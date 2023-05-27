Доннарумма о Буффоне: «Для меня большая честь идти по стопам величайшего вратаря всех времен. Джиджи научил меня быть чемпионом на поле и за его пределами»

Джанлуиджи Доннарумма высказался о том, чему его научил Джанлуиджи Буффон.

«Трудно говорить об одном совете, учитывая, что Джиджи Буффон дал мне десятки советов, которые позволили мне расти. Для меня большая честь идти по стопам величайшего вратаря всех времен.

Благодаря своей откровенности и доверию Джиджи научил меня быть чемпионом на поле и особенно за его пределами. Мы все еще очень часто разговариваем друг с другом. Я многим ему обязан и по-прежнему восхищаюсь тем, чего он смог достичь за свою карьеру», – сказал вратарь « » и сборной .

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте