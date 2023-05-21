Рекордная серия «Балтики» Игнашевича без поражений в Первой лиге прервалась на отметке в 30 игр

Прервалась рекордная серия «Балтики» без поражений в Мелбет Первой лиге.

Команда Сергея Игнашевича уступила « » в 32-м туре лиги (0:1). Беспроигрышная серия «Балтики» в этом турнире прервалась на отметке в 30 игр.

Калининградцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Рубина» на 1 очко. Эти команды уже гарантировали себе выход в по итогам сезона.

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