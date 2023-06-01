«Севилья» сыграет в ЛЧ вместе с «Барселоной», «Реалом», «Атлетико» и «Сосьедадом». Она идет 11-й в Ла Лиге
От Испании в Лиге чемпионов выступят пять клубов.
«Севилья» сегодня завоевала право сыграть на групповом этапе турнира в качестве победителя Лиги Европы.
В Ла Лиге она идет на 11-м месте за тур до конца, но имеет шансы подняться на 7-ю строчку.
Также Испанию в ЛЧ представят «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Сосьедад», финиширующие в первой четверке.
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Явного доминирования англичан в этой паре главных топовых первенств на сегодня нет.
После гола просто бросили позиционную атаку
как так вышло-то?
Там Ираола освободился, и Мончи вроде его хочет пригласить в команлу. Вон он, как кажется, растёт очень интересным тренером.
Ну а про судей все же не глору Негрейры вещать)