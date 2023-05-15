Льорис уйдет из «Тоттенхэма» летом. Он провел в клубе 11 лет (L’Équipe)
Уго Льорис покинет «Тоттенхэм» после 11 лет в клубе.
Как сообщает L’Équipe, вратарь намерен уйти из лондонского клуба по окончании сезона. Срок его контракта с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года, но клуб позволит Льорису рассмотреть возможные варианты продолжения карьеры.
По данным источника, Уго был морально истощен после ЧМ-2022. Антонио Конте, тогда занимавший пост главного тренера «Тоттенхэма», попросил Льориса вернуться к тренировкам 24 декабря – всего через 6 дней после поражения Франции в финале ЧМ-2022.
Отмечается, что Льорис не намерен завершать карьеру.
Ранее появилась информация о том, что 36-летний голкипер получил предложение от саудовского клуба с повышением зарплаты в 3 раза. В «Тоттенхэме» он получает около 100 тысяч фунтов в неделю.
В начале мая Льорис из-за травмы выбыл до конца сезона. Его статистику можно найти здесь.
Жаль ,что так и не смог завоевать трофей с Тоттенхэмом
Да, с возрастом последнее время сдает, но это предсказуемо.
Так что Уго в любом случае спасибо и удачи.