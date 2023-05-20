Азар из-за травмы голеностопа не попал в заявку «Реала» на матч с «Валенсией». Бельгиец провел лишь 6 матчей в Ла Лиге в сезоне-2022/23
Эден Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Валенсией» из-за травмы.
«Реал» на выезде сыграет с «Валенсией» в 35-м туре Ла Лиги. Азар не был включен в заявку мадридцев на игру.
По информации журналиста Cope Мигеля Анхеля Диаса, бельгиец испытывает дискомфорт в правом голеностопе.
В текущем сезоне Эден Азар принял участие лишь в 6 матчах Ла Лиги.
Последний раз полузащитник «Реала» выходил на поле 13 мая в матче с «Хетафе» – он начал игру в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте. Его подробная статистика доступна здесь.
Все страдания Азара в «Реале». Как часто он травмировался? Сколько стоили его полезные действия?
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