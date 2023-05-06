«Спартак» и болельщики привели в порядок могилы ветеранов клуба на 14 московских кладбищах
«Спартак» вместе с болельщиками провел субботник на могилах ветеранов клуба.
Сегодня сотрудники «Спартака» во главе с генеральным директором Евгением Мележиковым, а также представители болельщиков провели мемориальный субботник на нескольких московских кладбищах, где привели в порядок могилы спартаковских ветеранов.
На Ваганьковском кладбище, где похоронены многие легенды красно-белых, у памятника основателю «Спартака» Николаю Старостину к собравшимся обратился председатель комитета ветеранов клуба Олег Романцев.
«Нет будущего у того, кто не помнит своего прошлого. В последнее время клуб уделяет много внимания славной истории «Спартака», и это очень правильно», – сказал бывший тренер москвичей.
Подобные мероприятия несколько лет проходят по инициативе фанатского объединения Supporters Group и при поддержке клуба.
«География субботников с каждым годом растет. Сегодня ребята собрались на 14 кладбищах Москвы, где похоронены те, кто оставил яркий след в истории спартаковского движения.
Могилам на центральных аллеях, как правило, уделяют достаточно внимания. Но есть захоронения в стороне. К сожалению, уже не все вдовы могут за ними следить, а у кого-то и вовсе не осталось родственников. Важно помнить и о них.
Спасибо клубу, который принял в сегодняшней акции самое активное участие», – сказал один из лидеров Supporters Group Валера Амиго.
Фото: spartak.com
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Но при этом что случилось с болельщиками Зенита?
Во что они превратились?
Вы все такие?
Мне 70, был на прощальном матче И.А.Нетто. 60 с лишним лет сознательно за С(М). Помню всех наших (этому способствует подшивка Футбола с N2 конца мая 1960-го ..). Ушли многие герои моего детства... молодости...
Всем спартаковцам, ветеранам Общества и преданным болельщикам, наилучшие пожелания здоровья и благополучия! С Праздником Победы! Нет - войне!
«Нет будущего у того, кто не помнит своего прошлого. В последнее время клуб уделяет много внимания славной истории «Спартака», и это очень правильно», – сказал бывший тренер москвичей.
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Чтооооо????? Боже, какое кощунство. Сначала не пустить на похороны Старостина всю команду, а теперь пиарится на его могиле. Такой цинизм вызывает нездоровую реакцию у настоящих любителей футбола на это шоу.