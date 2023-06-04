Проведель повторил рекорд Серии А по сухим матчам в трехочковую эру. Вратарь «Лацио» не пропустил в 21 игре

Голкипер «Лацио» Иван Проведель повторил достижение Джанлуиджи Буффона по сухим играм.

За 38 игр в чемпионате Италии он сохранил ворота сухими 21 раз. Это повторение рекорда в эпоху начисления трех очков за победу (с сезона-1994/95).

Подобное удавалось лишь (2011/12, 2015/16) и де Санктису (2013/14).

Подробно со статистикой выступлений 29-летнего можно ознакомиться здесь.

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