Де Хеа получил худшую оценку за игру с «Сити» от Goal – 5 из 10. У Рэшфорда, Эриксена и Санчо столько же

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии рейтинги Давид Де Хеа Кристиан Эриксен Илкай Гюндоган Рафаэль Варан Каземиро Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Джейдон Санчо Алехандро Гарначо Футбол

Давид Де Хеа признан одним из худших в составе «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии.

Goal оценил игру голкипера в матче с «Манчестер Сити» (1:2) на 5 из 10.

«Был неподвижен во время первого гола Гюндогана и слишком медлителен во время второго. После этого сумел встать на пути мяча при ударе де Брюйне. Его выносы были то точными, то неудачными», – сказано в пояснении.

Пятерки также получили полузащитники Кристиан Эриксен и Джейдон Санчо, форвард Маркус Рэшфорд.

Лучше всех выступили защитник Рафаэль Варан, хавбеки Каземиро, Бруну Фернандеш и Алехандро Гарначо – у них по 7 баллов.

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23 комментария

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З А
предъявлять претензии Дехеа по голам- идиотизм. Просто сейчас модно его во всём винить, чтобы ни залетело, всё равно поносили бы. А насчёт пасов и выносов кривых... Это уже диагноз и это не лечится
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manchester united
Давид выглядел точно не хуже, чем Санчо, вот кто заслуживал худшей оценки(
+6
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Ola BP
Ответ ta-tosha
Дэ Хэа не был худшим. Да, он не выручил, а в 2м голе тупо зевнул, но весь МЮ играл в непойми что, и главное - без ворот. Сколько раз они пробили в створ? Ноль?
Он не зевнул, а просто не видел мяч.
Мяч через частокол ног вылетел.
Это ошибка игроков, что оставили абсолютно одного игрока на линии штрафной.
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Nickolay Lyskov
Но все же, предлагаю пересмотреть хайлайты, и восхититься тем, как худшему игроку матча забили оба гола из-под лучшего.
+3
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ta-tosha
Дэ Хэа не был худшим. Да, он не выручил, а в 2м голе тупо зевнул, но весь МЮ играл в непойми что, и главное - без ворот. Сколько раз они пробили в створ? Ноль?
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Joker17
Ответ З А
предъявлять претензии Дехеа по голам- идиотизм. Просто сейчас модно его во всём винить, чтобы ни залетело, всё равно поносили бы. А насчёт пасов и выносов кривых... Это уже диагноз и это не лечится
Де Хеа всегда плохо играл на выходах и плохо играл ногами. Если за первое ему предъявляют всю карьеру, то второе стало актуальным только сейчас. Футбол изменился, в МЮ пришёл современный тренер с современными требованиями к игрокам.
Раньше Давид свои недостатки перекрывал феноменальной игрой на ленточке, сейчас уровень упал. Он хорош на ленточке, но уже не феноменален. Также он стал периодически совершать дурацкие ошибки.
Вот и получается голкипер, у которого минусы перекрывают плюсы.
Я просто напомню, что его в сборную Испании уже 3 года не вызывают.
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Konstantin Meerov
Ответ Carver
Де Хеа один из самых слабых вратарей АПЛ сейчас, МЮ надо точно летом поработать над вратарской позицией, однозначно самая слабая в команде сейчас.
золотую перчатку получил
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Konstantin Meerov
Ответ ta-tosha
Дэ Хэа не был худшим. Да, он не выручил, а в 2м голе тупо зевнул, но весь МЮ играл в непойми что, и главное - без ворот. Сколько раз они пробили в створ? Ноль?
3 раза в створ, 1 штанга и перекладина
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Bunyod Turgunov
Ответ rigobersong
Был бы Мага затащили бы!:)💪💪💪 Причем я еще перед матчем 7хагу говорил это:) Никогда меня не слушают:)
Все хейтят Магу но проблема не в Маге а в тренере. Аке и Аканджи после перехода в Ман Сити вышли на другой уровень. После перехода Аканджи я думал что он будет полировать скамейку но он стал основным защитником команды. Раньше все манки хейтили Рохо, потом был Дармиан который щас основной игрок Интера и следующий выходные играет в финале ЛЧ. Ещё можно вспомнить козла отпущенного в виде Смоллинга который играл в финале ЛЕ. В Юнайтеде полно хороших игроков но нет нормального тренера. Игроки меняется но проблемы те же
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Парам Пам
Ответ З А
предъявлять претензии Дехеа по голам- идиотизм. Просто сейчас модно его во всём винить, чтобы ни залетело, всё равно поносили бы. А насчёт пасов и выносов кривых... Это уже диагноз и это не лечится
Что значит идиотизм? Да ты хоть прыгни за мячом! Нет, стоит провожает взглядом. Это уже давно фразеологизмом стало-"Врубить Де Хея-смотреть как мяч красиво залетает в твои ворота"
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manchester united
Ответ Supreme Allah
В Боруссии , это самый талантливый игрок английского поколения , вот реально продать весь состав и по новой строить, оставить Санчо , Мартинеса остальных на выход, это просто сборище нелеквида и сбитых летчиков которые проявляются в одном из пяти матчей. Обрати внимание ни один игрок мю с 2014 не проявил себя даже в других клубах на топовом уровне, кроме ди марии, то есть клуб уже 10 лет с трансферами попасть не может вообще, но у Санчо еще шанс есть , но не в такой системе где три однотипных с ним игрока играют и как курицы без головы бегают.
перспективными много кто считают, но не все оправдывают шансы, след сезон последний, где есть шанс все исправить, иначе это уже все, а по поводу трансферов, МЮ не Порту и не Бенфика, из него не идут на повышение, а уходят доигрывать, поэтому и не должно быть такого показателя
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Supreme Allah
Ответ manchester united
Ключевой игрок у кого? Когда у него был уровень претендента на зм?
В Боруссии , это самый талантливый игрок английского поколения , вот реально продать весь состав и по новой строить, оставить Санчо , Мартинеса остальных на выход, это просто сборище нелеквида и сбитых летчиков которые проявляются в одном из пяти матчей. Обрати внимание ни один игрок мю с 2014 не проявил себя даже в других клубах на топовом уровне, кроме ди марии, то есть клуб уже 10 лет с трансферами попасть не может вообще, но у Санчо еще шанс есть , но не в такой системе где три однотипных с ним игрока играют и как курицы без головы бегают.
0
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manchester united
Ответ Supreme Allah
Санчо ключевой игрок , у норм тренера он в пятерке претендентом на зм
Ключевой игрок у кого? Когда у него был уровень претендента на зм?
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Тюменский медвежонок
Де Хея стандартно пропустил "шляпу", но в этом финале целый список есть игроков которые играли как гамно: Эриксен (который вышел как будто с гирями на ногах и все своё игровое время передвигался пешком, возможно всему виной травма после которой он только восстановился, но какого хрена его нужно было тогда ставить в таком состоянии...), Санчо - просто ноль, Рэшфорд - просто ноль.
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Carver
Де Хеа один из самых слабых вратарей АПЛ сейчас, МЮ надо точно летом поработать над вратарской позицией, однозначно самая слабая в команде сейчас.
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Николай Кукота
Давид был явно не хуже Санчо
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Какая разница между заголовком и фразой «Де Хеа, Рэшфорд, Эриксен и Санчо получили худшие оценки за матч с "Сити"»

Виноват вратарь ©
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