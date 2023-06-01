Макари призвал «МЮ» помешать треблу «Сити»: «Не думаю, что «Интер» будет проблемой в финале ЛЧ». Макилрой ответил, что требл «горожан» станет ударом для фанатов «Юнайтед»
Лу Макари считает, что только «МЮ» может помешать «Манчестер Сити» завоевать требл.
«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии 3 июня. Ранее «Сити» досрочно стал чемпионом Англии. 10 июня «горожане» сыграют против «Интера» в финале Лиги чемпионов.
«Наши игроки должны осознать, что важен не только результат, но и история треблов и все, что с этим связано. Нельзя отрицать, что их задача – выйти на поле и помешать «Сити» достичь этого. Было бы неправильно не упомянуть о том, что стоит на кону.
К сожалению, я не думаю, что «Интер» [в финале ЛЧ] доставит «Сити» проблемы. Мне кажется, что судьба требла зависит от матча на «Уэмбли». Я не уверен, что игроки понимают, сколько радости это принесет, если у них получится», – сказал бывший игрок «МЮ» в эфире BBC.
Бывший партнер Макари по «МЮ» Сэмми Макилрой отметил, что болельщики «МЮ» расстроятся, если «Манчестер Сити» выиграет требл.
«Даже сейчас болельщики радуются, стоит лишь вспомнить, что мы помешали «Ливерпулю» выиграть требл. Им это нравится.
Боже мой, если «Сити» выиграет требл, это станет ударом для болельщиков «Юнайтед». Первый финал в Манчестере – то, что стоит ценить. Если «МЮ» остановит «Сити», это станет темой для обсуждений, безусловно. Нас, вероятно, отодвинут на задний план – или вообще забудут!
Думаю, что в этом финале на «Сити» оказывается большее давление, чем на «Юнайтед», потому что все ждут требла. Но это лишь один матч на «Уэмбли», в котором может случиться что угодно», – сказал Макилрой.
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Позорище какое-то! Я понимаю, что МЮ исторически великий клуб, и им тяжело принять тот факт, что после САФа это лишь архив, а не реальность.
Но футбол то посмотрите, черт возьми. Какое игровое преимущество у Сити и отрыв ото всех в этом году, и уж тем более от шатающегося МЮ.
Но нет, мы будем думать не о себе, а о том, как насрать соседу.
А на факт возможного требла - без разницы. Если выиграют, то заслужили, какая тут проблема?
МЮ надо не 99 год вспоминать, а новую историю писать, выигрывать новые титулы.
Я в одном точно не сомневаюсь, красные игроки отдадут все силы на Уэмбли, чтобы забрать кубок себе
А Сити станут красавцами если возьмут требл. В одном Манчестере будут 2 клуба с треблом, тогда как во всех остальных городах Англии их 0))
Смешные )))
но надеюсь сити выиграет ибо уних по истине великолепная игра!!
Но если МЮ совершат чудо на Уэмбли, я буду только рад..)