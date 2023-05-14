Данилу о свисте фанатов «ПСЖ» в адрес Месси: «Если свистите кому-то одному – значит, и всей команде, мы все заодно. Главное для нас – выиграть Лигу 1»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция болельщики Данилу Перейра Футбол

Данилу Перейра высказался об отношении болельщиков «ПСЖ» к Лионелю Месси.

В 35-м туре Лиги 1 «ПСЖ» разгромил «Аяччо» (5:0). Во время объявления составов команд на предматчевой разминке часть болельщиков освистала имя Лионеля Месси.

– Мы давно так не играли, это приятно. Дело не только в 5 [забитых] голах, но и в том, как мы играли. Мы провели серьезный матч. После множества поражений дома победа радует.

– Обстановка тяжелая?

– Да, было тяжело. Мы видели, как товарищам по команде свистят, это нехорошо. Хотя были и аплодисменты. Мы все заодно. Если вы свистите кому-то одному, значит, вы свистите всей команде. Но нам нужно выиграть Лигу 1, это самое главное.

– Титул уже завоеван?

– Мы будем стремиться к победе и посмотрим, станем ли мы чемпионами. Нам предстоит выиграть еще 3 матча.

– Был ли сезон тяжелым с психологической точки зрения?

– Да. Мы прошли через многое в Лиге чемпионов, это всегда тяжело. Были поражения, матчи, в которых мы не соответствовали своему уровню. Нам нужно работать над этим.

– Вы считаете себя любимцем «Парк де Пренс»?

– Я работаю над этим, и я счастлив, – сказал полузащитник «ПСЖ».

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6 комментариев

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Андрей Хенто
Слова не мальчика, но мужа. Ведь абсолютно прав, зачем переходить на персоналии, если футбол командный вид спорта.
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Arturitto
Если мешки не любят в самом Париже,то страшно подумать,как этот клуб-мешок ненавидят в других городах Франции.
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Fan de PSG depuis 2002
Allez le PSG !
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Карл-Хайнц Кёрбель
Ответ Игорь Климов
Французские болельщики никогда не простят Лео Месси победу на ЧМ, а самое главное это то, что из-за проигрыша сборной Франции, Мбаппе не получит за этот сезон Золотой Мяч, это они прекрасно понимают, а Месси не обращает внимания на этот свист, настоящий профессионал!
Ты случайно не его мамка или сестренка?
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Фан Рубина
Все заодно, чтобы вредить клубу и французскому футболу.
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