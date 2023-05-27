Доннарумма о Буффоне: «Для меня большая честь идти по стопам величайшего вратаря всех времен. Джиджи научил меня быть чемпионом на поле и за его пределами»

Теги ПСЖ Парма Джанлуиджи Буффон лига 1 Франция Д2 Италия Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Джанлуиджи Доннарумма высказался о том, чему его научил Джанлуиджи Буффон.

«Трудно говорить об одном совете, учитывая, что Джиджи Буффон дал мне десятки советов, которые позволили мне расти. Для меня большая честь идти по стопам величайшего вратаря всех времен.

Благодаря своей откровенности и доверию Джиджи научил меня быть чемпионом на поле и особенно за его пределами. Мы все еще очень часто разговариваем друг с другом. Я многим ему обязан и по-прежнему восхищаюсь тем, чего он смог достичь за свою карьеру», – сказал вратарь «ПСЖ» и сборной Италии

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10 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
И ещё Буффон показал, где больше всего водится денег, потому и играет сейчас за ПСЖ.
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Алексей Ненахов
Ответ Lionel Andres Messi 10
И ещё Буффон показал, где больше всего водится денег, потому и играет сейчас за ПСЖ.
Буффон перешёл в ПСЖ уже почти пенсионером который почти все выиграл в карьере кроме ЛЧ
+3
0
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Mega• Battman
" Для большая честь" что я прочитал, обленились авторы
+4
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Eugeny Grebenkou
По моему он лукавит… о какой чести он смеет говорить, уйдя в фермерскую лигу за деньгами!?!) он Буффону и в подметки не годится… Долларума!!!
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London.is.blue
Долларума слабее Меньяна, какой там Буффон)
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AnMe
Ответ Mega• Battman
конечно не будешь ведь он единственный топ вратарь который не пропустил от твоего кумирчика. но адекватные люди знают что он великий, много кратный чемпион Италии также чемпион мира.
дубль ЛЧ в 2017)) ну да ну да ))) Мага, Бетмен из тебя никакой
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Алексей Ненахов
Буффон перешёл в ПСЖ уже почти пенсионером который почти все выиграл в карьере кроме ЛЧ
Так к Буффону вопросов нет; это упрёк к сторону Доннаруммы, выбравшего деньги в начале карьеры.
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