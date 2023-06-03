Мбаппе забил 10 голов за 8 последних игр. 29 мячей в Лиге 1 – его 2-й результат в карьере

Килиан Мбаппе забил 29 голов за 34 матча в Лиге 1 в этом сезоне.

На 21-й минуте форвард «ПСЖ» реализовал одиннадцатиметровый, назначенный в ворота «Клермона» за фол Алиду Сейду на Ашрафе Хакими.

Француз отметился 10 голами за 8 последних игр. Всего у него 29 мячей в чемпионате Франции.

Лишь раз в карьере Мбаппе забивал в Лиге 1 больше, чем в этом сезоне. В 2019-м он завершил чемпионат с 33 голами за 29 игр.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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