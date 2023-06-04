«ПСЖ» пропустил дома 24+ гола в Лиге 1 впервые с сезона-1984/85

« » пропустил на своем поле 24 гола в прошедшем чемпионате Франции.

Это худший результат парижан в Лиге 1 с сезона-1984/85, когда в их ворота на « де Пренс» забили 28 мячей.

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