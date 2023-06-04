Глава «Локо» Нагорных о сезоне: «Показали, что можно полностью перестроиться за короткий отрезок. Команда – лидер во второй части сезона»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Юрий Нагорных Михаил Галактионов Р-Спорт Футбол

Юрий Нагорных поделился мнением о результате «Локомотива» в сезоне РПЛ.

«Сезон для «Локомотива» крайне неоднозначный. Первая часть сезона однозначно была провалена, а во второй части «Локомотив» является лидером, но, к сожалению, из-за того, что в первой части было такое отставание, мы смогли подняться только до восьмого места.

Тем не менее и клуб, и команда, и болельщики полны оптимизма – «Локомотив» во второй части показал, что можно за очень короткий отрезок полностью перестроиться, пройти подготовку, выдержать ее и стать совершенно другим, боеспособным коллективом, который способен решать задачи, перебарывать соперника и достигать результата.

Хотел бы поблагодарить тренерский штаб, лично Михаила Галактионова и всех ребят, кто принимал участие в этой работе, всех футболистов – и, так сказать, старых игроков, и пришедших в команду по ходу сезона.

«Локомотив» стал единым коллективом, способным решать любые задачи, – это главное достижение второй части сезона.

Хочу поблагодарить персонал команды – врачей, массажистов и вообще всех, кто работает в клубе, потому что была очень непростая ситуация, но клуб ее преодолел.

Когда команда так падает, бывает, что болельщики отворачиваются. К нашему счастью, болельщики «Локомотива» оказались верны команде, за что всем им огромное спасибо – они прошли этот сложный период вместе с нами! Думаю, весной команда их порадовала», – сказал председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.

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6 комментариев

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Тиджани Бабангида
А так-же показали явный пример о роли главного тренера в команде
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Dmitry_1986
У Вас СК должен работать во всю, после того, что Цорн устроил. А те, кто его пригласил, после ФК СМ, должен быть отстранён от любой руководящей должности лет на 100
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Архитектор Мендисабаль
Отец русского допинга Юрий Нагорных.
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Булат87
Благодаря в том числе и правильным решениям руководства клуба, усматривается логика в действиях руководства и это радует, при Смородской такого не было)
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Сергей Сунчилиев
Клуб в осенний отрезок показал как нельзя относиться к команде, и в весенний отрезок как надо относиться к своей работе ,а также кого надо подвесить за яйца за распил денег
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slow focus
ну не такой уж короткий, по сути это был межсезонье, короткий отрезок будет - сейчас. с другой стороны, с большинством трансферов и тренером угадали, а это уже достижение на фоне убожества того же цорна. посмотрим теперь, как укрепят команду, особенно защиту. и какие цели на новый сезон будут, ведь теперь цель "не вылететь" уже не проканает
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