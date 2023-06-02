Роналду – саудовским болельщикам: «Надеюсь выиграть титулы и радовать всех своей игрой. Я буду частью вашей культуры»

Теги Криштиану Роналду болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду обратился к саудовским футбольным болельщикам.

«Большое вам спасибо за то, что поддерживаете меня, не только в дни игр, но и на улицах, и везде, где бы я ни был.

Я буду частью вашей культуры, я буду здесь и надеюсь радовать всех своими выступлениями и выиграть титулы. Я постараюсь сделать все возможное, пока я здесь», – сказал форвард «Аль-Насра».

Роналду без трофеев два сезона подряд. Впервые в карьере

Они стали чемпионами Саудовской Аравии, а Роналду – нет

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atomio
такое чувство что после того, как вылетели из всех турниров и заняли второе место - поступил сигнал от шейхов, типа: "ну ка давай, сын песков, оправдывайся и поднимай моральный дух болельщиков через свои соцсети, пиар-продуктом которых ты и являешься". И замыкальщик с мадейры взял под козырек и тут же стал плодить цитаты Стэтхэма, ибо кто девушку платит тот ее и танцует.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
пора разрешать гей-парады в Эр-Рияде
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nate
Еще немного и он примет ислам
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ Nate
Еще немного и он примет ислам
Не примет. В исламе геев забивают камнями, а Кришти умирать не планирует))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Павлюченко
"Хочешь жить - умей вертеться" - как говорил комэск Титаренко.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Старый дед-пердун
Вообще ощущается чувство неискренности и лицемерности после всех эпизодов Роналду в Саудовской Аравии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
Ответ David Becker
Думаю попросят, когда туда и Месси перейдёт. Ведь что он , что Месси имеют массу пруфов где они мягко говоря похожи на геев.
ладно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий