Милоевич об интересе «Динамо»: «Я не получал предложений из России. Со мной никто не связывался»
Милош Милоевич отреагировал на информацию о возможном назначении в «Динамо».
Ранее сообщалось, что московский клуб рассматривает возможность приглашения главного тренера «Црвены Звезды».
«Я не получал предложений из России. Честно, я ничего об этом не знаю, я сейчас нахожусь в Швеции, со мной никто не связывался», – сказал Милоевич.
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