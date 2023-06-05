Николаев против объявления решений судей на весь стадион: «Не каждый после просмотра ВАР на пульсе 200 сможет хладнокровно сформулировать мысли. Одной неловкой фразой можно поджечь стадион»

Алексей Николаев против объявления решений судей на весь стадион.

«Стоит ли ввести повсеместно практику молодежного чемпионата мира по футболу, где судьи объявляют решения на весь стадион? Думаю, сейчас это не самое главное. Такое лучше оставить для хоккея. Да и там не всегда работает громкая связь. Все и так понимают, что произошло. Я очень консервативный человек с точки зрения правил.

Если ФИФА обкатывает такую вещь, то в планах это есть. Но много уже экспериментов было, например, с судьями за воротами. Все так часто меняется. Так что в плане эксперимента посмотреть интересно. Но приживется или не приживется, это надо будет смотреть.

Не каждый человек, который принимает решение после просмотра ВАР на пульсе 200, сможет хладнокровно сформулировать мысли. Можно одной неловкой фразой поджечь стадион», — сказал бывший арбитр ФИФА.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы