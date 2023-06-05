Директор «Родины» Зинин перед стыками: «К «Пари НН» относимся с уважением, но без пиетета»
Спортивный директор «Родины» высказался о «Пари НН».
Команды проведут стыковые матчи за право выступать в Мир РПЛ в следующем сезоне.
«Родина» в прошедшем сезоне заняла в Первой лиге 5-е место, «Пари НН» финишировал 14-м в Премьер-лиге.
«У нас не было предпочтений. Хотелось сыграть на большом красивом стадионе, но мы даже внутри не обсуждали возможные сюжеты в РПЛ перед последним туром.
«Пари НН» – крепкая, добротная команда. Кстати, мы встречались с ними зимой на сборах в Турции. Счет уже не помню (волжане выиграли 1:0 – прим. ред.), но по ощущениям – нам тогда понравилось. Хотя и мы так не сомневались, что достигнем прогресса в весенней части сезона, тот матч отчасти стал тестовым после прихода группы новичков.
Лидеры у соперника? 10 мячей забил Сулейманов — это очень серьезный показатель. Конечно, фигура – Гоцук. Хорош Михайлов. К «Пари НН» относимся с уважением, но без пиетета», – сказал Алексей Зинин.
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А так... ничего хорошего ФК Родине пожелать не могу. Чемпионат Москвы и так уже достал. Все деньги страны там. Хорошо, хоть Торпедо с Химками вылетели.
Надеюсь, НН удержится.
Масло масляное