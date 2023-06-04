«Бавария» и «Лейпциг» сыграют за Суперкубок Германии 12 августа
Определена дата матча за Суперкубок Германии.
«Бавария» и «Лейпциг» поспорят за трофей в игре, которая назначена на 12 августа.
Мюнхенский клуб стал чемпионом в нынешнем сезоне Бундеслиги, «Лейпциг» выиграл Кубок Германии.
В 2022 году в игре за Суперкубок Германии также встречались «Бавария» и «Лейпциг» – тогда победили мюнхенцы со счетом 5:3.
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