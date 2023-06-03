Фанаты «Динамо» без Fan ID прошли на матч с «Оренбургом». У всех зависли Госуслуги перед игрой

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Александр Шпрыгин Оренбург интернет стадион Газовик Fan ID Футбол

На матче «Оренбург» – «Динамо» отменили Fan ID.

Об этом рассказал бывший руководитель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, поддерживающий «Динамо».

«В Оренбурге на матче «Оренбург» – «Динамо» отменили карту болельщика.

Перед игрой у всех завис портал Госуслуги, в итоге гостей завели без билетов и без предъявления карты болельщика.

Госуслуги, кстати, до сих пор массово висят», – написал Шпрыгин по ходу первого тайма.

На стадионе «Газовик» идет второй тайм матча 30-го тура Мир РПЛ, в котором хозяева ведут со счетом 2:0.

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12 комментариев

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ZjzoRe
будет кошмарное побоище, сколько асоциальных элементов могло проникнуть на стадион - страшно представить. Поди даже пара иноагентов просочилась...
+24
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+24
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Kirill Kozlov
ахахахахаха
+8
0
+8
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Oleg Olegov
Ответ ZjzoRe
будет кошмарное побоище, сколько асоциальных элементов могло проникнуть на стадион - страшно представить. Поди даже пара иноагентов просочилась...
Быстрее бегу на стадион, надеюсь, успею несколько раз поматериться при мамах с детьми
+6
0
+6
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Мукунку хороший
Надо переигрывать матч
+5
0
+5
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Злобный Конь
Где Шпрыгин - там всегда вероятна провокация на пользу власти. Не верьте этому подсадному!
+1
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Злобный Конь
Всё равно "Оренбург" сильнее
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Frank Mir
Все равно от статуса пробитых их это не избавило.))) :D:D:D
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Уся Ваткин
Призывники обвалили сайт, проверяли повестки на госуслугах
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Kvakin
Две новости. Одна хорошая, отменили фанайди, хотя бы по техническим причинам и то здорово, а вторая плохая, к которой мы болельщики Динамо впрочем уже привыкли, Динамо опять проигрывает. Я бы хотел начать и закончить с хорошей новости.
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khryapasuperzvezda
Будет мокруха.. Болельщикам здоровья
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FilinMD
Придется еще раз играть. Ответный матч, как в кубке
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