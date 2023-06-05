Гендиректор «Спартака» о 3-м месте: «Все структуры клуба и команда сработали хорошо»

Евгений Мележиков оценил третье место «Спартака» в прошедшем сезоне Мир РПЛ.

— Как вам сезон?

— Медали — это всегда хорошо. А чем выше проба, тем еще лучше.

— Баженов (менеджер красно-белых по игрокам в аренде – прим. Sports.ru) после встречи с руководством сказал, что там хорошо оценили сезон. Как можете прокомментировать?

— В целом – да. Сезон был сложным, показался длинным. Все структуры клуба и команда сработали хорошо, – сказал гендиректор « ».

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