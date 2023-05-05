Вратарь «Тоттенхэма» Льорис пропустит остаток сезона АПЛ из-за травмы

Теги премьер-лига Англия травмы Тоттенхэм Уго Льорис Футбол

Уго Льорис пропустит остаток сезона АПЛ из-за травмы.

Основной вратарь «Тоттенхэма» не примет участие в следующих четырех матчах команды из-за повреждения бедра.

До завершения сезона АПЛ «шпоры» сыграют с «Кристал Пэлас», «Астон Виллой», «Брентфордом» и «Лидсом».

На данный момент «Тоттенхэм» занимает седьмое место в таблице АПЛ.

Уго Льорис провел 25 матчей в нынешнем сезоне и сыграл из семь игр на ноль.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dutchtrio
ЧМ был его финальным аккордом
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vvild
Ответ The Best
Форстер ничем не хуже,Льорис сдал в последнее время.Проблема Тоттенхэма это защита,это тупо проходной двор.
Намного хуже. Лльорис не просто так капитан. Разница в управлении защитой и реакции. С Уго сильно спокойнее, как бы это не звучало для людей, которые не смотрят игры с ним в рамке.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
compila
Ответ Vvild
Намного хуже. Лльорис не просто так капитан. Разница в управлении защитой и реакции. С Уго сильно спокойнее, как бы это не звучало для людей, которые не смотрят игры с ним в рамке.
спокойно пятеру за 20 минут приняли недавно
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Крапивкин
Шпорам пора задуматься над трансфером молодого вратаря, каким когда-то был Уго
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дворец культуры Центральный
Спасибо, Капитан, за всё. Время не щадит никого.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
neolol0
Больше тут уже не сыграет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Astella Guccio
Ответ Иван Иванов
Ой, ну всё, приехали! Короче, без Конте и без Льориса Тоттенхэм гарантированно проиграет зону Лиги Конференций Астон Вилле!
Конечно, Огромное Спасибо Льюрису за все те его заслуги для Тоттенхэм, но надо признать и отпустить - в последнее время он не играет на том уровне когда выигрывал чм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vvild
Ответ compila
спокойно пятеру за 20 минут приняли недавно
Ну Форстер бы конечно всё потащил, ага ага.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий