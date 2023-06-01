Игрок «Севильи» забил решающий пенальти в ворота «Ромы» со второй попытки.

Испанская команда выиграла Лигу Европы, одержав победу над римлянами в финале (1:1, пен. 4:1).

Решающий пенальти бил защитник «Севильи» . Он не смог реализовать 11-метровый с первой попытки – вратарь отбил удар.

Однако после этого в игру вмешался ВАР. Видеоассистенты судьи потребовали перебить пенальти – Патрисиу вышел с линии ворот до удара. Со второй попытки Монтьель отправил мяч в сетку, оформив победу своей команды.

Матч « » – « » обслуживала бригада арбитров во главе с .

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