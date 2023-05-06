«Спартак» и болельщики привели в порядок могилы ветеранов клуба на 14 московских кладбищах

«Спартак» вместе с болельщиками провел субботник на могилах ветеранов клуба.

Сегодня сотрудники «Спартака» во главе с генеральным директором , а также представители болельщиков провели мемориальный субботник на нескольких московских кладбищах, где привели в порядок могилы спартаковских ветеранов.

На Ваганьковском кладбище, где похоронены многие легенды красно-белых, у памятника основателю «Спартака» Николаю Старостину к собравшимся обратился председатель комитета ветеранов клуба .

«Нет будущего у того, кто не помнит своего прошлого. В последнее время клуб уделяет много внимания славной истории « », и это очень правильно», – сказал бывший тренер москвичей.

Подобные мероприятия несколько лет проходят по инициативе фанатского объединения Supporters Group и при поддержке клуба.

«География субботников с каждым годом растет. Сегодня ребята собрались на 14 кладбищах Москвы, где похоронены те, кто оставил яркий след в истории спартаковского движения.

Могилам на центральных аллеях, как правило, уделяют достаточно внимания. Но есть захоронения в стороне. К сожалению, уже не все вдовы могут за ними следить, а у кого-то и вовсе не осталось родственников. Важно помнить и о них.

Спасибо клубу, который принял в сегодняшней акции самое активное участие», – сказал один из лидеров Supporters Group Валера Амиго.

Фото: spartak.com

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