Азар из-за травмы голеностопа не попал в заявку «Реала» на матч с «Валенсией». Бельгиец провел лишь 6 матчей в Ла Лиге в сезоне-2022/23

Эден Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Валенсией» из-за травмы.

«Реал» на выезде сыграет с «Валенсией» в 35-м туре . Азар не был включен в заявку мадридцев на игру.

По информации журналиста Cope Мигеля Анхеля Диаса, бельгиец испытывает дискомфорт в правом голеностопе.

В текущем сезоне принял участие лишь в 6 матчах Ла Лиги.

Последний раз полузащитник «Реала» выходил на поле 13 мая в матче с «Хетафе» – он начал игру в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте. Его подробная статистика доступна здесь.

Все страдания Азара в «Реале». Как часто он травмировался? Сколько стоили его полезные действия?

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