ХК ЦСКА поздравил футбольный ЦСКА с серебряными медалями: «Ждем кубок!»

Теги ЦСКА ЦСКА премьер-лига Россия КХЛ Хоккей

ХК ЦСКА поздравил футбольный ЦСКА с завоеванием серебряных медалей Мир РПЛ-2022/23.

Футбольный клуб победил «Ростов» (4:1) в заключительном туре. ЦСКА набрал 58 очков и занял второе место в таблице чемпионата России.

«Поздравляем армейцев с серебряными медалями и ждем кубок!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

ХК ЦСКА в сезоне-2022/23 выиграл Кубок Гагарина, обыграв «Ак Барс» (4-3 в серии).

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10 комментариев

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Alex_07.
Все ждут, пусть игроки и тренер постараются оправдать это ожидание, а мы поболеем! ❤️💙
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MarkAntoniy
Нашим мужикам-хоккеистам отдельное спасибо за сезон! Футболистам тоже спасибо, кто бы мог подумать о медалях после межсезонья... ЦВБП!❤💙
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Кеша
Армейцы с победой и серебром! Молодцы - волевая команда!
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С.В.Д.
Вторая строчка конечно не первая, но в данном случае она выше «чемпионской»)))) И это радует еще больше!)))
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Severfan
кубок к кубку!
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Vagner01
И мы ждём!
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Дима Пузанов
Ответ Эдуард Элверс
Кубок Краснодар заберёт
не факт как сегодня сыграл краснодар тут и Кубок им не светит
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Эдуард Элверс
Ответ Дима Пузанов
не факт как сегодня сыграл краснодар тут и Кубок им не светит
так он сегодня играл безвольно, потому что ему ничего не светило. Пятое место такое себе в качестве мотиватора, а вот кубок, хороший мотиватор
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Дима Пузанов
Ответ Эдуард Элверс
так он сегодня играл безвольно, потому что ему ничего не светило. Пятое место такое себе в качестве мотиватора, а вот кубок, хороший мотиватор
краснодар за пятое место получил бы большую сумму денег
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