«Бавария» и «Лейпциг» сыграют за Суперкубок Германии 12 августа

Определена дата матча за Суперкубок Германии.

« » и « » поспорят за трофей в игре, которая назначена на 12 августа.

Мюнхенский клуб стал чемпионом в нынешнем сезоне Бундеслиги, «Лейпциг» выиграл Кубок Германии.

В 2022 году в игре за Суперкубок Германии также встречались «Бавария» и «Лейпциг» – тогда победили мюнхенцы со счетом 5:3.

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