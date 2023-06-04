Проведель повторил рекорд Серии А по сухим матчам в трехочковую эру. Вратарь «Лацио» не пропустил в 21 игре

Теги Лацио Морган де Санктис Джанлуиджи Буффон серия А Италия рекорды Иван Проведель Футбол

Голкипер «Лацио» Иван Проведель повторил достижение Джанлуиджи Буффона по сухим играм.

За 38 игр в чемпионате Италии он сохранил ворота сухими 21 раз. Это повторение рекорда в эпоху начисления трех очков за победу (с сезона-1994/95).

Подобное удавалось лишь Джанлуиджи Буффону (2011/12, 2015/16) и Моргану де Санктису (2013/14).

Подробно со статистикой выступлений 29-летнего Проведеля можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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Amalfitano
Изначально второй вратарь и просто скромный парень превратился в лучшего вратаря сезона. А что бы было если бы не удаление португальского кипера в первом туре? Вот что значит всегда быть готовым воспользоваться шансом.
+11
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+11
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Алекс Мелкумян
🤯 Ваня, Ваня... как сказал бы Василий Уткин
+5
0
+5
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edward_freeman
Где-то в параллельной вселенной он сейчас уже играет за нашу сборную в отборе
+1
0
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