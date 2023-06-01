Монтьель забил решающий пенальти в серии против «Ромы» со 2-й попытки. ВАР потребовал перебить из-за выхода Патрисиу с линии

Теги Рома Руй Патрисиу Севилья серия А Италия Ла Лига судьи Энтони Тэйлор Гонсало Монтьель Футбол

Игрок «Севильи» забил решающий пенальти в ворота «Ромы» со второй попытки.

Испанская команда выиграла Лигу Европы, одержав победу над римлянами в финале (1:1, пен. 4:1). 

Решающий пенальти бил защитник «Севильи» Гонсало Монтьель. Он не смог реализовать 11-метровый с первой попытки – вратарь Руй Патрисиу отбил удар.

Однако после этого в игру вмешался ВАР. Видеоассистенты судьи потребовали перебить пенальти – Патрисиу вышел с линии ворот до удара. Со второй попытки Монтьель отправил мяч в сетку, оформив победу своей команды. 

Матч «Севилья» – «Рома» обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.

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59 комментариев

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Streetbor
Вышел на пару сантиметров из ворот - перебить. Зато бьющий может скакать и тормозить перед ударом сколь угодно. Вратари конечно в невыгодной ситуации сейчас, тем более с ВАР.
+99
-17
+82
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bel01
Пересмотрел эпизод - арбитр на 100 процентов прав.
Патрисиу выпрыгнул до удара двумя ногами вперёд.
+39
-8
+31
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TaR
Жестокий момент для вратаря
+20
-3
+17
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Bazilic
Ответ Уставший Фергюсон
Интересно теперь посмотреть на ноги вратаря Севильи на всех пенках, все таки не нужно было перебивать
Что значит не нужно? Нарушение было - было
+17
-1
+16
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bel01
Ответ Уставший Фергюсон
Интересно теперь посмотреть на ноги вратаря Севильи на всех пенках, все таки не нужно было перебивать
Я смотрел, Буну до момента ударов стоял на линии как вкопанный, только корпусом туда-сюда раскачивался. Так что всё по делу.
+15
0
+15
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Achilles 21
Ответ Тюменский медвежонок
кто определял бьющих у Ромы? просто уволить... а если это делали сами футболистов всех в дубль, ну нельзя так безобразно бить пенальти. И как вообще капитан Ромы Манчини при жеребьевке умудрился проиграть и сторону (били у ворот где болельщики Севильи) дак еще и Севилья первая пошла бить? или этот кретин выбрал бить вторыми? всем же известный факт что чаще в серии побеждает команда бьющая первая... + этот кретин еще пенальти не забил
он ещё и в свои забил:)
+12
0
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kostolom007
Ответ оле - топ юрген - клоп
Ну всё, главное что ты подтвердил!
Ну всё, главное что ты надушнил)
+11
0
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Egor Aleksandrovich
Ответ zzzeeerrrooo
Никто не тормозил Так кроме Бруну Левы и Неймара не бьют Но это надо исправлять
полно игроков сейчас так бьют
+10
0
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Tristan...
За один сезон забил решающий пенальти и в финале ЧМ и в финале ЛЕ
+10
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Тюменский медвежонок
кто определял бьющих у Ромы? просто уволить... а если это делали сами футболистов всех в дубль, ну нельзя так безобразно бить пенальти. И как вообще капитан Ромы Манчини при жеребьевке умудрился проиграть и сторону (били у ворот где болельщики Севильи) дак еще и Севилья первая пошла бить? или этот кретин выбрал бить вторыми? всем же известный факт что чаще в серии побеждает команда бьющая первая... + этот кретин еще пенальти не забил
+11
-3
+8
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Экспертное мнение
Видел как-то видеоролик, Монтиель никогда не промахивался с пенальти, еще за Ривер Плейт пачками клал, на ЧМ тоже забивал. И тут впервые не забил, - подумал я, ан нет, оказывается Монтиель не промахивается))
+9
-1
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bel01
Ответ Streetbor
Вышел на пару сантиметров из ворот - перебить. Зато бьющий может скакать и тормозить перед ударом сколь угодно. Вратари конечно в невыгодной ситуации сейчас, тем более с ВАР.
