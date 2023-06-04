«ПСЖ» пропустил дома 24+ гола в Лиге 1 впервые с сезона-1984/85

Теги ПСЖ лига 1 Франция Парк де Пренс Джанлуиджи Доннарумма Футбол

«ПСЖ» пропустил на своем поле 24 гола в прошедшем чемпионате Франции.

Это худший результат парижан в Лиге 1 с сезона-1984/85, когда в их ворота на «Парк де Пренс» забили 28 мячей.

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8 комментариев

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0:4 на спотифай камп ноу
Эффект Месси.
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+3
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Джамал Арипов
Пропускал Донорумма, защита хаос, полузащита возня с мышами, а во всём виноват Месси
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0
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Экселлент
Интересная статистика Лео в этом сезоне в Лиге 1:

Больше всего признаний «лучший игрок матча»
14- Месси
7-Мбаппе
7-Опенда
6-Алексис Санчес
6-Саваньер

Лучшие игроки лиги по рейтингу WhoScored
8,28 — Месси
7,80 — Мбаппе
7,71 — Неймар
7,42 — Ляказетт
7,38 — Кабелла.

Наибольшее количество передач в Лиге 1 в этом сезоне:
16 — Месси.
11- Неймар
10- Буриго
10- Кабелла
9- Клаусс

Количество результативного дриблинга в Лиге 1 в этом сезоне
102 – Месси
96 – Доку
82 – Блас
79 – Черки
74 – Мбаппе

Наибольшее количество моментов, созданных в Лиге 1 в этом сезоне
29 – Месси.
19- Кабелла
17- Мбаппе
15- Неймар
15- Буриго
+4
-3
+1
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Джамал Арипов
Ответ Экселлент
Интересная статистика Лео в этом сезоне в Лиге 1: Больше всего признаний «лучший игрок матча» 14- Месси 7-Мбаппе 7-Опенда 6-Алексис Санчес 6-Саваньер Лучшие игроки лиги по рейтингу WhoScored 8,28 — Месси 7,80 — Мбаппе 7,71 — Неймар 7,42 — Ляказетт 7,38 — Кабелла. Наибольшее количество передач в Лиге 1 в этом сезоне: 16 — Месси. 11- Неймар 10- Буриго 10- Кабелла 9- Клаусс Количество результативного дриблинга в Лиге 1 в этом сезоне 102 – Месси 96 – Доку 82 – Блас 79 – Черки 74 – Мбаппе Наибольшее количество моментов, созданных в Лиге 1 в этом сезоне 29 – Месси. 19- Кабелла 17- Мбаппе 15- Неймар 15- Буриго
Ты им этим не докажешь проиграли в 1,8 виноват Месси
+1
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NomerSports
Ответ Арман Бижанов
"В этом тоже виноват Месси" мнение обезумевшего от катарских денег фаната ПСЖ))
псж это просто игрушка для шейхов ,ничего дельного их не ждет.
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Раиль Гайнетдинов
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Эффект Месси.
Держи 🧯,вижу до сих пор 🔥
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