Федотов о словах Карпина про 2-е и 3-е места: «Ростов» сражался весь сезон и с удовольствием бы занял 2-е место»

Теги ЦСКА Ростов Валерий Карпин Владимир Федотов Константин Кучаев Футбол

Владимир Федотов высказался после победы над «Ростовом» (4:1) в 30-м туре Мир РПЛ.

– Мы увидели хороший настрой и дух. Получилось реализовать задумки в виде забитых голов. На предыгровой тренировке чувствовался настрой, хотя предыдущие матчи складывались не очень позитивно. Мы чувствовали запас и желание двигаться вперед и завоевать серебро. 

– Какие цели ставили перед сезоном? Второе место и финал Кубка? 

– ЦСКА с традициями и амбицями. Априори других задач клуб не ставит никогда. Про это и не говорили. 

– Какой момент для вас был самым трудным в этом сезоне?

– Каждый матч всегда несет посыл, ответсвенность. Проиграя его, можешь оказаться не там, где задумал. Сезон бывает легкий? Думаю, этот трудовой. Были моменты, когда не получалось реализовывать преимущество. Нефутбольные вещи со «Спартаком»? Главное быстро убирать это в ящик, психологическая подоплека бывает всегда. Есть армия болельщиков, перед ними всегда надо быть на высоте. 

– Что с Кучаевым?

– Заблокировался коленный сустав. Сделаем МРТ, поймем, что произошло. 

– Карпин сказал, что 2-3-е место сейчас – строчка в Википедии. Согласны?

– А что же они тогда весь сезон сражались и с удовольствием победили бы сегодня и заняли второе место. Мы все амбициозные люди, хотим быть как можно выше.  

– Почему такая ротация?  

– Она требовалась. Очень большая нагрузка. У Мендеса была сборная. Было очевидно, что ребята подустали. Это нормальное явление. У всех организм разный, мы увидели, что нужна ротация, чтобы освежить игру.

– Как оцените прогресс команды?

– Нет предела совершенству. Есть над чем работать. Всегда нужно двигаться и меняться, чтобы не быть предсказуемыми для соперника. Дальнейшее усиление игровых действий во всех фазах игры необходимо, чтобы чувствовать себя увереннее в новом сезоне.

Ни один тренер не скажет, что его все удовлетворяет. Только так подумаешь, через неделю происходят метаморфозы и понимаешь, что заблуждался, – передает слова тренера ЦСКА корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов. 

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12 комментариев

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Severfan
стоит признать, что Федотов за сезон смог преобразить команду, удачно вписал несмотря на критику Мендеса и Зделлара, раскрыл Федю, научился правильно использовать Облякова, Медину, на удивление всем усадил на банку Карраскаля и оказался прав, давал поиграть молодёжи (Глебов, Носков, Ермаков, Лукин). отличный результат - второе место и шансы на кубок!
но есть и дёготь - Заболотный, иногда заменами ломал матч, непонятная вера в Ермакова, который после более-менее приличного начала не показывал вообще ничего, и непонятный игнор Ушакова (хотя тут травмы были, но всё же).
если Федотову дадут доукомплектовать команду нападающим и защитником, возможно и удастся в следующем сезоне побороться за чемпионство и не терять очки как в матчах с Торпедо, НН и т.д.
+21
-2
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Marcus Varro
В общем и целом можно сезон занести в актив, но нужно усиливать состав для борьбы за чемпионство.
+10
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Рома Емельченков
Примерно как Березуцкий в прошлом сезоне «24 февраля. Непонятно, куда мы идем, за что боремся, Россию забанили в еврокубках.»
Ему непонятно и поэтому с хорошими легами Гбаменом, Фернандесом, Языджи и т.д. доехал только до пятого места. Хорошо что Федотову понятно. Теперь можно уверенно сказать, что у нас есть тренер.
+5
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riverman1980
Спортс, а где новость, что Федотов берет серебро два раза подряд с разными командами?
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Виталий Желтоусов
ЦСКА больше всех серебро.
А Федотов становится капитаном Силвером
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Severfan
Ответ Alex Alexeev
"Федотов за сезон смог преобразить команду, удачно вписал несмотря на критику"........ Бла, бла, бла- неужели в это кто-то верит. Карпин продал 2-е место, вот и вся наша реальность "честность" спортивного соревнования......
получается, главный тренер сборной - продажный? может быть стоит в милицию написать заявление?
и не стыдно Ростову, что у них такой продажный тренер-то? болельщикам не стыдно болеть за такую команду? и как такой продажный тренер напродавал на 4 место?
ужос!
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Сергей Спартакович
там Компличенко скорее нанырял,чем Ростов наиграл
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Andrei313
Всех бро с серебро!!!
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Alex Alexeev
Ответ Severfan
получается, главный тренер сборной - продажный? может быть стоит в милицию написать заявление? и не стыдно Ростову, что у них такой продажный тренер-то? болельщикам не стыдно болеть за такую команду? и как такой продажный тренер напродавал на 4 место? ужос!
А где ты видел сборную? В Азии на задворках с результатом 0:0 и то это в лучшем случае....
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