Гвардиола посетил концерт Элтона Джона. Он с улыбкой снимал происходящее на телефон

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Элтон Джон музыка Футбол

Тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола был замечен на концерте Элтона Джона.

Испанский специалист вместе с дочерью Марией посетили концерт музыканта в Манчестере. Гвардиола стоял в первых рядах и с улыбкой снимал концерт на телефон.

В 2018-м Гвардиола говорил, что является большим поклонником Элтона Джона и мечтает попасть на его концерт.

Фото: twitter.com/City_Xtra

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22 комментария

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ARAMIS777
Элтон Джон мировая величина.
А то,что он "небинарный"-это уже проблемы восприятия общества.
Например у того же Бори Моисеева,упокой Бог его грешную душу было и есть много хороших песен относительно нашей попсы.
+34
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Игорь Новиков
Ответ Екн Лор
Любимый певец всех каталонцев
Как будто в этом есть какое-то оскорбление.
+26
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Ебздрогыч
Была такая история, когда Элтон Джон выступал на Дворцовой площади в Петербурге, а на разогреве у него был Дима Билан. Зрительская толпа была довольно разношерстной. И вот, молодые девушки громко и оживленно обсуждали Билана, а за ними стояли олдовые рокеры в косухах, татухах и с бородами. Они слушали это обсуждение и сказали: так барышни, хорош! Мы пришли послушать великого ########, а не это этого вашего мелкого #########.
+13
-3
+10
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& Co1366
Хороший вкус у Пепа, мне тоже нравится Элтон Джон, как музыкант.
+8
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Ман Сити
Ответ llolishe
Одной ориентации же они
С кем? С тобой?
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Schiaff1no
Он с улыбкой снимал происходящее на телефон.

Так звучит будто он должен был свистеть и улюлюкать.
Отличный певец, большая личность, у Пепа хороший вкус.
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градус ненависти
Ответ marshalericsson1357
В России, у многих людей вызывет удивление, как тренер такой величины может с обычными смертными в зале быть. У них там, что вип ложи нет что ли?
Это и есть вип сектор. Перед сценой. Билеты в районе косаря фунтов
+1
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Екн Лор
Любимый певец всех каталонцев
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градус ненависти
У Элтона Джона отличная музыка. Его личная жизнь вряд ли должна кого-то волновать кроме латентных педиков, оставляющих здесь гомофобные комменты. Плюс, он сделал огромный вклад в британский футбол, когда спас свой любимый Уотфорд от банкротства и сделал его клубом АПЛ
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Beloded2007
"Я, Элтон Джон" очень классная книга
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Игорь Новиков
Ответ Екн Лор
Никаких намёков, просто хороший певец)
Певец не просто хороший, а великий. А все подобные намеки - детский сад)

был на концерте в Таллине - очень круто. Еще бы сходил.
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Геннадий Гусев
Ответ Екн Лор
Любимый певец всех каталонцев
С чего это?
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OldRedWhite
Ответ ARAMIS777
Элтон Джон мировая величина. А то,что он "небинарный"-это уже проблемы восприятия общества. Например у того же Бори Моисеева,упокой Бог его грешную душу было и есть много хороших песен относительно нашей попсы.
Вчера был этот концерт ?
В Будапеште ?
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