Рекордная серия «Балтики» Игнашевича без поражений в Первой лиге прервалась на отметке в 30 игр

Теги Рубин Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Первая лига Балтика рекорды Футбол

Прервалась рекордная серия «Балтики» без поражений в Мелбет Первой лиге.

Команда Сергея Игнашевича уступила «Рубину» в 32-м туре Первой лиги (0:1). Беспроигрышная серия «Балтики» в этом турнире прервалась на отметке в 30 игр. 

Калининградцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Рубина» на 1 очко. Эти команды уже гарантировали себе выход в РПЛ по итогам сезона. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJericho
Обалдеть! Во дает мужик! Легенда еще пошумит!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
раскаявшийся жиробас
Ответ Колбаскер тут
Надеюсь они надолго в РПЛ. Еще бы Ротор вернулся, а кого-нить московского в пердив. Например, Динамо
Лучше Зенит, 15 клубов из 16 будут довольны больше)
+18
-8
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shem010
Да уж, дал Сергей угля. Результат космос. Надеюсь балтика заберет титул.
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Ответ Caniball
Вчера посмотрел игру. Сложилось четкое впечатление, что команда РПЛ - Рубин, играла с командой ФНЛ - Балтикой и только стечение обстоятельств, что счет всего 1:0.
Ну так Балтика и есть команда первой лиги уже много лет. ) А Рубин вот-вот ещё недавно год назад случайно вообще вылетел по нелепости, и играл в РПЛ без перерывов 19 лет. Да и текущий состав Рубина в два раза дороже состава Балтики. Но тем не менее Игнашевич выжал в первой лиге с Балтикой результат максимальный. Лучше не представить.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ Shem010
Да уж, дал Сергей угля. Результат космос. Надеюсь балтика заберет титул.
Вчера посмотрел игру.
Сложилось четкое впечатление, что команда РПЛ - Рубин, играла с командой ФНЛ - Балтикой и только стечение обстоятельств, что счет всего 1:0.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Только Крылья
он и в торпэдо нормально тренировал. ушел, когда муть началась
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колбаскер тут
Надеюсь они надолго в РПЛ. Еще бы Ротор вернулся, а кого-нить московского в пердив. Например, Динамо
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Фёдоров
Результатом, конечно, расстроен. Но надо признать - Рубин, команда уровня премьер лиги, а родным балтийцам есть над чем работать, защита хороша, полузащиту и нападение надо бы поправить и не хватает такого "старшего брата" на поле, который во время игры берёт на себя важные моменты и поднимает дух! В Калининграде любят футбол, с детьми вчера всё горло порвали! Верим в команду и тренера!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Petr Denisov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ раскаявшийся жиробас
Лучше Зенит, 15 клубов из 16 будут довольны больше)
Футбол расцветет, а продажные судьи сгинут вместе с Зенитом.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Домингес Казань
Рубин должен был 4-5 закатывать,только слабая реализация спасла Балтику от разгрома
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Главное что задачу выполнили. А серия получилась такая что повтори ещё. )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Petr Denisov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Колбаскер тут
Уйдет Зенит, развалится росфутбол
😅😅😅

Никто не заметит потери "чемпиона".
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Матч ничего не решал.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий