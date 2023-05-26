Анчелотти о сезоне «Реала»: «После матча с «Барсой» отстали на 12 очков, потеряв концентрацию. Не хватало надежности в обороне, статистика порой вводит в заблуждение»

Карло Анчелотти поделился мыслями о сезоне «Реала» в Ла Лиге.

«Мы принимали активное участие во всех турнирах в этом сезоне, но отстали от соперника в .

После матча с «Барселоной» (в котором «Реал» проиграл 1:2) разница в таблице составила 12 очков – и мы потеряли концентрацию.

« » провела очень хороший сезон. Они пропустили очень мало голов и выступали стабильно.

После чемпионата мира « » было очень сложно играть на своем уровне. С нападением проблем не было. «Реал» забил больше всех мячей в этом сезоне. Но нам не хватало надежности в обороне.

Иногда статистика немного вводит в заблуждение. Не всегда происходящее можно объяснить цифрами», – сказал главный тренер «Реала» .

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