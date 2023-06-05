Николаев против объявления решений судей на весь стадион: «Не каждый после просмотра ВАР на пульсе 200 сможет хладнокровно сформулировать мысли. Одной неловкой фразой можно поджечь стадион»

Теги премьер-лига Россия судьи Алексей Николаев ЧМ-2023 U-20 правила Футбол

Алексей Николаев против объявления решений судей на весь стадион.

«Стоит ли ввести повсеместно практику молодежного чемпионата мира по футболу, где судьи объявляют решения на весь стадион? Думаю, сейчас это не самое главное. Такое лучше оставить для хоккея. Да и там не всегда работает громкая связь. Все и так понимают, что произошло. Я очень консервативный человек с точки зрения правил.

Если ФИФА обкатывает такую вещь, то в планах это есть. Но много уже экспериментов было, например, с судьями за воротами. Все так часто меняется. Так что в плане эксперимента посмотреть интересно. Но приживется или не приживется, это надо будет смотреть.

Не каждый человек, который принимает решение после просмотра ВАР на пульсе 200, сможет хладнокровно сформулировать мысли. Можно одной неловкой фразой поджечь стадион», — сказал бывший арбитр ФИФА.

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8 комментариев

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Ale10FJ
Не может отвечать за свои решения перед всеми ? А на кой тогда этот рефери нужен? Посмотрел, принял решение, выйди скажи его, конечно если там какое нибудь клоунское решение каких в РПЛ были несколько десятков ,то да его объявишь и может пойти что-то не так, надо просто судить честно. А так круто конечно,что хочешь свистнул, на ушко паре футболистов объяснил а может и не объяснил , а потом ЭСК что-нибудь придумает и отмажет.
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Goldstream
А вот тут Николаев и зрит в корень проблемы нашего судейства.

Наши судьи могут хорошо технически разбирать моменты, но как коммуникаторы не очень, мягко говоря. Не выглядят, не звучат уверенно. Есть примеры-исключения, которые сразу заметны - Карасев, Кукуян.

И второй момент - очень низкое доверие к институту судей - как гражданскому, так и к футбольному, как со стороны болельщиков, так и со стороны клубов. В такой ситуации и правда, объявление решения на стадионе может вызвать ненужные конфликты.
А вот разбор прямо после игры - совсем другое, он бы был полезен.
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Мельников Михаил
Так может и не нужны тогда в этой профессии люди, что в ответственный момент, не смогут сформулировать принятое решение?
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Саша Пушкин
Достаточно выводить на табло стадиона оповещении о пополнении банковской карты судьи в момент принятия решения. И всём станет понятно, что побудило рефери принять то или иное решение.
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Wayne Gretzky 99
Интервьюер потратил немало времени, чтобы собрать обрывки сформулированных мыслей бывшего «арбитра» в связные фразы.
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андрэ
а почему пульс 200??? очко играет вальс Бостон??? потому что матч остановают, минут 2-3 судья слушает ВАР, потом медленно бежит к монитору и смотрит ещё минуты 2. Так что пульс будет только от того что свистнул не понятно зачем или понятно, и теперь надо выдумать причину
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Tahir Turk
ребят, посмотрите на рфс ТВ "проверим проверим", очень поможет понять судейскую кухню
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