Милоевич об интересе «Динамо»: «Я не получал предложений из России. Со мной никто не связывался»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Динамо Москва Футбол

Милош Милоевич отреагировал на информацию о возможном назначении в «Динамо».

Ранее сообщалось, что московский клуб рассматривает возможность приглашения главного тренера «Црвены Звезды». 

«Я не получал предложений из России. Честно, я ничего об этом не знаю, я сейчас нахожусь в Швеции, со мной никто не связывался», – сказал Милоевич. 

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1 комментарий

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besaxara
Ну не мог же «Спорт-Экспресс» соврать. Значит, врёт Милоевич. И не краснеет.
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