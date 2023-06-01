«Севилья» выиграла 8-й еврокубковый трофей. На внутренней арене у испанцев 7 титулов

Теги Севилья Ла Лига Лига Европы УЕФА Футбол

«Севилья» выиграла восьмой еврокубковый трофей.

Команда Хосе Луиса Мендилибара обыграла «Рому» в финале Лиги Европы (1:1, пен. 4:1). 

«Севилья» выиграла Лигу Европы / Кубок УЕФА в седьмой раз. У клуба из Андалусии есть еще один европейский трофей – Суперкубок УЕФА. 

При этом на внутренней арене «Севилья» выиграла всего 7 титулов – клуб 1 раз стал чемпионом Испании в сезоне-1945/46, 5 раз выиграл Кубок страны и 1 раз стал обладателем Суперкубка. 

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75 комментариев

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blaugrano
Лучшие просто.
УЕФА должен запретить Севилье выходить в ЛЕ в случае 3 места в ЛЧ.
+85
-7
+78
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bel01
Ла Лига - это тренировочные матчи для Севильи.
В полную силу она играет только в ЛЕ.)))
+51
-1
+50
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Сергей Анисимов
Ответ bel01
Ла Лига - это тренировочные матчи для Севильи. В полную силу она играет только в ЛЕ.)))
Скорее всего можно про ЛЧ так сказать. Групповой этап ЛЧ, что то вроде предсезонки у них))
+30
0
+30
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artpal
Ответ Сергей Анисимов
Скорее всего можно про ЛЧ так сказать. Групповой этап ЛЧ, что то вроде предсезонки у них))
Да, главная задача - не занять второе место в группе, тогда сезон насмарку
+24
-1
+23
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Игорь Новиков
Кубок Севильи.
+20
-3
+17
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Russ Ivan
А кто-нибудь смотрел Ливерпуль- Алавес 20 лет назад?
+17
-1
+16
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Александр Петрович
Этот рекорд еще долго не смогут побить
Конечно мистика какая-то ,волшебство : не самый сильный клуб (даже своего чемпионата) ,в кризисные годы, будучи в низу турнирной таблицы ,в очередной раз уверенно берёт кубок ЛЕ .
Что-то необъяснимое ...
+15
-1
+14
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Кавабунга Шреддоголовый
Зачем им внутренние турниры, когда у них есть свой собственный европейский?
+8
0
+8
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Абдул Абакаев
Арги исторически хорошо бьют пенки и не плывут
+11
-4
+7
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Дороф
Сразу для тех, кто говорит, что лысый свистел в одни ворота - если бы это было так, то никаких дополнительных таймов и серии пенальти не было бы.
Он бы не пошёл к монитору проверять пенку в штрафной Ромы.
+7
-1
+6
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Виталий А.
Ответ Russ Ivan
А кто-нибудь смотрел Ливерпуль- Алавес 20 лет назад?
Конечно. Лучший финал Кубка УЕФА.
+6
-1
+5
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Pb-SE
Потому что Реал и Барселона не играют в ЛЕ. Хотя подождите...
+6
-1
+5
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Ярик01
Ответ bel01
"запретить Севилье выходить в ЛЕ" Легче запретить саму ЛЕ...
Пытались 15 лет назад им помешать, поменять название, не помогло
+5
0
+5
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idemidov
Ответ </c/>
судейство в матче было очень спорным, а перебитый пенальти в серии как вишенка всего этого...
Даже без перебитого пенальти, у Ромы были пара процентов шансы на тот момент. Надо было: забить 2 из 2 своих, не пропустить 2 из 2 чужих, и это только чтобы сравняться и перевести серию пенальти дальше, где 50/50.
+5
-1
+4
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Egor Aleksandrovich
читеры, они прошли эту игру давно уже
+4
0
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llolishe
Хорват в основе команды финалиста-победа-уже классика
+2
0
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Пинающий Достоинства
Ответ bel01
Четвертьфинал ЧМ-2006 с Германией... Не очень арги там хорошо били пенки, к большому сожалению (так как по игре были однозначно лучше)
Да не, просто немцы бьют ещё лучше
+2
0
+2
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bel01
Ответ blaugrano
Лучшие просто. УЕФА должен запретить Севилье выходить в ЛЕ в случае 3 места в ЛЧ.
"запретить Севилье выходить в ЛЕ"
Легче запретить саму ЛЕ...
+3
-1
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Экспертное мнение
Ответ евГений
А почему другие команды ЛЛ пачками не берут еврочашки м? «эксперт»
Не суть, главное если столкнуть Вулверхэмптон и Хетафе, Альмерию и Борнмут, Кадис и Пэлас, то англичане будут выглядеть на фоне испанцев обычными бегунками)) Такова разница в среднем уровне. Но в это ты никогда не поверишь, потому что живешь в мирке где Райс стоит 100 млн, за которого ни одна испанская команда даже 15 не даст, а в Сегунде полно ноунеймов посильнее него бегают, вот что такой футбол в Испании, это база, это система. А теперь, включи свой АПЛ и дальше живи в мире где Мудрик стоит 100 млн.
+2
0
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Pb-SE
Севилья напоминает геймера, который с закрытыми глазами проходит средний уровень (ЛЕ), но сразу вылетает на сложном уровне (ЛЧ).
+2
0
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beregost
Ответ Russ Ivan
А кто-нибудь смотрел Ливерпуль- Алавес 20 лет назад?
Я с того матча решил болеть за Ливерпуль! Правда, поначалу не было шде смотреть матчи, так что болел по отчётам из еженедельника "Футбол" и журнала "Мой футбол" xD эх, были времена)
+2
0
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Экспертное мнение
Ответ Александр Петрович
Этот рекорд еще долго не смогут побить Конечно мистика какая-то ,волшебство : не самый сильный клуб (даже своего чемпионата) ,в кризисные годы, будучи в низу турнирной таблицы ,в очередной раз уверенно берёт кубок ЛЕ . Что-то необъяснимое ...
Это "необъяснимое" называется средний уровень Ла Лиги. В то время как средний уровень АПЛ это Тоттенхэм. Ла Лига по футбольному в целом по среднему уровню сильнее всех чемпионатов, ничего необъяснимого нет, если понимать футбол, а не считать цифры на трансфермарктах думая что Райсы и Мудрики стоят по 100 млн)))
+5
-3
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bel01
Ответ Абдул Абакаев
Арги исторически хорошо бьют пенки и не плывут
Четвертьфинал ЧМ-2006 с Германией...
Не очень арги там хорошо били пенки, к большому сожалению (так как по игре были однозначно лучше)
+4
-3
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Абдул Абакаев
у кого больше аргентинцев тот и выигрывает серию. у севильи ещё столько же аргов не подошли к мячу
+1
0
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Ubik-city
Команда для внешнего использования.
+1
0
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