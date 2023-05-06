«Спартак» и болельщики привели в порядок могилы ветеранов клуба на 14 московских кладбищах

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Олег Романцев Евгений Мележиков Николай Старостин Футбол

«Спартак» вместе с болельщиками провел субботник на могилах ветеранов клуба.

Сегодня сотрудники «Спартака» во главе с генеральным директором Евгением Мележиковым, а также представители болельщиков провели мемориальный субботник на нескольких московских кладбищах, где привели в порядок могилы спартаковских ветеранов.

На Ваганьковском кладбище, где похоронены многие легенды красно-белых, у памятника основателю «Спартака» Николаю Старостину к собравшимся обратился председатель комитета ветеранов клуба Олег Романцев.

«Нет будущего у того, кто не помнит своего прошлого. В последнее время клуб уделяет много внимания славной истории «Спартака», и это очень правильно», – сказал бывший тренер москвичей.

Подобные мероприятия несколько лет проходят по инициативе фанатского объединения Supporters Group и при поддержке клуба.

«География субботников с каждым годом растет. Сегодня ребята собрались на 14 кладбищах Москвы, где похоронены те, кто оставил яркий след в истории спартаковского движения.

Могилам на центральных аллеях, как правило, уделяют достаточно внимания. Но есть захоронения в стороне. К сожалению, уже не все вдовы могут за ними следить, а у кого-то и вовсе не осталось родственников. Важно помнить и о них.

Спасибо клубу, который принял в сегодняшней акции самое активное участие», – сказал один из лидеров Supporters Group Валера Амиго.

Фото: spartak.com

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26 комментариев

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Данила Данайцев
Благое дело.
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Mr.Alien
Очень правильная акция. Хорошо, что клуб помнит о своей истории и не забывает ветеранов
+65
-4
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dzenga 1
Уважение и низкий поклон!
+46
-6
+40
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Олег Кайзер
Прочитал, аж слеза прошибла. Хорошее дело.... чем группировка на группировку монтировками херачиться.
+14
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arspurs9
Очень хорошая акция, хоть и некоторые нам уверенно рассказывают, что история неважна.
+10
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А.Э.РАСИМ
Ответ box2box2
Перед игрой с Зенитом только и остается, что на кладбище ходить
Я хочу понять, из грязи в князи....
Но при этом что случилось с болельщиками Зенита?
Во что они превратились?
Вы все такие?
+8
-1
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Вася Кукин
Ответ А.Э.РАСИМ
Я хочу понять, из грязи в князи.... Но при этом что случилось с болельщиками Зенита? Во что они превратились? Вы все такие?
Они только обсирать умеют а что то хорошее написать у них ума не хватает.
+7
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Мэр Антананариву
Уважение
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mnogokotin-
красавцы )
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holdenkolfielddd
Молорики!
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sevault
Спасибо, ребята.
Мне 70, был на прощальном матче И.А.Нетто. 60 с лишним лет сознательно за С(М). Помню всех наших (этому способствует подшивка Футбола с N2 конца мая 1960-го ..). Ушли многие герои моего детства... молодости...
Всем спартаковцам, ветеранам Общества и преданным болельщикам, наилучшие пожелания здоровья и благополучия! С Праздником Победы! Нет - войне!
+4
-1
+3
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Бен Гаан
Вот это и есть настоящий патриотизм 🇷🇺
+2
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ЕгориЙ
Это очень круто. Тут независимо от клубных предпочтений большое уважение за такое благое дело. Молодцы.
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Кбшарф
Вот это хорошие новости. Молодцы и клуб и болелы. Надо помнить ветеранов клуба, да и просто надо помнить.
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Verimvpobedu
Красавцы. Сам работаю на кладбище. Ухаживая за могилами пропитываешься мудростью похорониных там людей. Всех с праздником!!!
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Данила Данайцев
Ответ box2box2
Перед игрой с Зенитом только и остается, что на кладбище ходить
Акстись Ирод.
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Yury Kanareykin
За это уважуха 👍
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Artemij Matroskin
аплодисменты 👏
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Честный контроль
На Ваганьковском кладбище, где похоронены многие легенды красно-белых, у памятника основателю «Спартака» Николаю Старостину к собравшимся обратился председатель комитета ветеранов клуба Олег Романцев.
«Нет будущего у того, кто не помнит своего прошлого. В последнее время клуб уделяет много внимания славной истории «Спартака», и это очень правильно», – сказал бывший тренер москвичей.
___________________________________________________
Чтооооо????? Боже, какое кощунство. Сначала не пустить на похороны Старостина всю команду, а теперь пиарится на его могиле. Такой цинизм вызывает нездоровую реакцию у настоящих любителей футбола на это шоу.
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Тотто
+1000000
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Трент Резнор
Отличная тема. Без прошлого, нет будущего.
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Валентина Перцева
Это очень хорошо и правильно 👍🏻. Один за всех, и все за одного 🔴⚪️!
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S<>M
Молодцы
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Spaten
У Константин Иваныча всегда на фигурках раньше были два шарфа- динамовский и спартаковский, потом стали снимать почему то
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