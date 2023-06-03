Фанаты «Динамо» без Fan ID прошли на матч с «Оренбургом». У всех зависли Госуслуги перед игрой
На матче «Оренбург» – «Динамо» отменили Fan ID.
Об этом рассказал бывший руководитель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, поддерживающий «Динамо».
«В Оренбурге на матче «Оренбург» – «Динамо» отменили карту болельщика.
Перед игрой у всех завис портал Госуслуги, в итоге гостей завели без билетов и без предъявления карты болельщика.
Госуслуги, кстати, до сих пор массово висят», – написал Шпрыгин по ходу первого тайма.
На стадионе «Газовик» идет второй тайм матча 30-го тура Мир РПЛ, в котором хозяева ведут со счетом 2:0.
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