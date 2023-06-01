«Севилья» выиграла 8-й еврокубковый трофей. На внутренней арене у испанцев 7 титулов
«Севилья» выиграла восьмой еврокубковый трофей.
Команда Хосе Луиса Мендилибара обыграла «Рому» в финале Лиги Европы (1:1, пен. 4:1).
«Севилья» выиграла Лигу Европы / Кубок УЕФА в седьмой раз. У клуба из Андалусии есть еще один европейский трофей – Суперкубок УЕФА.
При этом на внутренней арене «Севилья» выиграла всего 7 титулов – клуб 1 раз стал чемпионом Испании в сезоне-1945/46, 5 раз выиграл Кубок страны и 1 раз стал обладателем Суперкубка.
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УЕФА должен запретить Севилье выходить в ЛЕ в случае 3 места в ЛЧ.
В полную силу она играет только в ЛЕ.)))
Конечно мистика какая-то ,волшебство : не самый сильный клуб (даже своего чемпионата) ,в кризисные годы, будучи в низу турнирной таблицы ,в очередной раз уверенно берёт кубок ЛЕ .
Что-то необъяснимое ...
Он бы не пошёл к монитору проверять пенку в штрафной Ромы.
Легче запретить саму ЛЕ...
Не очень арги там хорошо били пенки, к большому сожалению (так как по игре были однозначно лучше)