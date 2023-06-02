Роналду – саудовским болельщикам: «Надеюсь выиграть титулы и радовать всех своей игрой. Я буду частью вашей культуры»
Криштиану Роналду обратился к саудовским футбольным болельщикам.
«Большое вам спасибо за то, что поддерживаете меня, не только в дни игр, но и на улицах, и везде, где бы я ни был.
Я буду частью вашей культуры, я буду здесь и надеюсь радовать всех своими выступлениями и выиграть титулы. Я постараюсь сделать все возможное, пока я здесь», – сказал форвард «Аль-Насра».
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