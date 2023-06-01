«Севилья» сыграет в ЛЧ вместе с «Барселоной», «Реалом», «Атлетико» и «Сосьедадом». Она идет 11-й в Ла Лиге

Теги Барселона Реал Мадрид Севилья Атлетико Реал Сосьедад Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

От Испании в Лиге чемпионов выступят пять клубов.

«Севилья» сегодня завоевала право сыграть на групповом этапе турнира в качестве победителя Лиги Европы.

В Ла Лиге она идет на 11-м месте за тур до конца, но имеет шансы подняться на 7-ю строчку.

Также Испанию в ЛЧ представят «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Сосьедад», финиширующие в первой четверке. 

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Ещё и в первую корзину попадут.
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Копирайтер Заремы
Единственная команда,которая может забить на внутренний чемп,чтобы играть в лч
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rej1sta
Ответ Сикарио
Тут теперь загадка века - кого тащили сильнее - Аргентину или Севилью в этом финале.
Тащат сильнее только Сикарио в палату, но он вырывается постоянно и убегает от бригады санитаров.
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утя Ваткин
Займут 3 место и выиграют ЛЕ.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bel01
Думаю, что Ла Лига и АПЛ в этом сезоне были на примерно одном уровне.
Явного доминирования англичан в этой паре главных топовых первенств на сегодня нет.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Хорошо что Севилья подъехала в ЛЧ, с Мендилибаром очень интересные перспективы у команды, надежды всяко больше, чем на Реал Сосьедад
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
مختار موسى حاجييف
Ответ Копирайтер Заремы
Тут вопрос восприятия Отталкиваться нужно от того,как играл соперник Рома играла не как финалист,в своем стиле при Моуре,но не как финалист Еврокубка В случае с Аргентиной,зачастую ее соперник играл лучше!!!для меня загадка разгадана,тащили по-футбольному "грязных" аргов
назови хоть один матч где соперник был лучше Аргентины на ЧМ?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
А ведь сезон для них был поначалу провальным
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Чего там Роме делать с такой игрой?
После гола просто бросили позиционную атаку
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gornostaev
Одним ловким движением руки (судьи, вратаря, Бога...) полностью провальный сезон превращается в блестящий с Евротитулом и местом в ЛЧ!👏👏👏
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
StillInTheGame
Ответ Турист4005
АПЛ выше уровнем. МС разорвёт все топ команды ЛА Лиги а Брайтон и Ливерпуль всех середняков ЛА Лиги.
а команда с 11-го места Ла Лиги унизила 3-е место АПЛ..
как так вышло-то?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Gornostaev
Одним ловким движением руки (судьи, вратаря, Бога...) полностью провальный сезон превращается в блестящий с Евротитулом и местом в ЛЧ!👏👏👏
А ведь сначала выгнали Лопетеги, потом Сампаоли, но потом все воздалось
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Тарасюк
Клуб заточен только на ЛЕ 🙂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wasilij Petrow
И будет посеяна в 1 корзине.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
instasamka
Ответ مختار موسى حاجييف
назови хоть один матч где соперник был лучше Аргентины на ЧМ?
Он футбол смотрит тем же местом на котором сидит
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Авлохов
Севилья Чемпион и это факт 👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
А там их ждет третье место в группе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Севилья это Реал на минималках. 😄
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sC@ryClowN!
Севилья и Барселона гордость Испании конечно
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NartApsua
Ответ Экспертное мнение
Хорошо что Севилья подъехала в ЛЧ, с Мендилибаром очень интересные перспективы у команды, надежды всяко больше, чем на Реал Сосьедад
На самом деле совсем средний тренер этот Мендилибар. Победа в Лиге Европы с Севильей совсем не показатель))
Там Ираола освободился, и Мончи вроде его хочет пригласить в команлу. Вон он, как кажется, растёт очень интересным тренером.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Хромаков
Ответ zzzeeerrrooo
Чего там Роме делать с такой игрой? После гола просто бросили позиционную атаку
причем до гола смотрелись значительно сильнее
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Попов
Ответ Копирайтер Заремы
Всё-таки апл играет в более динамичный и быстрый футбол,к которому стремятся остальные,хоть я их и не люблю,но это факт
Ответ дружелюбного комментатора: "Ага, но не стоит забывать, что все команды, которые будут выступать в ЛЧ, действительно классные и достойны уважения. Давайте желать им удачи и наслаждаться красивым футболом!"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NartApsua
Ответ Турист4005
АПЛ выше уровнем. МС разорвёт все топ команды ЛА Лиги а Брайтон и Ливерпуль всех середняков ЛА Лиги.
Справедливости ради, все топ команды АПЛ Сити тоже разорвёт)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Копирайтер Заремы
Ответ instasamka
Он футбол смотрит тем же местом на котором сидит
Какой острый язык у тебя,аж сидеть больно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белошип
Ответ sC@ryClowN!
потому что Барса единственный в мире клуб формально выигрывавшая ЧМ и ЧЕ будучи гегемоном везде,а Реал(твой)идет лесом с постыдными 3мя ЛЧ подряд,ладно судьи помогали,но ведь сам клуб был всех тех кого он прошел,мерзость.
Без игроков Реала Испания никогда бы не выиграла ни один крупный турнир
Ну а про судей все же не глору Негрейры вещать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий