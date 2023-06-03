Мбаппе забил 10 голов за 8 последних игр. 29 мячей в Лиге 1 – его 2-й результат в карьере

Теги ПСЖ лига 1 Франция Клермон Килиан Мбаппе Ашраф Хакими Алиду Сейду Футбол

Килиан Мбаппе забил 29 голов за 34 матча в Лиге 1 в этом сезоне.

На 21-й минуте форвард «ПСЖ» реализовал одиннадцатиметровый, назначенный в ворота «Клермона» за фол Алиду Сейду на Ашрафе Хакими.

Француз отметился 10 голами за 8 последних игр. Всего у него 29 мячей в чемпионате Франции.

Лишь раз в карьере Мбаппе забивал в Лиге 1 больше, чем в этом сезоне. В 2019-м он завершил чемпионат с 33 голами за 29 игр.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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2vdhrvmmzf
Даже в последнем матче Месси не уступил пенку а пошёл набивать стату
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-3
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JURAVLI
жаль Месси мешает ему проявлять свою гениальность. если бы не Месси, голов было бы не меньше 50-ти, а ещё бы взяли ЛЧ. но ничего, в следующем сезоне Мбаппе разорвёт всех, ведь не надо будет тащить на себе балласт в виде Месси.
+8
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rigobersong
Ответ 2vdhrvmmzf
Даже в последнем матче Месси не уступил пенку а пошёл набивать стату
Тут хотя бы мотивация есть в борьбе за лучшего бомбардира:) Роналду вообще все мусорные голы бил:))
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Никита Алексеев
За столько лет даже близко не приблизился к рекорду пенсионера Ибрагимовича)
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atomio
Ответ masterwolw
Холланд в Англии забил больше с куда более сильной оппозицией в лиге, пиковые Месси и Роналду просто разорвали бы эту лигу на части, Мбаппе ниочем
Холланд это вообще не Месси Роналду, и не Мбаппе. Это Левандовски, Суарес - вот этот типаж чистых напов. Правда из-за своего роста менее ограничен чем они. Плюс попал в супер команду где ему могут в ногу вкладывать люди типа КДБ. не понимаю к чему такой пиар его дикий идет.
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0
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che kaif
Ответ Kanan Jarrus
чм с францией стал в 18, лучший сезон по голам за клуб - в 19. короче, сплошная деградация. надо было уходить в нормальный клуб еще пару лет назад
Мбаппе один из лучших снайперов этой лч. Лучший на ЧМ. 1 ый в лиге . Деградация на лицо😅💪
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Kanan Jarrus
Ответ che kaif
Мбаппе один из лучших снайперов этой лч. Лучший на ЧМ. 1 ый в лиге . Деградация на лицо😅💪
какие трофеи он выиграл с 19 года?
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zzzeeerrrooo
Ответ JURAVLI
жаль Месси мешает ему проявлять свою гениальность. если бы не Месси, голов было бы не меньше 50-ти, а ещё бы взяли ЛЧ. но ничего, в следующем сезоне Мбаппе разорвёт всех, ведь не надо будет тащить на себе балласт в виде Месси.
Жадность к деньгам его карьеру и загубит
Нужно было идти куда угодно , но не оставаться в Париже
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Джавез Тилл
Ответ 2vdhrvmmzf
Даже в последнем матче Месси не уступил пенку а пошёл набивать стату
"Роналду прошел ЛЧ" ответь таким комментом позорищу снизу а то он меня блокнул когда-то, когда не вывез❗
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