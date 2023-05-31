Игроки «Севильи» поддержали вратаря «ПСЖ» Серхио Рико.

29-летний голкипер получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения с лошади. У Рико диагностировано кровоизлияние в мозг, он находится в больнице в критическом состоянии.

Перед матчем финала против «Ромы» игроки «Севильи» вышли на поле в футболках с надписью: «Вперед, Серхио! Мы с тобой!»

перешел в « » из «Севильи» в 2020 году. В текущем сезоне он не провел за парижан ни одного матча.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling

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