Льорис уйдет из «Тоттенхэма» летом. Он провел в клубе 11 лет (L’Équipe)

Теги премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Уго Льорис Футбол

Уго Льорис покинет «Тоттенхэм» после 11 лет в клубе.

Как сообщает L’Équipe, вратарь намерен уйти из лондонского клуба по окончании сезона. Срок его контракта с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года, но клуб позволит Льорису рассмотреть возможные варианты продолжения карьеры.

По данным источника, Уго был морально истощен после ЧМ-2022. Антонио Конте, тогда занимавший пост главного тренера «Тоттенхэма», попросил Льориса вернуться к тренировкам 24 декабря – всего через 6 дней после поражения Франции в финале ЧМ-2022.

Отмечается, что Льорис не намерен завершать карьеру.

Ранее появилась информация о том, что 36-летний голкипер получил предложение от саудовского клуба с повышением зарплаты в 3 раза. В «Тоттенхэме» он получает около 100 тысяч фунтов в неделю.

В начале мая Льорис из-за травмы выбыл до конца сезона. Его статистику можно найти здесь.

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16 комментариев

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onegin2007
Ответ che kaif
Так и просидел всю карьеру в Тоттенхеме
Как будто в Шиннике)
+20
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onegin2007
Легенда. Можно и подзаработать на последок.
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+12
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che kaif
Так и просидел всю карьеру в Тоттенхеме
+10
-3
+7
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Фанат Лионеля Месси
Объективно говоря в этом сезоне он вообще мёртвым был ,что в сборной ,что в клубе
Жаль ,что так и не смог завоевать трофей с Тоттенхэмом
+10
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+6
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che kaif
Ответ onegin2007
Как будто в Шиннике)
Что в Шиннике было бы 0 трофеев что в Тоттене это вы верно подметили а Льорис один из лучших вратарей последних 10 лет явно заслужил большего. Ну хоть ЧМ взял со сборной
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Shadow1882
Надеюсь, будет прощальный матч, если до начала первых товарняков не успеет куда-то перейти. Капитан достоин ещё раз встать на ворота в футболке Шпор
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Vvild
Идеальный вариант расставания, как по мне: оставить ещё на год в клубе, но при этом взять вратаря на замену, отдать Лльорису начало чемионата и все кубки - КА, КЛ и если будем в еврокубках, то и их, а новичка постепенно делать основным. В общем, повторить схему, которая была с Лльорисом и Фриделем в 2012.
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Антон Фалафель
Логично. Сильно сдулся
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Astella Guccio
Надо достойно его проводить. Отдельный матч устроить для него , он много вкладывал в клуб.
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werowolf-gears
Обратно в Лион как Ляказетт и Ловрен
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a2wai
Надо возвращаться в Лион. Там еще может пошуметь.
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arspurs9
Для клуба он в любом случае стал легендой и адекватные фаны ему будут благодарны. Он, конечно, огромное количество матчей спас для шпор.
Да, с возрастом последнее время сдает, но это предсказуемо.
Так что Уго в любом случае спасибо и удачи.
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Макс Кидалов
Уверен, был бы другой вратарь на ЧМ2022, Франция выграла бы серию пенальти. А так он вообще давно уже вратарь не топ уровня
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Why always me?!
Помню когда Льорис пришёл в Тоттенхэм, то проиграл конкуренцию почти пенсионеру, американцу Фриделю, ему уже 40 лет было. И только когда его агент сказал что Льорис недоволен и будут просить клуб продать его в другой клуб, они посадили Фриделя на лавку.
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Kien_6
Мог бы заиграть в любом топ клубе. Один из лучших киперов для меня. Спасибо за все легенда
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