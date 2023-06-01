Испания выиграла ЛЕ/Кубок УЕФА 14 раз. У Англии и Италии по 9 побед, у Германии – 7
У команд из Ла Лиги 14 побед в Лиге Европы и Кубке УЕФА – больше всех.
Сегодня «Севилья» по пенальти одолела «Рому» (1:1 в игровое время) в финале турнира.
На счету этого клуба рекордные 7 титулов. Трижды выигрывал «Атлетико», дважды – «Реал», по разу – «Валенсия» и «Вильярреал».
Английские и итальянские клубы побеждали в ЛЕ и Кубке УЕФА по 9 раз, немецкие – 7.
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Исключение — Сити. Но там Гвардиола построил свою собственную Испанию :)
Уровень!💪
Португалия, Россия, Щвеция - 2
Украина, Бельгия, Турция - 1
Франция - 0
Всех лидеров продали , но свое взяли 👍
Жозе жаль)
И Валенсия Баварии проиграла в том же месяце чуть позже, чем Алавес Ливерпулю.