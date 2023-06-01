Монтьель забил решающий пенальти в серии против «Ромы» со 2-й попытки. ВАР потребовал перебить из-за выхода Патрисиу с линии
Игрок «Севильи» забил решающий пенальти в ворота «Ромы» со второй попытки.
Испанская команда выиграла Лигу Европы, одержав победу над римлянами в финале (1:1, пен. 4:1).
Решающий пенальти бил защитник «Севильи» Гонсало Монтьель. Он не смог реализовать 11-метровый с первой попытки – вратарь Руй Патрисиу отбил удар.
Однако после этого в игру вмешался ВАР. Видеоассистенты судьи потребовали перебить пенальти – Патрисиу вышел с линии ворот до удара. Со второй попытки Монтьель отправил мяч в сетку, оформив победу своей команды.
Матч «Севилья» – «Рома» обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.
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Патрисиу выпрыгнул до удара двумя ногами вперёд.
Но то, что с бьющими надо тоже в принципе навести порядок - с этим я не спорю. Иногда дважды по ходу разбега тормозят.
Но сегодня не его день явно, конечно...
Так кроме Бруну Левы и Неймара не бьют
Но это надо исправлять