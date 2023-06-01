Экс-директор «Барсы» Бордас: «Райола был готов продать нам Холанда за 20 млн евро, но также хотел 20 млн комиссионных»

Бывший директор «Барселоны» рассказал, что клуб мог купить Эрлинга Холанда.

«Благодаря своему бизнесу я знаком со многими людьми. Я познакомился с , и в то время, когда мы говорили о , он был готов продать его нам за 20 миллионов [евро]. Но он также хотел получить комиссионные в размере 20 миллионов.

Я был простым менеджером, который что-то предлагал, но также была техническая команда, которая должна была это согласовать», – сказал Хавьер Бордас в подкасте Nude Project.

«Мбаппе мог перейти в «Барсу» за 100 млн евро. Он не хотел в «Реал» к Бэйлу, Бензема и Роналду. Но мы взяли Дембеле и Коутиньо». Экс-директор «блауграны» о трансферах

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