Там выход на целый шаг был, а не на несколько сантиметров. Арбитр абсолютно прав.
Но то, что с бьющими надо тоже в принципе навести порядок - с этим я не спорю. Иногда дважды по ходу разбега тормозят.
+7
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ Крыло советов
Это правило надо убирать. Пусть вратарь может стартовать с линии, он все равно успевает сделать максимум шаг-два
Да, давайте вводить правила, имеющие невнятные трактовки, из-за этого же никаких проблем не будет?
+5
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Timur_A
Ответ Тюменский медвежонок
кто определял бьющих у Ромы? просто уволить... а если это делали сами футболистов всех в дубль, ну нельзя так безобразно бить пенальти. И как вообще капитан Ромы Манчини при жеребьевке умудрился проиграть и сторону (били у ворот где болельщики Севильи) дак еще и Севилья первая пошла бить? или этот кретин выбрал бить вторыми? всем же известный факт что чаще в серии побеждает команда бьющая первая... + этот кретин еще пенальти не забил
Как он умудрился проиграть в монетку 2 раза? Вероятность такого исхода 1/4. Это высокая вероятность.
Но сегодня не его день явно, конечно...
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&_Bishep_&
Серию вытащил опять Буну.
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gronk22
Ответ Сикарио
Во 2-м тайме рука в штрафной Севильи была? Была. Где пенальти?
Была, но это не пенальти
+5
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Konstantin Frolov
Ответ Rolemodel
Вообще несправедливо, кто-то фигнёй страдает перед ударом а вратарь должен сдержаться себя и случайно не поднять ногу или сделать шаг!!
Правила есть правила
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ciao.ragazzi.2519
все по делу, вратарь вышел далеко за линию
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ульянов ленинставший уткинавсегда
Ответ Сикарио
Дебильное правило, что вратарь стоит на линии и не шевелится надо отменять.Я понимаю еще если бы он на 2 метра вперед выпрыгивал, а тут слегка на какие-то сантиметры, ну бред же. Бьющий может делать все что угодно - бить, делать паузы (польское полено любитель так изголяться), дергаться туда-сюда. Если пенка не послематчевая - бьющий может даже пас дать вместо удара другому игроку. А вратарь обязан стоять на месте, ну что за идиотизм?
Вратарям можно по ленточке бегать. Не думаю, что бьющим можно зигзагами к мячу приближаться.
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Rolemodel
Вообще несправедливо, кто-то фигнёй страдает перед ударом а вратарь должен сдержаться себя и случайно не поднять ногу или сделать шаг!!
+4
-2
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Xabi Alonso78
Ответ Сикарио
Идиотское решение. Тащили Севилью даже сильнее чем Аргентину в Катаре.
В правилах написано, что нельзя двумя ногами выходить из ленточки ворот во время отражения пенальти. Все правильно
+3
-1
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zzzeeerrrooo
Ответ Streetbor
Вышел на пару сантиметров из ворот - перебить. Зато бьющий может скакать и тормозить перед ударом сколь угодно. Вратари конечно в невыгодной ситуации сейчас, тем более с ВАР.
Никто не тормозил
Так кроме Бруну Левы и Неймара не бьют
Но это надо исправлять
+7
-5
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NartApsua
Ответ Streetbor
Вышел на пару сантиметров из ворот - перебить. Зато бьющий может скакать и тормозить перед ударом сколь угодно. Вратари конечно в невыгодной ситуации сейчас, тем более с ВАР.
Так вратари тоже могут сколько угодно кривляться, прыгать, махать руками в разные стороны..
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Глебиньо
всем,кто видел серию пенальти в стамбульском финале в исполнении Дудека,выход Патрисиу покажется детской шалостью.Кто не обращал внимание-обязательно к просмотру.Там до удара успевал аж за пределы вратарской площади выйти(утрирую)
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Vinnipukh Vinni
Ответ Марина Быстрова
Болельщики Ромы,не расстраивайтесь,смиритесь. Лысый английский 🤡 судил в одну калитку. Слов нет. Привет от болельщиков Милана
Богатенькая Севилья купила английского судью, а бедненькой Роме не хватило деньжат )))
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