Гвардиола посетил концерт Элтона Джона. Он с улыбкой снимал происходящее на телефон
Тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола был замечен на концерте Элтона Джона.
Испанский специалист вместе с дочерью Марией посетили концерт музыканта в Манчестере. Гвардиола стоял в первых рядах и с улыбкой снимал концерт на телефон.
В 2018-м Гвардиола говорил, что является большим поклонником Элтона Джона и мечтает попасть на его концерт.
Фото: twitter.com/City_Xtra
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А то,что он "небинарный"-это уже проблемы восприятия общества.
Например у того же Бори Моисеева,упокой Бог его грешную душу было и есть много хороших песен относительно нашей попсы.
Так звучит будто он должен был свистеть и улюлюкать.
Отличный певец, большая личность, у Пепа хороший вкус.
был на концерте в Таллине - очень круто. Еще бы сходил.
В Будапеште ?