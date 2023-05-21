Рекордная серия «Балтики» Игнашевича без поражений в Первой лиге прервалась на отметке в 30 игр
Прервалась рекордная серия «Балтики» без поражений в Мелбет Первой лиге.
Команда Сергея Игнашевича уступила «Рубину» в 32-м туре Первой лиги (0:1). Беспроигрышная серия «Балтики» в этом турнире прервалась на отметке в 30 игр.
Калининградцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Рубина» на 1 очко. Эти команды уже гарантировали себе выход в РПЛ по итогам сезона.
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Сложилось четкое впечатление, что команда РПЛ - Рубин, играла с командой ФНЛ - Балтикой и только стечение обстоятельств, что счет всего 1:0.
Никто не заметит потери "чемпиона".