Экс-директор «Барсы» Бордас: «Райола был готов продать нам Холанда за 20 млн евро, но также хотел 20 млн комиссионных»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Мино Райола Эрлинг Холанд Футбол

Бывший директор «Барселоны» рассказал, что клуб мог купить Эрлинга Холанда.

«Благодаря своему бизнесу я знаком со многими людьми. Я познакомился с Мино Райолой, и в то время, когда мы говорили о Холанде, он был готов продать его нам за 20 миллионов [евро]. Но он также хотел получить комиссионные в размере 20 миллионов.

Я был простым менеджером, который что-то предлагал, но также была техническая команда, которая должна была это согласовать», – сказал Хавьер Бордас в подкасте Nude Project.

«Мбаппе мог перейти в «Барсу» за 100 млн евро. Он не хотел в «Реал» к Бэйлу, Бензема и Роналду. Но мы взяли Дембеле и Коутиньо». Экс-директор «блауграны» о трансферах

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7 комментариев

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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
20 млн?! Вот это да
p. s не в тему но всех с первым днём лета!
+7
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Гамарджоба Генацвале
Тоже мне новость. Ростов его за 3 ляма не купил в своё время,если верить их спорт.диру.
+6
0
+6
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kidd32
Кому это сейчас интересно ?
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Антон Фалафель
Бесплатно не отдавали. Вот они и не взяли
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people people
Фуфломет
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Garrincha_the best
Хотели взять, но остановила несправедливость в структуре цены.
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