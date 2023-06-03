ХК ЦСКА поздравил футбольный ЦСКА с серебряными медалями: «Ждем кубок!»

ХК ЦСКА поздравил футбольный ЦСКА с завоеванием серебряных медалей Мир РПЛ-2022/23.

Футбольный клуб победил «Ростов» (4:1) в заключительном туре. ЦСКА набрал 58 очков и занял второе место в таблице чемпионата России.

«Поздравляем армейцев с серебряными медалями и ждем кубок!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

ХК ЦСКА в сезоне-2022/23 выиграл Кубок Гагарина, обыграв «Ак Барс» (4-3 в серии).

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