Спаллетти признан лучшим тренером сезона Серии А. Его «Наполи» выиграл скудетто впервые за 33 года

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия рейтинги Наполи Футбол

Лучано Спаллетти признан лучшим тренером сезона в Серии А.

Награда была присуждена жюри, состоящим из директоров спортивных газет, которые оценивали работу тренеров на основе качества игры их команд, а также соблюдения фэйр-плей во время матчей.

Приз будет вручен главному тренеру «Наполи» перед матчем неаполитанцев против «Сампдории» 4 июня. 

«Сезон Лучано Спаллетти с «Наполи» был просто экстраординарным. Завоевание неаполитанцами исторического третьего скудетто спустя 33 года после второго, выигранного при Марадоне, является результатом большой самоотдачи клуба и работы хорошо подготовленного специалиста с большой харизмой, способного наилучшим образом интегрировать новичков и усилить игроков, уже присутствующих в команде.

«Адзурри» действительно смогли заявить о себе с первых дней не только результатом, но и зрелищной игрой, демонстрируя один из самых высоко оцениваемых уровней футбола на международном уровне», – сказал генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво.

В сезоне-2022/23 «Наполи» Спаллетти досрочно стал чемпионом Италии. Для самого тренера это первое скудетто в карьере.

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19 комментариев

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Alestern
При нем «Наполи» выиграл скудетто... и дважды подряд уступил Спартаку :)
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Royal Watcher
А были варианты?
+8
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JENNINGS
Ответ psycho
читер, набрался опыта в нашем зените
Геннадий Сергеевич, перелогинтесь
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psycho
читер, набрался опыта в нашем зените
+6
-4
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Ничего Смешного
Ответ Alestern
При нем «Наполи» выиграл скудетто... и дважды подряд уступил Спартаку :)
Гений же)
+2
0
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zip13
Если бы не спад и травма у Осимена, то могли бы и в полуфинал выйти
+1
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Давид Agabekyan
Ответ Direct free kick
Потому что Спартак главный клуб России
Мира
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Cruel Snake
Это невероятный успех, в который мало кто мог поверить ! И награда более чем заслуженна
+3
-3
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Andrew Petrov
Скудетто Наполи это лишь начало анархии в Европе,Через год,два ЛЧ будут выигрывать Ференцварош или Зальцбург,Халл как варик,запад рушится..кто этого не заметил тех жаль..
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иц а мэн
да ну наджуй, неожиданно
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Питер Пэн
Ответ zip13
Если бы не спад и травма у Осимена, то могли бы и в полуфинал выйти
Это понятно, но более интересно что дальше будет с клубом - Лучо вроде уходит (куда интересно) и грядет по ходу распродажа лидеров?
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Caniball
Ответ zip13
Если бы не спад и травма у Осимена, то могли бы и в полуфинал выйти
100%.
Милан был вполне по силам.
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Матвей Суицидин
Ответ Andrew Petrov
Скудетто Наполи это лишь начало анархии в Европе,Через год,два ЛЧ будут выигрывать Ференцварош или Зальцбург,Халл как варик,запад рушится..кто этого не заметил тех жаль..
и не заметит
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