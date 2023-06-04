Де Хеа получил худшую оценку за игру с «Сити» от Goal – 5 из 10. У Рэшфорда, Эриксена и Санчо столько же

Давид Де Хеа признан одним из худших в составе «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии.

Goal оценил игру голкипера в матче с « » (1:2) на 5 из 10.

«Был неподвижен во время первого гола и слишком медлителен во время второго. После этого сумел встать на пути мяча при ударе де Брюйне. Его выносы были то точными, то неудачными», – сказано в пояснении.

Пятерки также получили полузащитники Кристиан Эриксен и , форвард .

Лучше всех выступили защитник , хавбеки Каземиро, Бруну Фернандеш и Алехандро Гарначо – у них по 7 баллов.

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