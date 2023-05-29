Нагорных о результатах «Локо»: «Вернули команде игру, азарт и футбольную радость. Мы еще в начале пути»

Юрий Нагорных доволен весенними результатами «Локомотива».

После 29 туров железнодорожники занимают в таблице Мир 9-е место.

«Была проведена большая работа во время зимней паузы. «Локомотив» возглавил . Команда проделала тяжелую, но необходимую работу на зимних сборах, к нам присоединились отличные футболисты.

Вместе с игроками, составлявшими основу «Локомотива», в кратчайшее по футбольным меркам время удалось создать коллектив, нацеленный на результат, способный решать результативные задачи и, что очень важно, вернувший нашей команде игру, азарт и радость футбольную!

Но «Локомотив» еще в начале пути, очень и очень многое нам еще предстоит сделать», – сказал председатель совета директоров « ».

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