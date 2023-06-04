Ольга Бузова: «Спартак» – легендарный клуб России. Он всегда идет вперед и никогда не сдается»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ольга Бузова Спорт-Экспресс Футбол

Ольга Бузова назвала «Спартак» легендарным российским клубом.

«Спартак» – легендарный клуб России, который всегда борется. У вас есть медали.

«Спартак» – та команда, которая всегда идет вперед и никогда не сдается», – сказала поп-исполнительница и телеведущая на церемонии вручений наград «Winline Герои РПЛ».

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 54 очка в 30 матчах.

Ольга Бузова: «Я и футбол похожи. Меня многие хейтят, мои интимные фото тоже сливали, как и у Дзюбы, у меня большая футбольная карьера – лучше, чем у бывшего мужа»

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37 комментариев

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Roman
Спартак чем- то схож с нашей Олечкой Бузовой
+28
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+22
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Миша Воробьёв
Экспертное мнение
+16
-1
+15
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Dimario
🤡🤡🤡
+9
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+9
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Dimario
Какой клуб, такие и фанаты)
Спартак и Бузова — ❤️
+7
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Тюменский медвежонок
В целом Спартак сам себе такую репутацию сделал что за них "Бузовы болеют", спасибо Федуну и его семейке, действительно когда-то легендарный клуб превратился в "цирк", с заговорами бесконечными, с девушками легкого поведения, со снятием с чемпионатов, с Соболевыми и т.д.
+7
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Гамарджоба Генацвале
Прямо как Бузова, даёт в перед и
никогда не сдается.
P. S идет, конечно.
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юра георгиевский
Бузовой лучше ртом делать другие вещи, чем говорить в пространство. От её слов, у людей просто уши вянут. Она уже за все клубы «болела». То Зенит, то Локо, сейчас Спартак. Ещё она «болела» за сборные Германии и Англии. Остановите её.
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Aleksey Yashin
Зарема: Бузова – легендарная певица России, которая не умеет петь, но ей это не мешает и она не сдается
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Recreated
Она бухая там была?
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mean machine/
Два сапога - пара.
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angry horse
Ответ </c/>
Коротко. Мы Спартак, а вы....)
Вы - спартак , ваши лица - это Бузова и Зарема😁
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юра георгиевский
Дать говорить этой бузовой о своём клубе — это вселенский позор. Эта женщина — воплощение детской глупости. Больше неохота о ней говорить. Просто ужас.
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Дмитрий9779
Ответ notfromrashka
Спартак и Зенит это шапито российского недофутбола … 🤣🤣🤣 а с народом сейчас только белгородский ФК Салют 🤣
"...а для контры,для матёрой вроде Леха Валенсы мы по новому откроем Бухенвальд и Освенцим"(с)
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Зелёный гопник
Ответ Барсик Юрана
7 влазеет?
Это что за тусовка была у Олечки?😅
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SMART789
Популярный клуб и популярная ведущая
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Talgat Ergeshov
"спартак - это тот клуб,чьи игроки играют в футбол на футбольном поле"
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Злодей Спб
Вспомнился анекдот про Брежнева и "идти":
"СССР будет идти на-га-вно! ХМ-ХМ.
Будет идти на-га-вно. ГХМ!
Будет идти нога-в-ногу с другими социалистическими странами!!!"
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Добрый Ретроград
Это спортсменка?
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Этот Райола хочет денег
Ну а теперь я спою!- благо, вы все уже здесь собраны, и никуда не денетесь!)
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зак
Спиртак такой же "легендарный" клуб, как АБузова "легендарная" певица..
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Talgat Ergeshov
и вообще,все правильно,олечка... зачем сдаватья если можно не сдаваться!?
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Streetbor
очень футбольная новость
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Mihei4
Хотелось бы видеть заклятых в хорошем составе без симулянтов и психически нездоровых людей, с солидными болельщиками вместо проституток и с грамотной пиар-службой вместо позорных маркетологов. Встретимся в дерби с новом сезоне, надеюсь, без фан-уйди!
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Фут.Боль
Сказала уроженка Ленинграда.
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f0rmoceft
Хайпануть решила? Признавайся
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