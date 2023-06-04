Ольга Бузова: «Спартак» – легендарный клуб России. Он всегда идет вперед и никогда не сдается»
Ольга Бузова назвала «Спартак» легендарным российским клубом.
«Спартак» – легендарный клуб России, который всегда борется. У вас есть медали.
«Спартак» – та команда, которая всегда идет вперед и никогда не сдается», – сказала поп-исполнительница и телеведущая на церемонии вручений наград «Winline Герои РПЛ».
По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 54 очка в 30 матчах.
Ольга Бузова: «Я и футбол похожи. Меня многие хейтят, мои интимные фото тоже сливали, как и у Дзюбы, у меня большая футбольная карьера – лучше, чем у бывшего мужа»
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Спартак и Бузова — ❤️
никогда не сдается.
P. S идет, конечно.
"СССР будет идти на-га-вно! ХМ-ХМ.
Будет идти на-га-вно. ГХМ!
Будет идти нога-в-ногу с другими социалистическими странами!!!"