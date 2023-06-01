«То, что Анчелотти останется в «Реале» – хорошая новость для «Барсы». Ответственность за неудачный сезон лежит на тренере». Экс-игрок каталонцев Матеу об итальянце

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жофре Матеу Футбол

Экс-игрок «Барселоны» считает, что «Реал» провалил сезон из-за Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось, что Анчелотти продолжит работу в мадридском клубе в следующем сезоне.

«То, что Анчелотти продолжит работу [в «Реале»] – хорошая новость для «Барсы».

«Реал» провел сезон не очень удачно, и ответственность за это, в конце концов, лежит на тренере», – сказал Жофре Матеу.

Напомним, «Барселоны» выиграла Ла Лигу и Суперкубок Испании. «Реал» отстает от каталонцев в чемпионате на 11 очков. «Мадрид» выиграл Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира и Кубок Испании в этом сезоне.

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34 комментария

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Александр Колосов
Если вылет в плейофф ЛЧ это неудачный сезон, то как охарактеризовать сезон Барсы со сливом в группе ЛЧ и в квалификации плейофф ЛЕ?
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takehiko
Ответ Александр Колосов
Если вылет в плейофф ЛЧ это неудачный сезон, то как охарактеризовать сезон Барсы со сливом в группе ЛЧ и в квалификации плейофф ЛЕ?
Вы не понимаете, это совсем другое.
+17
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Cruel Snake
3 трофея! Цельных 3 трофея у невероятной «Барселоны» аж за 4 СЕЗОНА! Это успех! Плюс, как-же потрясающе команда выступила в ЛЧ, а ещё лучше в ЛЕ. Трофеев ровно столько же сколько у Мадрида только за этот сезон! Анчелотти из этого состава выжал максимум. Летом будут трансферы , вот потом и посмотрим.
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Александр Колосов
Ответ Экспертное мнение
Надо смотреть как всё было, в группе ЛЧ Барса попала в такую, в какую кабинетный Мадрид никогда не попадет, ведь с шарами там всё схвачено. Второе, решилось всё на тоненького, что с Интером, что с Баварией судейки нагло потопили Барсу, это факт неоспоримый. Третье, в ЛЕ сразу попали с МЮ, и там тоже всё было тонко, Лёва почти сравнял счет в конце, мяч летел в пустые, не свезло. Шикарнейший сезон Барсы с учетом, что играли против судей на всех фронтах. Мадрид с судейками играя всю историю умудряется еще вылетать, вот что смешно.
Теперь понятно. Кабинетный Мадрид нагрел шары, попал на Сити и опозорился, а у Барсы все на тоненького. Аргументация на высшем уровне у вас
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serhio_ramos_
Ответ Karl0709
Есть уверенность что Реал Мадрид в следующем сезоне провалится и будет бороться за прописку в Ла лиге.
Да что ты, черт побери, такое несешь?
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GuruFutbola
Да нашему модриду никто не поможет взять трофей в следующем сезоне, если честно)
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serhio_ramos_
Ответ Экспертное мнение
Надо смотреть как всё было, в группе ЛЧ Барса попала в такую, в какую кабинетный Мадрид никогда не попадет, ведь с шарами там всё схвачено. Второе, решилось всё на тоненького, что с Интером, что с Баварией судейки нагло потопили Барсу, это факт неоспоримый. Третье, в ЛЕ сразу попали с МЮ, и там тоже всё было тонко, Лёва почти сравнял счет в конце, мяч летел в пустые, не свезло. Шикарнейший сезон Барсы с учетом, что играли против судей на всех фронтах. Мадрид с судейками играя всю историю умудряется еще вылетать, вот что смешно.
Ловите наркомана.
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Parce
Ответ Красная стрела
Друг, Анчелотти выиграл в жизни столько трофеев, что ты не сможешь и в карьерке фифы повторить.
Надеюсь он не зайдет на спортс и не увидит это😢, зачем ты так с ним
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Алексей Марков
Ответ JENNINGS
Нужны грамотные трансферы на каждую проблемную позицию в составе. Без качественной скамейки делать в новом сезоне нечего. А по поводу тренера, скажите, какой специалист подошёл бы сейчас «Реалу» больше, чем Папа Карло?!🤔
К сожалению, Карло дает слишком мало шансов молодежи, в том числе из-за этого уволили в его первое пришествие, играют 14-15 игроков. По твоему вопросу - Гвардиола, как бы глупо это не звучало)
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JENNINGS
Нужны грамотные трансферы на каждую проблемную позицию в составе. Без качественной скамейки делать в новом сезоне нечего.
А по поводу тренера, скажите, какой специалист подошёл бы сейчас «Реалу» больше, чем Папа Карло?!🤔
