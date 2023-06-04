Ольга Бузова назвала «Спартак» легендарным российским клубом.

«Спартак» – легендарный клуб России, который всегда борется. У вас есть медали.

«Спартак» – та команда, которая всегда идет вперед и никогда не сдается», – сказала поп-исполнительница и телеведущая на церемонии вручений наград «Winline Герои РПЛ».

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 54 очка в 30 матчах.

Ольга Бузова: «Я и футбол похожи. Меня многие хейтят, мои интимные фото тоже сливали, как и у Дзюбы, у меня большая футбольная карьера – лучше, чем у бывшего мужа»

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы