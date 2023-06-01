Испанские клубы выиграли 18 еврокубковых финалов подряд у команд из других стран. Последнее поражение – в 2001-м

Испанские клубы с 2001 года не проигрывают еврокубковые финалы командам из других стран.

« » сегодня по пенальти одолела «Рому» (1:1 в игровое время) в решающем матче .

В сезоне-2000/01 «Бавария» в финале Лиги чемпионов обыграла «Валенсию», а «Ливерпуль» победил «Алавес» в финале Кубка УЕФА. С тех пор (начиная с игры «Реала» против «Байера» в ЛЧ-2001/02) испанские клубы выиграли у команд из других чемпионатов все 18 матчей.

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