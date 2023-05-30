Солер и президент «Севильи» навестили вратаря «ПСЖ» Рико в больнице. Его состояние после падения с лошади и кровоизлияния в мозг стабилизировалось
Карлос Солер и президент «Севильи» навестили вратаря «ПСЖ» Серхио Рико в больнице.
Напомним, Серхио Рико получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения с лошади в Испании. У 29-летнего голкипера «ПСЖ» диагностировали кровоизлияние в мозг.
По информации El Desmarque, президент «Севильи» Пепе Кастро и полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер в понедельник навестили Рико в больнице и выразили поддержку семье и близким игрока.
Как сообщает издание со ссылкой на окружение Серхио Рико, в настоящее время состояние вратаря «ПСЖ» стабилизировалось. Результаты последнего медицинского обследования станут известны в ближайшее время.
Серхио Рико перешел из «Севильи» в «ПСЖ» в 2020 году. В этом сезоне вратарь не провел за парижан ни одного матча.
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