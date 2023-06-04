«Бавария» и «Лейпциг» сыграют за Суперкубок Германии 12 августа

Теги Бавария бундеслига Германия Кубок Германии Суперкубок Германии РБ Лейпциг Футбол

Определена дата матча за Суперкубок Германии.

«Бавария» и «Лейпциг» поспорят за трофей в игре, которая назначена на 12 августа.

Мюнхенский клуб стал чемпионом в нынешнем сезоне Бундеслиги, «Лейпциг» выиграл Кубок Германии.

В 2022 году в игре за Суперкубок Германии также встречались «Бавария» и «Лейпциг» – тогда победили мюнхенцы со счетом 5:3.

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4 комментария

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Streetbor
последний раз Бавария пропускала суперкубок в 2011году)
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Andrey Ashhabadskiy
Лейпциг очень интересная команда удачи Лейпцигу
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Uragan Boy
За Лейпциг.
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0
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Filipp Gorski
Ответ Streetbor
последний раз Бавария пропускала суперкубок в 2011году)
Боруссия молодцы не позволили испортить такой рекорд
+3
-3
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