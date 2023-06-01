Мендилибар о победе в финале ЛЕ: «Севилья» не отрабатывала 11-метровые в прошлых раундах. Мы были уверены в пенальтистах»

Хосе Луис Мендилибар был уверен в пенальтистах «Севильи» в финале Лиги Европы.

Главный тренер испанского клуба высказался после победы над «Ромой» (1:1, 4:1 по пен.).

«Мы плохо начали матч, они комфортно себя чувствовали на поле. Но во втором тайме мы преобразились. В дополнительное время ничего существенного не произошло, а в серии пенальти нам сопутствовал успех.

Я рад, что мы здесь. Рад, что мы победили после нелегкого отрезка, который был у нас в этом сезоне. Мы сделали хорошее дело. Это может оказать положительное влияние на клуб.

Когда они забили нам, все подумали, что нам будет очень непросто отыгрываться. Но после перерыва мы быстро сравняли – это придало нам сил бороться за победу в этом финале.

Пенальти на тренировках и пенальти при 60 тысячах болельщиков – это не одно и то же. В прошлых раундах мы не отрабатывали 11-метровые. Мы были уверены в игроках, которые будут исполнять пенальти», – сказал .

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