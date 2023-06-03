Медина забил «Ростову» после ошибок Уткина и Песьякова в игре с ЦСКА

ЦСКА забил «Ростову» после ошибки Даниила Уткина.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Мир РПЛ ЦСКА – « » (2:0, первый тайм).

На 9-й минуте матча вратарь гостей отдал неаккуратный пас на . Полузащитник в борьбе отдал мяч хавбеку хозяев , который за счет финта убрал одного соперника в штрафной и пробил в ближний верхний угол с левой ноги.

У Медины 8 голов и 6 ассистов в 25 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

На 16-й минуте форвард ЦСКА Федор Чалов реализовал пенальти.

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