Макари призвал «МЮ» помешать треблу «Сити»: «Не думаю, что «Интер» будет проблемой в финале ЛЧ». Макилрой ответил, что требл «горожан» станет ударом для фанатов «Юнайтед»

Теги Интер Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА болельщики Уэмбли Лу Макари Сэмми Макилрой Футбол

Лу Макари считает, что только «МЮ» может помешать «Манчестер Сити» завоевать требл.

«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии 3 июня. Ранее «Сити» досрочно стал чемпионом Англии. 10 июня «горожане» сыграют против «Интера» в финале Лиги чемпионов.

«Наши игроки должны осознать, что важен не только результат, но и история треблов и все, что с этим связано. Нельзя отрицать, что их задача – выйти на поле и помешать «Сити» достичь этого. Было бы неправильно не упомянуть о том, что стоит на кону.

К сожалению, я не думаю, что «Интер» [в финале ЛЧ] доставит «Сити» проблемы. Мне кажется, что судьба требла зависит от матча на «Уэмбли». Я не уверен, что игроки понимают, сколько радости это принесет, если у них получится», – сказал бывший игрок «МЮ» в эфире BBC.

Бывший партнер Макари по «МЮ» Сэмми Макилрой отметил, что болельщики «МЮ» расстроятся, если «Манчестер Сити» выиграет требл.

«Даже сейчас болельщики радуются, стоит лишь вспомнить, что мы помешали «Ливерпулю» выиграть требл. Им это нравится.

Боже мой, если «Сити» выиграет требл, это станет ударом для болельщиков «Юнайтед». Первый финал в Манчестере – то, что стоит ценить. Если «МЮ» остановит «Сити», это станет темой для обсуждений, безусловно. Нас, вероятно, отодвинут на задний план – или вообще забудут!

Думаю, что в этом финале на «Сити» оказывается большее давление, чем на «Юнайтед», потому что все ждут требла. Но это лишь один матч на «Уэмбли», в котором может случиться что угодно», – сказал Макилрой.

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40 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Какая все-таки это чепуха, исторические треблы и возможность урвать требл из рук! Ух, вот это цель! Не зарубиться с Сити и сыграть достойно, а вот прям наговнить и не дать им взять требл!!
Позорище какое-то! Я понимаю, что МЮ исторически великий клуб, и им тяжело принять тот факт, что после САФа это лишь архив, а не реальность.
Но футбол то посмотрите, черт возьми. Какое игровое преимущество у Сити и отрыв ото всех в этом году, и уж тем более от шатающегося МЮ.
Но нет, мы будем думать не о себе, а о том, как насрать соседу.
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ARIGAMI ARIGAMI
А чего не так? У МЮ же его треблы никто не отберёт
+16
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Александр Колосов
Ну хз, мне, как болельщику МЮ будет достаточно, если команда сыграет с максимальной самоотдачей и желанием победить, если в глазах будет огонь, азарт и желание укатать Сити в газон. По игре МС объективно сильнее, ничего трагичного не произойдет, если Пеп выиграет. Мне просто хочется увидеть заряженный голодный Юнайтед, который я за это и полюбил лет 20 назад.
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Александр Колосов
Кстати, есть реальная вероятность того, что МЮ в этом сезоне возьмет больше трофеев,, чем Сити. Чем не мотивация?
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Sergey Kuznetsov
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
они уже радуются не трофеям, а тому, что помешали кому то там его выиграть
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Someone from Internet
Меня не интересует требл Сити. Важно, чтобы МЮ взял КА.
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red hikkikomori
Понятно что причастные к МЮ и их болельщики, особенно те, кто живёт в Манчестере не хотели бы требла Сити, так же как и болелы Интера не хотели бы требла Милана, болелы Барсы не хотели бы требла Реала, тут ничего не поделать, вряд ли можно просить их относится к этому проще, так как футбольная страна, там живут футболом. Это мы , как сторонние симпатизирующие МЮ можем не принимать это близко к сердцу
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Calm One
Ну сейчас Сити - это машина. Приятно будет, если получится урвать кубок у такой сильной команды.
А на факт возможного требла - без разницы. Если выиграют, то заслужили, какая тут проблема?

