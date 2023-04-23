«Тоттенхэм» заменил Льориса в перерыве матча с «Ньюкаслом». Уго пропустил 5 голов после 6 ударов в створ за 21 минуту

«Тоттенхэм» заменил вратаря в перерыве матча с «Ньюкаслом».

Лондонский клуб проигрывает со счетом 1:6 в матче 32-го тура . После первой половины игры «сороки» вели со счетом 5:0, забив все голы к 21-й минуте.

В первом тайме « » нанес 6 ударов в створ ворот соперника, 5 из них стали результативными. После 5-го гола игроки «Ньюкасла» не били в створ до конца тайма.

После перерыва вместо , игравшего в воротах « » с первых минут, на поле вышел . Он пропустил гол после первого удара в створ ворот – Каллум Уилсон забил на 67-й минуте.

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