«ПСЖ» пропустил дома 24+ гола в Лиге 1 впервые с сезона-1984/85
«ПСЖ» пропустил на своем поле 24 гола в прошедшем чемпионате Франции.
Это худший результат парижан в Лиге 1 с сезона-1984/85, когда в их ворота на «Парк де Пренс» забили 28 мячей.
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Больше всего признаний «лучший игрок матча»
14- Месси
7-Мбаппе
7-Опенда
6-Алексис Санчес
6-Саваньер
Лучшие игроки лиги по рейтингу WhoScored
8,28 — Месси
7,80 — Мбаппе
7,71 — Неймар
7,42 — Ляказетт
7,38 — Кабелла.
Наибольшее количество передач в Лиге 1 в этом сезоне:
16 — Месси.
11- Неймар
10- Буриго
10- Кабелла
9- Клаусс
Количество результативного дриблинга в Лиге 1 в этом сезоне
102 – Месси
96 – Доку
82 – Блас
79 – Черки
74 – Мбаппе
Наибольшее количество моментов, созданных в Лиге 1 в этом сезоне
29 – Месси.
19- Кабелла
17- Мбаппе
15- Неймар
15- Буриго