МЮ надо не 99 год вспоминать, а новую историю писать, выигрывать новые титулы.
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Egor Aleksandrovich
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А чего не так? У МЮ же его треблы никто не отберёт
комплексы от потери былого величия времен САФа, вот и все
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psycho
терпите, надо терпеть
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FortMinor
тут больше хочется чтобы этх взял в дебютном сезоне в МЮ кубковый дубль
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Диер Ташкент
Если Сити заслужит требл, пускай берут. В чем проблема то?! Это никак не затмить величие МЮ в 99го.
Я в одном точно не сомневаюсь, красные игроки отдадут все силы на Уэмбли, чтобы забрать кубок себе
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Виталий Желтоусов
Когда-то был великий МЮ, теперь время Сити - пусть банкуют. А Юнайтед пусть попробует взять трофей!
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Stewart D.
Ответ Иван Баланар
Господи, как забавляет эта надуманное восхваление требла, который отличается от золотого дубля аж целой игрой в финале против Лестера, Уотфорда или Кристал Пэлас. Просто ржач.
ты прав. Для такого Сити вообще без разницы кто в финале Кристал палас, Лестер или мю. Результат один будет, увы(
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Sergey Kuznetsov
Ответ QWertY
Ливер на протяжении 30 лет мелкий шумный клуб АПЛ. И ничего)) А Сити станут красавцами если возьмут требл. В одном Манчестере будут 2 клуба с треблом, тогда как во всех остальных городах Англии их 0))
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Erakha
Ответ Очки Дани Алвеса
Какая все-таки это чепуха, исторические треблы и возможность урвать требл из рук! Ух, вот это цель! Не зарубиться с Сити и сыграть достойно, а вот прям наговнить и не дать им взять требл!! Позорище какое-то! Я понимаю, что МЮ исторически великий клуб, и им тяжело принять тот факт, что после САФа это лишь архив, а не реальность. Но футбол то посмотрите, черт возьми. Какое игровое преимущество у Сити и отрыв ото всех в этом году, и уж тем более от шатающегося МЮ. Но нет, мы будем думать не о себе, а о том, как насрать соседу.
Чепуху ты тут написал. Если ты не понимаешь значимость всего этого, то это твои проблемы. Почему болельщики и бывшие игроки должны быть не правы а ты со своим не совсем умным мнением, живя не в Манчестере и даже не в Англий должен быть прав???
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QWertY
Ответ Stewart D.
при этом сейчас мю стали мелким шумным соседом, как раз как называли сити во время судейского беспредела сафа.
Ливер на протяжении 30 лет мелкий шумный клуб АПЛ. И ничего))
А Сити станут красавцами если возьмут требл. В одном Манчестере будут 2 клуба с треблом, тогда как во всех остальных городах Англии их 0))
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OldRedWhite
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А чего не так? У МЮ же его треблы никто не отберёт
Вместо того , чтобы попытаться выяснять сколько дел УЕФА открыло против Сити до 100 или уже больше - они пытаются помешать на футбольном поле !
Смешные )))
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Евгений Есиков
Как раз в финале ЛЧ может быть все что угодно. А по факту в одном конкретном матче все может быть. Хотя надо признать , что МС сейчас просто сильнее всех.
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Stewart D.
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Natalia Antonova
Сити сам себе может помешать взять требл
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Ashan Sorokin
Интер лучше М.Ю в футбол играет о чем этот товарищ говорит ?
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Jeicob Harlon
интер выиграет 2:1 заскриньте.
но надеюсь сити выиграет ибо уних по истине великолепная игра!!
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Stewart D.
Ответ QWertY
Ливер на протяжении 30 лет мелкий шумный клуб АПЛ. И ничего)) А Сити станут красавцами если возьмут требл. В одном Манчестере будут 2 клуба с треблом, тогда как во всех остальных городах Англии их 0))
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Alexander Yavriantz
Было бы сильно обидно наверное лет 10-15 назад, а сейчас столько времени прошло, целая эпоха по футбольным меркам. Сейчас может будет мимолётное расстройство, что МЮ более не единственнные от Англии с треблом. Пусть берут, а МЮ с Тен Хагом тоже сможет замахнуться на требл в ближайшие лет 5 думаю. В этом плане это трансферное окно критичное, нужен топовый нападающий и ещё пару усилений.

Но если МЮ совершат чудо на Уэмбли, я буду только рад..)
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