+5
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Ruslan3132
Ответ serhio_ramos_
Да что ты, черт побери, такое несешь?
не отвечай ему, не поднимай его низкую самооценку )
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Красная стрела
Друг, Анчелотти выиграл в жизни столько трофеев, что ты не сможешь и в карьерке фифы повторить.
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Красная стрела
Ответ Parce
Надеюсь он не зайдет на спортс и не увидит это😢, зачем ты так с ним
Он сам поймет, что сказал глупость в мае 2024. Если Анчелотти дадут бабки на трансферы.
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Игорь Новиков
Ответ Achilles 21
что то я не помню его, по возрасту с хави одногодки, габри помню они с хави считались будующее барсы, а вот его не помню
2 матча за основу Барсы вроде. Немудрено.
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ Александр Колосов
Если вылет в плейофф ЛЧ это неудачный сезон, то как охарактеризовать сезон Барсы со сливом в группе ЛЧ и в квалификации плейофф ЛЕ?
Евросезон для Барсы провален, вопросов нет, но есть победа в ЛЛ, чемпионат всё таки весомый аргумент. С другой стороны Реал, так часто брал ЛЧ, что даже вылет в полуфинале считается неудачей.
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Сергей Сорока
Ответ Экспертное мнение
Надо смотреть как всё было, в группе ЛЧ Барса попала в такую, в какую кабинетный Мадрид никогда не попадет, ведь с шарами там всё схвачено. Второе, решилось всё на тоненького, что с Интером, что с Баварией судейки нагло потопили Барсу, это факт неоспоримый. Третье, в ЛЕ сразу попали с МЮ, и там тоже всё было тонко, Лёва почти сравнял счет в конце, мяч летел в пустые, не свезло. Шикарнейший сезон Барсы с учетом, что играли против судей на всех фронтах. Мадрид с судейками играя всю историю умудряется еще вылетать, вот что смешно.
На тоненького пропустили всего 3 на своём поле от Интера, который по осени проигрывал всем подряд.
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VictorVallecano
Ответ Экспертное мнение
Ловите АПОЭЛ и Галатасарай с Вольфсбургами в 1/4 финала))) Вся история Реала написана титановыми буквами в шикарных кабинетах судей и шарокатателей в жребиях.
В прошлом году Перес даже попросил повторно шары подогреть, чтобы избежать матчей с Бенфикой.
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Александр Колосов
Ответ Somik-1
Стоит отметить что в полуфинале турнира вылет был только
Да этим сектантам без разницы абсолютно. Где Реал хуже выступил, тот турнир автоматом признается важнейшим. В этом году Ла Лига, видимо, будет признана таковым. Хотя и там Реал не провалился. Серебро взяли так-то. Серебро в Испании и полуфинал ЛЧ это провал по версии каталонских сосьос
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Штаны Габора Кирая
Ответ Экспертное мнение
Надо смотреть как всё было, в группе ЛЧ Барса попала в такую, в какую кабинетный Мадрид никогда не попадет, ведь с шарами там всё схвачено. Второе, решилось всё на тоненького, что с Интером, что с Баварией судейки нагло потопили Барсу, это факт неоспоримый. Третье, в ЛЕ сразу попали с МЮ, и там тоже всё было тонко, Лёва почти сравнял счет в конце, мяч летел в пустые, не свезло. Шикарнейший сезон Барсы с учетом, что играли против судей на всех фронтах. Мадрид с судейками играя всю историю умудряется еще вылетать, вот что смешно.
Бедненький ФК рычаг, Айтекин с Эвребе ушли, судить некому.
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Somik-1
Ответ Александр Колосов
Если вылет в плейофф ЛЧ это неудачный сезон, то как охарактеризовать сезон Барсы со сливом в группе ЛЧ и в квалификации плейофф ЛЕ?
Стоит отметить что в полуфинале турнира вылет был только
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Алексей Белокопытов
Ответ JENNINGS
Нужны грамотные трансферы на каждую проблемную позицию в составе. Без качественной скамейки делать в новом сезоне нечего. А по поводу тренера, скажите, какой специалист подошёл бы сейчас «Реалу» больше, чем Папа Карло?!🤔
Юрген Клопп.
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Очевидное невероятное
Зимой выгонят Анчелоти это 100%
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Не уверен!!
Анчелотти конечно виноват, что огромное количество денег выбрасили на Азара. И теперь денег и на других сильных игроков нет, и его ставить опасно, так как будет ещё хуже.
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Karl0709
Сеньориты из Мадрида забудьте про 1 место в ЛЛ на очень долгое время.
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Алексей Тарасюк
Я за изменения. Новые вызови, новые идеи...
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