ХК ЦСКА поздравил футбольный ЦСКА с серебряными медалями: «Ждем кубок!»
ХК ЦСКА поздравил футбольный ЦСКА с завоеванием серебряных медалей Мир РПЛ-2022/23.
Футбольный клуб победил «Ростов» (4:1) в заключительном туре. ЦСКА набрал 58 очков и занял второе место в таблице чемпионата России.
«Поздравляем армейцев с серебряными медалями и ждем кубок!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.
ХК ЦСКА в сезоне-2022/23 выиграл Кубок Гагарина, обыграв «Ак Барс» (4-3 в серии).
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
10 комментариев