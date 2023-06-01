Милоевич об интересе «Динамо»: «Я не получал предложений из России. Со мной никто не связывался»

Милош Милоевич отреагировал на информацию о возможном назначении в «Динамо».

Ранее сообщалось, что московский клуб рассматривает возможность приглашения главного тренера « ».

«Я не получал предложений из России. Честно, я ничего об этом не знаю, я сейчас нахожусь в Швеции, со мной никто не связывался», – сказал Милоевич.

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