Анчелотти о сезоне «Реала»: «После матча с «Барсой» отстали на 12 очков, потеряв концентрацию. Не хватало надежности в обороне, статистика порой вводит в заблуждение»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти поделился мыслями о сезоне «Реала» в Ла Лиге.

«Мы принимали активное участие во всех турнирах в этом сезоне, но отстали от соперника в Ла Лиге.

После матча с «Барселоной» (в котором «Реал» проиграл 1:2) разница в таблице составила 12 очков – и мы потеряли концентрацию.

«Барселона» провела очень хороший сезон. Они пропустили очень мало голов и выступали стабильно.

После чемпионата мира «Реалу» было очень сложно играть на своем уровне. С нападением проблем не было. «Реал» забил больше всех мячей в этом сезоне. Но нам не хватало надежности в обороне.

Иногда статистика немного вводит в заблуждение. Не всегда происходящее можно объяснить цифрами», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Ответ Vatikan
Произошло то, что и должно было произойти. Я перед сезоном говорил, что барса в этом году возьмёт чемпионат без вариантов
а на чём основана такая уверенность аж в начале сезона?
ясновидение, карты, кофейная гуща?
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Максимюк
Ответ Сергей
На мой взгляд идеальный вариант для Реала - Антонио Конте, который сейчас без работы ,на втором месте- Макс Аллегри, тоже очень классный тренер подходящий по стилю Реалу , с кем то из них Реал точно боролся бы за чемпионство в следующем сезоне.
Никто из них раздевалку Реала не потянет. Конте истерик, Макс мягкотелый. Команде по типу Реала не нужен тактик, им нужен авторитет, который будет поддерживать нормальное состояние внутри команды. Менеджер, если тебе так важно. Ну и немного тривиальных тактических решений, что с лихвой привносит Карло Анчелотти, который на данный момент лучший вариант для Мадрида.
Просто подумай, разве игрокам по типу Бензема, Модрича и других нужен тактик? Чему их научит условный Аллегри, Конте или Нагельсман?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lucky Luciano
Да состава не хватило сказал бы Карло уже откровенно. Чего уж боятся дядюшка Фло подзабыл знатно о составе
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nurikkkk
Ответ Vatikan
Ну для меня было очевидно, что Реал не потянет в этом сезоне. Бензема сыграет хуже, остальные тоже старички сдают и если в это межсезонье не омолодятся, то будет ещё хуже. А у барсы ещё в конце того сезона было видно, что команда на правильном пути, но это только начало пути. А учитывая, что титул разыграть должны были только эти две команды, то вариантов -то и не было)
Что -то ты наговариваешь)))
Барса в конце прошлого сезона в последних 10 матчах проиграла 3 и 1 раз сыграла вничью, причем все поражения дома....где там было что команда на правильном пути?
Единственное что у Барсы полезного было в прошлом сезоне, это серия весной из 7 побед и все.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Сикарио
Там судейка вытянул блуд. Отменил чистый гол Асенсио в конце матча при 1-1. Но блуд был жестоко наказан довольно быстро 0-4 на унитазе в полуфинале копы))
Напомни всем людям, сколько судейки поставили пенальти в ворота соперников Реала, и сколько для Барселоны в ворота их соперников?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Lucky Luciano
Да состава не хватило сказал бы Карло уже откровенно. Чего уж боятся дядюшка Фло подзабыл знатно о составе
Карло просто не хочет ссориться с Фло. Мало ли в третий раз позовут)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Schiaff1no
Ответ Сергей
На мой взгляд идеальный вариант для Реала - Антонио Конте, который сейчас без работы ,на втором месте- Макс Аллегри, тоже очень классный тренер подходящий по стилю Реалу , с кем то из них Реал точно боролся бы за чемпионство в следующем сезоне.
Карло - идеальный вариант на данном этапе, тихо и без шума встраивает новичков, выводит старичков, появится глубина состава, будут и победы
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Ответ Сикарио
Там судейка вытянул блуд. Отменил чистый гол Асенсио в конце матча при 1-1. Но блуд был жестоко наказан довольно быстро 0-4 на унитазе в полуфинале копы))
Анчелотти, перелогинься
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
напомни, кого ждет суд по делу Негрейры?
Глоры Реала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Schiaff1no
Ответ Isa Babaev
Кого из академии Реала Анчелотти подвёл за 2 года как тот же Зидан?
А кого Зидан к основе подвел из академии? Без рофлов, Зидан- отличный тренер в нужных обстоятельствах, мне просто интересно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vladosthebest
Ответ Сергей
На мой взгляд идеальный вариант для Реала - Антонио Конте, который сейчас без работы ,на втором месте- Макс Аллегри, тоже очень классный тренер подходящий по стилю Реалу , с кем то из них Реал точно боролся бы за чемпионство в следующем сезоне.
Два самых неварианта для Реала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
футбольщик
Ответ Сергей
На мой взгляд идеальный вариант для Реала - Антонио Конте, который сейчас без работы ,на втором месте- Макс Аллегри, тоже очень классный тренер подходящий по стилю Реалу , с кем то из них Реал точно боролся бы за чемпионство в следующем сезоне.
Конте вчено ругающийся с руководством тренер, да и его футбол в Мадриде не примут. А Алегри мы вэтом году увидели в Юве, этого достаточно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isa Babaev
Ответ Schiaff1no
Карло - идеальный вариант на данном этапе, тихо и без шума встраивает новичков, выводит старичков, появится глубина состава, будут и победы
Кого из академии Реала Анчелотти подвёл за 2 года как тот же Зидан?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Сергей
На мой взгляд идеальный вариант для Реала - Антонио Конте, который сейчас без работы ,на втором месте- Макс Аллегри, тоже очень классный тренер подходящий по стилю Реалу , с кем то из них Реал точно боролся бы за чемпионство в следующем сезоне.
Психованный Конте априори не может быть идеальным тренером для клуба с самым большим давлением в мире. При всем уважении к нему как к сильному тренеру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Ответ Vatikan
Ну для меня было очевидно, что Реал не потянет в этом сезоне. Бензема сыграет хуже, остальные тоже старички сдают и если в это межсезонье не омолодятся, то будет ещё хуже. А у барсы ещё в конце того сезона было видно, что команда на правильном пути, но это только начало пути. А учитывая, что титул разыграть должны были только эти две команды, то вариантов -то и не было)
я строил предположения исходя из того что Мадрид выиграл ЛЧ и Ла лигу. начинал сезон в роли фаворита, хоть Барса и закупилась, но уверенности в Хави не было (впрочем как и сейчас)
а на счет Бензема и других стреющих уже много лет говорят что вот вот сдадут, но они держат уровень. так что в начале сезона я понятия и не имел кто из Барсы-Реал станет чемпионом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КОЛЯ ИПОТЕКА
Факт - поражение от барсы , реал морально и духовно сломался . Так неоправился и лч.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pamir88
Получили от Барсы нокдаун, кароч )
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий