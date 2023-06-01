Макари призвал «МЮ» помешать треблу «Сити»: «Не думаю, что «Интер» будет проблемой в финале ЛЧ». Макилрой ответил, что требл «горожан» станет ударом для фанатов «Юнайтед»

Лу Макари считает, что только «МЮ» может помешать «Манчестер Сити» завоевать требл.

« » сыграет против «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии 3 июня. Ранее «Сити» досрочно стал чемпионом Англии. 10 июня «горожане» сыграют против « » в финале .

«Наши игроки должны осознать, что важен не только результат, но и история треблов и все, что с этим связано. Нельзя отрицать, что их задача – выйти на поле и помешать «Сити» достичь этого. Было бы неправильно не упомянуть о том, что стоит на кону.

К сожалению, я не думаю, что «Интер» [в финале ЛЧ] доставит «Сити» проблемы. Мне кажется, что судьба требла зависит от матча на «Уэмбли». Я не уверен, что игроки понимают, сколько радости это принесет, если у них получится», – сказал бывший игрок «МЮ» в эфире BBC.

Бывший партнер по «МЮ» Сэмми Макилрой отметил, что болельщики «МЮ» расстроятся, если « » выиграет требл.

«Даже сейчас болельщики радуются, стоит лишь вспомнить, что мы помешали «Ливерпулю» выиграть требл. Им это нравится.

Боже мой, если «Сити» выиграет требл, это станет ударом для болельщиков «Юнайтед». Первый финал в Манчестере – то, что стоит ценить. Если «МЮ» остановит «Сити», это станет темой для обсуждений, безусловно. Нас, вероятно, отодвинут на задний план – или вообще забудут!

Думаю, что в этом финале на «Сити» оказывается большее давление, чем на «Юнайтед», потому что все ждут требла. Но это лишь один матч на «Уэмбли», в котором может случиться что угодно», – сказал Макилрой.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте