Игроки «Севильи» вышли на матч с «Ромой» в футболках в поддержку вратаря «ПСЖ» Рико

Теги ПСЖ Рома Севилья лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА травмы происшествия Серхио Рико Футбол

Игроки «Севильи» поддержали вратаря «ПСЖ» Серхио Рико.

29-летний голкипер получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения с лошади. У Рико диагностировано кровоизлияние в мозг, он находится в больнице в критическом состоянии.

Перед матчем финала Лиги Европы против «Ромы» игроки «Севильи» вышли на поле в футболках с надписью: «Вперед, Серхио! Мы с тобой!»

Серхио Рико перешел в «ПСЖ» из «Севильи» в 2020 году. В текущем сезоне он не провел за парижан ни одного матча.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги Европы.

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7 комментариев

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Samir Livermore
жаль парня
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Кайыргали Юнусов
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А что случился с рико?
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Vladimir Genius
🙏🙏🙏
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Игорь Климов
Респект игрокам за поступок!
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Шапка Сёмина
Ответ Кайыргали Юнусов
А что случился с рико?
он в Испании с коня упал, а он его копытом в голову ударил, в итоге кровоизлияние в мозг
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Ivchev
Ответ Шапка Сёмина
он в Испании с коня упал, а он его копытом в голову ударил, в итоге кровоизлияние в мозг
Почему в Иране? В Испании вроде.
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Шапка Сёмина
Ответ Ivchev
Почему в Иране? В Испании вроде.
Оказывается и правда, в Испании. спасибо, исправил
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