«Севилья» выиграла 8-й еврокубковый трофей. На внутренней арене у испанцев 7 титулов

«Севилья» выиграла восьмой еврокубковый трофей.

Команда Хосе Луиса Мендилибара обыграла «Рому» в финале (1:1, пен. 4:1).

« » выиграла Лигу Европы / Кубок УЕФА в седьмой раз. У клуба из Андалусии есть еще один европейский трофей – Суперкубок УЕФА.

При этом на внутренней арене «Севилья» выиграла всего 7 титулов – клуб 1 раз стал чемпионом в сезоне-1945/46, 5 раз выиграл Кубок страны и 1 раз стал обладателем Суперкубка.

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