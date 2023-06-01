Гвардиола посетил концерт Элтона Джона. Он с улыбкой снимал происходящее на телефон

Тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола был замечен на концерте Элтона Джона.

Испанский специалист вместе с дочерью Марией посетили концерт музыканта в . стоял в первых рядах и с улыбкой снимал концерт на телефон.

В 2018-м Гвардиола говорил, что является большим поклонником и мечтает попасть на его концерт.

Фото: twitter.com/City_Xtra

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