Льорис уйдет из «Тоттенхэма» летом. Он провел в клубе 11 лет (L’Équipe)

Уго Льорис покинет «Тоттенхэм» после 11 лет в клубе.

Как сообщает L’Équipe, вратарь намерен уйти из лондонского клуба по окончании сезона. Срок его контракта с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года, но клуб позволит рассмотреть возможные варианты продолжения карьеры.

По данным источника, Уго был морально истощен после ЧМ-2022. Антонио Конте, тогда занимавший пост главного тренера « », попросил Льориса вернуться к тренировкам 24 декабря – всего через 6 дней после поражения Франции в финале ЧМ-2022.

Отмечается, что Льорис не намерен завершать карьеру.

Ранее появилась информация о том, что 36-летний голкипер получил предложение от саудовского клуба с повышением зарплаты в 3 раза. В «Тоттенхэме» он получает около 100 тысяч фунтов в неделю.

В начале мая Льорис из-за травмы выбыл до конца сезона. Его статистику можно найти здесь.