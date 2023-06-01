Испания выиграла ЛЕ/Кубок УЕФА 14 раз. У Англии и Италии по 9 побед, у Германии – 7

Теги Рома премьер-лига Англия бундеслига Германия Севилья серия А Италия Ла Лига Хосе Луис Мендилибар Футбол

У команд из Ла Лиги 14 побед в Лиге Европы и Кубке УЕФА – больше всех.

Сегодня «Севилья» по пенальти одолела «Рому» (1:1 в игровое время) в финале турнира.

На счету этого клуба рекордные 7 титулов. Трижды выигрывал «Атлетико», дважды – «Реал», по разу – «Валенсия» и «Вильярреал».

Английские и итальянские клубы побеждали в ЛЕ и Кубке УЕФА по 9 раз, немецкие – 7.

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38 комментариев

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Bazilic
Даже Тебас не может уничтожить величие Ла Лиги
+26
-6
+20
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Фарид Харисов
Ответ Che Borz
Серия А вернулась говорили они, Ла Лига не та твердили, вот вам Ла Лига 💪
Ну вот в следующем году топы АПЛ закупятся ещё на пару миллиардов, итальянцы окрепнут, Бавария наберёт форму, ПСЖ скупит всё и вся... А потом они дружно отлетят от испанцев во всех еврокубках.

Исключение — Сити. Но там Гвардиола построил свою собственную Испанию :)
+24
-4
+20
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Artem89S
Ответ Крученые мячи Анри
Испания - каролы
Тойоты?
+15
-2
+13
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JENNINGS
За последние 15 лет только в 2013 и 2019 гг испанские клубы НЕ брали евротрофей!
Уровень!💪
+7
0
+7
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Arthur Jacob
Ответ idemidov
Италия выиграла 8 КУ из 11 с 1989 по 1999. После 1999 - 0.
Италия после 1999 вообще всего два раза в финалах играла
+4
0
+4
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idemidov
Италия выиграла 8 КУ из 11 с 1989 по 1999. После 1999 - 0.
+3
0
+3
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pit4er
Нидерланды - 4
Португалия, Россия, Щвеция - 2
Украина, Бельгия, Турция - 1
Франция - 0
+3
0
+3
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Tpy6kaMerlina
Севилья это нечто особенное, половина трофеев от негранда испанской лиги. Но супердоминатора второго ЕК. Удивительно, конечно
+4
-2
+2
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Сергей Логинов
Ла Лига сдувается, сдувается, да никак не сдуется))
+5
-4
+1
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Совесть Черданцева
7 финалов - 7 побед. Без комментариев
+2
-1
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zzzeeerrrooo
Тебас и дальше их будет убивать
Всех лидеров продали , но свое взяли 👍
+2
-1
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&_Bishep_&
У Испания получается уже 22 выигранных финалов подряд в еврокубках? Последний раз Алавес уступил Ливерпулю 3-4 (доп.вр.) в 2001?
+1
0
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Demn213
Ответ idemidov
Италия выиграла 8 КУ из 11 с 1989 по 1999. После 1999 - 0.
Это да, Серия А в 90ых топовейший чемпионат был
+1
0
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Том Мунтян
Глобально ничего не меняется: испанские клубы нагибают Европу стабильно и качественно)
Жозе жаль)
+2
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idemidov
Ответ pit4er
Нидерланды - 4 Португалия, Россия, Щвеция - 2 Украина, Бельгия, Турция - 1 Франция - 0
У Франции за всю историю еврокубков с 1956 года всего 2 кубка (Марсель ЛЧ 93, ПСЖ КОК 96). При том что еврокубки придумали и организовали французы (Габриэль Ано из Экип).
+1
0
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Фарид Харисов
Ну вот в следующем году топы АПЛ закупятся ещё на пару миллиардов, итальянцы окрепнут, Бавария наберёт форму, ПСЖ скупит всё и вся... А потом они дружно отлетят от испанцев во всех еврокубках. Исключение — Сити. Но там Гвардиола построил свою собственную Испанию :)
Почему исключение? В прошлом сезоне лысый хорошо отлетел от испанцев
+1
0
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Крученые мячи Анри
Ответ Artem89S
Тойоты?
ага, самая продавая машина)
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idemidov
Ответ &_Bishep_&
У Испания получается уже 22 выигранных финалов подряд в еврокубках? Последний раз Алавес уступил Ливерпулю 3-4 (доп.вр.) в 2001?
Да, если учитывать 4 внутри-испанских финала, то 22 подряд.
И Валенсия Баварии проиграла в том же месяце чуть позже, чем Алавес Ливерпулю.
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Абдул Абакаев
Ответ JENNINGS
За последние 15 лет только в 2013 и 2019 гг испанские клубы НЕ брали евротрофей! Уровень!💪
эх в 19 Барса не сдюжила в полуфинале
0
0
0
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Che Borz
Серия А вернулась говорили они, Ла Лига не та твердили, вот вам Ла Лига 💪
+15
-15
0
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Egor Aleksandrovich
Ответ белошип
Готовится к унижению от Интера)
самому то не смешно?) унижение Сити Интером?))
+1
-1
0
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Игорь Новиков
Ответ Che Borz
Серия А вернулась говорили они, Ла Лига не та твердили, вот вам Ла Лига 💪
Ну да, в 3 финалах 3 итальянские команды. Ни разу не вернулись.
+3
-3
0
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Артём Зорн
И в ЛЧ доминация благодаря Мадриду. Лучшая лига мира.
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Crazy Writer
Ну, Моура классно засудил тейлор, по старой памяти. Ни одной желтой Севильи в таких же эпизодах, в которых их давали игрокам Ромы. Желтая Кристанте за симуляцию, и нет желтой Окампосу за более откровенный нырок без контакта(на повторах было видно с отмененным пенальти), нет 2 желтой Ламеле за откровенный грубый снос в самой концовке ОТ. Ну и неназначенный пенальти, когда Гудель откровенно руками свалил тогда же в концовке в штрафной руками игрока без мяча, и сам аккуратно прилег рядом, изображая вселенские муки(ВАР-привет). Да еще и игра не прижатой к корпусу рукой с акцентированным движением по мячу - на повторах видно, что он этот мяч играет рукой и она не прижата(привет туда же). Ну и Ясин Буну по классике сожрал в серии 11метровых. Вопрос только к исполнителям Ромы - почему дали бить Манчини - было ясно, что не его это день, и далее - 2 игрока(1почти, 2 совсем без опыта 11метровых), отличное решение в решающий момент сезона для римлян. Ну и абсолютно пассивная игра гк - прыгаю только в 1 угол. Посмотрел бы на своего конкурента что-ли, тот на месте не стоит, готов к прыжку в любом направлении.
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Юрий Кечко
Все адептам «лол лиги» приветик )))
+3
-3
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