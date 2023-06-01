Где смотреть Крылья Советов – Спартак, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 3 июня
В субботу, 3 июня, сыграют Крылья Советов и Спартак в 30 туре РПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Самара-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Крылья Советов – Спартак
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
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