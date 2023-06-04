Де Хеа получил худшую оценку за игру с «Сити» от Goal – 5 из 10. У Рэшфорда, Эриксена и Санчо столько же
Давид Де Хеа признан одним из худших в составе «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии.
Goal оценил игру голкипера в матче с «Манчестер Сити» (1:2) на 5 из 10.
«Был неподвижен во время первого гола Гюндогана и слишком медлителен во время второго. После этого сумел встать на пути мяча при ударе де Брюйне. Его выносы были то точными, то неудачными», – сказано в пояснении.
Пятерки также получили полузащитники Кристиан Эриксен и Джейдон Санчо, форвард Маркус Рэшфорд.
Лучше всех выступили защитник Рафаэль Варан, хавбеки Каземиро, Бруну Фернандеш и Алехандро Гарначо – у них по 7 баллов.
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Мяч через частокол ног вылетел.
Это ошибка игроков, что оставили абсолютно одного игрока на линии штрафной.
Раньше Давид свои недостатки перекрывал феноменальной игрой на ленточке, сейчас уровень упал. Он хорош на ленточке, но уже не феноменален. Также он стал периодически совершать дурацкие ошибки.
Вот и получается голкипер, у которого минусы перекрывают плюсы.
Я просто напомню, что его в сборную Испании уже 3 года не вызывают.
Виноват вратарь ©