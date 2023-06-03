Федотов о словах Карпина про 2-е и 3-е места: «Ростов» сражался весь сезон и с удовольствием бы занял 2-е место»

Владимир Федотов высказался после победы над «Ростовом» (4:1) в 30-м туре Мир РПЛ.

– Мы увидели хороший настрой и дух. Получилось реализовать задумки в виде забитых голов. На предыгровой тренировке чувствовался настрой, хотя предыдущие матчи складывались не очень позитивно. Мы чувствовали запас и желание двигаться вперед и завоевать серебро.

– Какие цели ставили перед сезоном? Второе место и финал Кубка?

– ЦСКА с традициями и амбицями. Априори других задач клуб не ставит никогда. Про это и не говорили.

– Какой момент для вас был самым трудным в этом сезоне?

– Каждый матч всегда несет посыл, ответсвенность. Проиграя его, можешь оказаться не там, где задумал. Сезон бывает легкий? Думаю, этот трудовой. Были моменты, когда не получалось реализовывать преимущество. Нефутбольные вещи со «Спартаком»? Главное быстро убирать это в ящик, психологическая подоплека бывает всегда. Есть армия болельщиков, перед ними всегда надо быть на высоте.

– Что с Кучаевым?

– Заблокировался коленный сустав. Сделаем МРТ, поймем, что произошло.

– Карпин сказал, что 2-3-е место сейчас – строчка в Википедии. Согласны?

– А что же они тогда весь сезон сражались и с удовольствием победили бы сегодня и заняли второе место. Мы все амбициозные люди, хотим быть как можно выше.

– Почему такая ротация?

– Она требовалась. Очень большая нагрузка. У Мендеса была сборная. Было очевидно, что ребята подустали. Это нормальное явление. У всех организм разный, мы увидели, что нужна ротация, чтобы освежить игру.

– Как оцените прогресс команды?

– Нет предела совершенству. Есть над чем работать. Всегда нужно двигаться и меняться, чтобы не быть предсказуемыми для соперника. Дальнейшее усиление игровых действий во всех фазах игры необходимо, чтобы чувствовать себя увереннее в новом сезоне.

Ни один тренер не скажет, что его все удовлетворяет. Только так подумаешь, через неделю происходят метаморфозы и понимаешь, что заблуждался, – передает слова тренера ЦСКА корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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