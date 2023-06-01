«Севилья» сыграет в ЛЧ вместе с «Барселоной», «Реалом», «Атлетико» и «Сосьедадом». Она идет 11-й в Ла Лиге

От Испании в Лиге чемпионов выступят пять клубов.

« » сегодня завоевала право сыграть на групповом этапе турнира в качестве победителя .

В Ла Лиге она идет на 11-м месте за тур до конца, но имеет шансы подняться на 7-ю строчку.

Также Испанию в ЛЧ представят « », « », « » и «Сосьедад», финиширующие в первой четверке.

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