Спаллетти признан лучшим тренером сезона Серии А. Его «Наполи» выиграл скудетто впервые за 33 года

Лучано Спаллетти признан лучшим тренером сезона в Серии А.

Награда была присуждена жюри, состоящим из директоров спортивных газет, которые оценивали работу тренеров на основе качества игры их команд, а также соблюдения фэйр-плей во время матчей.

Приз будет вручен главному тренеру «Наполи» перед матчем неаполитанцев против «Сампдории» 4 июня.

«Сезон Лучано Спаллетти с «Наполи» был просто экстраординарным. Завоевание неаполитанцами исторического третьего скудетто спустя 33 года после второго, выигранного при Марадоне, является результатом большой самоотдачи клуба и работы хорошо подготовленного специалиста с большой харизмой, способного наилучшим образом интегрировать новичков и усилить игроков, уже присутствующих в команде.

«Адзурри» действительно смогли заявить о себе с первых дней не только результатом, но и зрелищной игрой, демонстрируя один из самых высоко оцениваемых уровней футбола на международном уровне», – сказал генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво.

В сезоне-2022/23 « » Спаллетти досрочно стал чемпионом Италии. Для самого тренера это первое скудетто в карьере.

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