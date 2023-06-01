«То, что Анчелотти останется в «Реале» – хорошая новость для «Барсы». Ответственность за неудачный сезон лежит на тренере». Экс-игрок каталонцев Матеу об итальянце

Экс-игрок «Барселоны» считает, что «Реал» провалил сезон из-за Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось, что продолжит работу в мадридском клубе в следующем сезоне.

«То, что Анчелотти продолжит работу [в « »] – хорошая новость для «Барсы».

«Реал» провел сезон не очень удачно, и ответственность за это, в конце концов, лежит на тренере», – сказал Жофре Матеу.

Напомним, «Барселоны» выиграла и Суперкубок Испании. «Реал» отстает от каталонцев в чемпионате на 11 очков. «Мадрид» выиграл Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира и Кубок Испании в этом сезоне.

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