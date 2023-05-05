Вратарь «Тоттенхэма» Льорис пропустит остаток сезона АПЛ из-за травмы
Уго Льорис пропустит остаток сезона АПЛ из-за травмы.
Основной вратарь «Тоттенхэма» не примет участие в следующих четырех матчах команды из-за повреждения бедра.
До завершения сезона АПЛ «шпоры» сыграют с «Кристал Пэлас», «Астон Виллой», «Брентфордом» и «Лидсом».
На данный момент «Тоттенхэм» занимает седьмое место в таблице АПЛ.
Уго Льорис провел 25 матчей в нынешнем сезоне и сыграл из семь игр на ноль.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
11 комментариев