Испанские клубы выиграли 18 еврокубковых финалов подряд у команд из других стран. Последнее поражение – в 2001-м

Теги Рома Севилья серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

Испанские клубы с 2001 года не проигрывают еврокубковые финалы командам из других стран.

«Севилья» сегодня по пенальти одолела «Рому» (1:1 в игровое время) в решающем матче Лиги Европы.

В сезоне-2000/01 «Бавария» в финале Лиги чемпионов обыграла «Валенсию», а «Ливерпуль» победил «Алавес» в финале Кубка УЕФА. С тех пор (начиная с игры «Реала» против «Байера» в ЛЧ-2001/02) испанские клубы выиграли у команд из других чемпионатов все 18 матчей.

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7 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
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Tun
Тут уж Севилья в своей лиги - даже Жозе не смог, никто не сможет
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