Данилу о свисте фанатов «ПСЖ» в адрес Месси: «Если свистите кому-то одному – значит, и всей команде, мы все заодно. Главное для нас – выиграть Лигу 1»

Данилу Перейра высказался об отношении болельщиков «ПСЖ» к Лионелю Месси.

В 35-м туре Лиги 1 «ПСЖ» разгромил «Аяччо» (5:0). Во время объявления составов команд на предматчевой разминке часть болельщиков освистала имя .

– Мы давно так не играли, это приятно. Дело не только в 5 [забитых] голах, но и в том, как мы играли. Мы провели серьезный матч. После множества поражений дома победа радует.

– Обстановка тяжелая?

– Да, было тяжело. Мы видели, как товарищам по команде свистят, это нехорошо. Хотя были и аплодисменты. Мы все заодно. Если вы свистите кому-то одному, значит, вы свистите всей команде. Но нам нужно выиграть Лигу 1, это самое главное.

– Титул уже завоеван?

– Мы будем стремиться к победе и посмотрим, станем ли мы чемпионами. Нам предстоит выиграть еще 3 матча.

– Был ли сезон тяжелым с психологической точки зрения?

– Да. Мы прошли через многое в Лиге чемпионов, это всегда тяжело. Были поражения, матчи, в которых мы не соответствовали своему уровню. Нам нужно работать над этим.

– Вы считаете себя любимцем «Парк де Пренс»?

– Я работаю над этим, и я счастлив, – сказал полузащитник « ».