«То, что Анчелотти останется в «Реале» – хорошая новость для «Барсы». Ответственность за неудачный сезон лежит на тренере». Экс-игрок каталонцев Матеу об итальянце
Экс-игрок «Барселоны» считает, что «Реал» провалил сезон из-за Карло Анчелотти.
Ранее сообщалось, что Анчелотти продолжит работу в мадридском клубе в следующем сезоне.
«То, что Анчелотти продолжит работу [в «Реале»] – хорошая новость для «Барсы».
«Реал» провел сезон не очень удачно, и ответственность за это, в конце концов, лежит на тренере», – сказал Жофре Матеу.
Напомним, «Барселоны» выиграла Ла Лигу и Суперкубок Испании. «Реал» отстает от каталонцев в чемпионате на 11 очков. «Мадрид» выиграл Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира и Кубок Испании в этом сезоне.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
А по поводу тренера, скажите, какой специалист подошёл бы сейчас «Реалу» больше, чем Папа Карло?!🤔