Азар из-за травмы голеностопа не попал в заявку «Реала» на матч с «Валенсией». Бельгиец провел лишь 6 матчей в Ла Лиге в сезоне-2022/23

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Эден Азар Здоровье Футбол

Эден Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Валенсией» из-за травмы.

«Реал» на выезде сыграет с «Валенсией» в 35-м туре Ла Лиги. Азар не был включен в заявку мадридцев на игру.

По информации журналиста Cope Мигеля Анхеля Диаса, бельгиец испытывает дискомфорт в правом голеностопе.

В текущем сезоне Эден Азар принял участие лишь в 6 матчах Ла Лиги.

Последний раз полузащитник «Реала» выходил на поле 13 мая в матче с «Хетафе» – он начал игру в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте. Его подробная статистика доступна здесь.

Все страдания Азара в «Реале». Как часто он травмировался? Сколько стоили его полезные действия?

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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60 комментариев

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Davron Mamadzhanov
Какого же всё таки инвалида купили... Худший трансфер за всю историю клуба.
+71
-3
+68
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Роман
Ответ Davron Mamadzhanov
Какого же всё таки инвалида купили... Худший трансфер за всю историю клуба.
А только ли клуба. Может вообще в истории. Всё-таки з/п бешеная, а почти не играет.
+64
-6
+58
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Satis
отдавили в очереди в бургерной
+54
-1
+53
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rigobersong
Здоровья легенде!:)
+48
-20
+28
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Канат Майданов
Самая большая деградация на моей памяти, из топа превратился в карикатуру на футболиста.
+17
0
+17
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atomio
ему надо попробовать питаться в Вкусно и точка, авось будет получше
+14
-1
+13
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Murtynya
Какой ..... травма?? Он вообще не играет за Реал, что за разгильдяй блин
+11
0
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Фруктовый Кефир
Какое же он днище...
+11
-1
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Канат Майданов
Ответ Pb-SE
Ты явно не застал 2004, с Вудгейтом и Гравесеном. Кассано тоже вряд ли помнишь.
Они втроем вместе столько не получали, и сынрали побольше матчей каждый в отдельности
+8
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Muhammad Juraev
Ответ Davron Mamadzhanov
Какого же всё таки инвалида купили... Худший трансфер за всю историю клуба.
В истории футбола!
+12
-4
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gukmamop
Пятка болит у ...са, так сказать
+7
-1
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pq
Ответ atomio
ему надо попробовать питаться в Вкусно и точка, авось будет получше
вкусно и три точки
+4
0
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psa.1207
Пива и чипсов этому господину.
+3
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Burel
Ответ Газонокосильщик Хави
так же радавались и целовали в десны друг друга, когда коутиня сделал счет 7:2 а потом и 8:2?
нет, когда было 6:2 5:0 4:0 3:0 5:1 3:0 4:0
+10
-7
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Роман
Большая потеря для Реала.
+4
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Burel
Ответ rigobersong
Здоровья легенде!:)
зарплата - 32 миллиона 🔝 лучший трансфер в истории
+11
-9
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Микаил Бузуртанов
Я с ним разорвал бы контракт даже если пришлось бы платит 100 млн неустойку
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Ussaev M
опять Азар, опять издевательства ...
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Рахил Тагиев
после травмы от удара Менье в матче с ПСЖ Азар уже не смог восстановиться
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something special
Ну хорошо что не травма ладошки
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3xclus1ve
Ответ Davron Mamadzhanov
Какого же всё таки инвалида купили... Худший трансфер за всю историю клуба.
Только в этом клубе-ли)
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Байгазы Козтимесин
Азар стоял в очереди в бургер и ему наступил ребенок на стопу. А Марианна повредил бедро когда хотел подобрать мяч с аута для играющих на тренировке ребят.
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Pro Shhavel
как он это делает?😂
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Alisher Abdullayev
Азарённый !
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Ruslan3132
Лодыжки уже не выдерживают лишний вес )
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