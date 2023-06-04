Игроки «РБ Лейпциг» облили пивом Розе на пресс-конференции после победы в Кубке Германии

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Кубок Германии РБ Лейпциг Доминик Собослаи Мохамед Симакан алкоголь и спорт Футбол

Марко Розе облили пивом во время пресс-конференции после финала Кубка Германии.

«РБ Лейпциг» завоевал Кубок Германии, обыграв в финале «Айнтрахт» (2:0).

Во время послематчевой пресс-конференции Марко Розе в зал вбежали несколько игроков «Лейпцига» и облили главного тренера пивом. Среди игроков были, в частности, полузащитник Доминик Собослаи и защитник Мохамед Симакан.

«РБ Лейпциг» стал обладателем Кубка Германии во 2-й раз подряд. 12 августа команда сыграет с Баварией» в матче за Суперкубок Германии.

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2 комментария

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& Co1366
Шампусиком🍾 было бы интереснее! Надеюсь, 🍺 было не 0%.
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Spaten
Розовым вином надо было облить
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