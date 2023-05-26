Анчелотти о сезоне «Реала»: «После матча с «Барсой» отстали на 12 очков, потеряв концентрацию. Не хватало надежности в обороне, статистика порой вводит в заблуждение»
Карло Анчелотти поделился мыслями о сезоне «Реала» в Ла Лиге.
«Мы принимали активное участие во всех турнирах в этом сезоне, но отстали от соперника в Ла Лиге.
После матча с «Барселоной» (в котором «Реал» проиграл 1:2) разница в таблице составила 12 очков – и мы потеряли концентрацию.
«Барселона» провела очень хороший сезон. Они пропустили очень мало голов и выступали стабильно.
После чемпионата мира «Реалу» было очень сложно играть на своем уровне. С нападением проблем не было. «Реал» забил больше всех мячей в этом сезоне. Но нам не хватало надежности в обороне.
Иногда статистика немного вводит в заблуждение. Не всегда происходящее можно объяснить цифрами», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
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ясновидение, карты, кофейная гуща?
Просто подумай, разве игрокам по типу Бензема, Модрича и других нужен тактик? Чему их научит условный Аллегри, Конте или Нагельсман?
Барса в конце прошлого сезона в последних 10 матчах проиграла 3 и 1 раз сыграла вничью, причем все поражения дома....где там было что команда на правильном пути?
Единственное что у Барсы полезного было в прошлом сезоне, это серия весной из 7 побед и все.
а на счет Бензема и других стреющих уже много лет говорят что вот вот сдадут, но они держат уровень. так что в начале сезона я понятия и не имел кто из Барсы-Реал станет чемпионом