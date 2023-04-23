«Тоттенхэм» заменил Льориса в перерыве матча с «Ньюкаслом». Уго пропустил 5 голов после 6 ударов в створ за 21 минуту

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Тоттенхэм Уго Льорис Фрэйзер Форстер Футбол

«Тоттенхэм» заменил вратаря в перерыве матча с «Ньюкаслом».

Лондонский клуб проигрывает со счетом 1:6 в матче 32-го тура АПЛ. После первой половины игры «сороки» вели со счетом 5:0, забив все голы к 21-й минуте.

В первом тайме «Ньюкасл» нанес 6 ударов в створ ворот соперника, 5 из них стали результативными. После 5-го гола игроки «Ньюкасла» не били в створ до конца тайма.

После перерыва вместо Уго Льориса, игравшего в воротах «Тоттенхэма» с первых минут, на поле вышел Фрэйзер Форстер. Он пропустил гол после первого удара в створ ворот – Каллум Уилсон забил на 67-й минуте. 

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26 комментариев

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Андрей Хенто
Новость из хоккейной ветки)
+28
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+28
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onegin2007
Ответ Пепси пеналдувич
В таких случаях уже не вратаря, а тренера менять надо.
Когда в борделе дела идут плохо, то не кровати переставлять надо.
+21
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Екн Лор
Льорис всё-таки уже не топ-голкипер. В финале ЧМ уворачивался от ударов аргов как только мог. Как же не вовремя травмировался Меньян...
+18
-4
+14
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Artem Piatkov
🐏 отпущения detected
+12
0
+12
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U
Ответ Пепси пеналдувич
В таких случаях уже не вратаря, а тренера менять надо.
тренер уже поменялся сам, посмотрев на эту порнуху
+8
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Adi Kou
Де хеа: пост сдал
Льорис: пост принял
+7
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Пепси пеналдувич
В таких случаях уже не вратаря, а тренера менять надо.
+4
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Екн Лор
Льорис всё-таки уже не топ-голкипер. В финале ЧМ уворачивался от ударов аргов как только мог. Как же не вовремя травмировался Меньян...
Да что ж такое, ещё и Ларисыча подкупили. Так же, как и ногу Коло-Муани, не сумевшей переиграть ногу Мартинеса🤭
+8
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+3
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tm5pvbngvj
Все это звучит как анекдот. Все таки, Конте хорош, тащил этот середняк как мог в топ 4
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Андрей Хенто
Новость из хоккейной ветки)
В концовке снимут Форстера и пойдут в 11 полевых наваливаться🤓
+3
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Роман
Нашли виновного в 6 пропущенных)
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Алексей Фирстов
Как они сумели опередить Арсенал в прошлом сезоне?
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DolJun
надеюсь конте уволят наконец
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ConorNite
Козлом отпущения теперь делать Льориса. Команда дестабилизирована. Тут глубже надо копать
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dreamstep
Льорису в Тоттенхэме должны памятник поставить, ТОП-вратарь 10 сезонов тащил этих бездарей и в итоге ни одного титула, сейчас понятно что стареет да и защита ТТХ никакая.
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Алексей Фирстов
Не он один виноват, виновата вся команда!
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Максим Ларченков
Льорис очень просел в этом сезоне
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Arturitto
Жаль что заменили и не дали Льорису побить свой рекорд по пропущенным мячам в одном матче.
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ljolik888
Теперь известно к о будет в лиге чемпионов от Англии в следущем году . Ньюкасл молодцы !
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onegin2007
Не день Бекхэма.
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cektor
а защита норм?)
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Максим Ларченков
Ответ Пепси пеналдувич
В таких случаях уже не вратаря, а тренера менять надо.
Леви пора в отставку
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DeltaForce
Льорису пора куда-нибудь в Саудовскую Аравию,давно уже не тянет топ уровень.
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