Вратарь «Тоттенхэма» Льорис пропустит остаток сезона АПЛ из-за травмы

Уго Льорис пропустит остаток сезона АПЛ из-за травмы.

Основной вратарь « » не примет участие в следующих четырех матчах команды из-за повреждения бедра.

До завершения сезона АПЛ «шпоры» сыграют с «Кристал Пэлас», «Астон Виллой», «Брентфордом» и «Лидсом».

На данный момент «Тоттенхэм» занимает седьмое место в таблице .

провел 25 матчей в нынешнем сезоне и сыграл из семь игр на ноль.

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