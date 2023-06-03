В субботу, 3-го июня, на стадионе «Парк де Пренс» состоится заключительный для местного ПСЖ поединок чемпионата Франции в сезоне 2022/2023. В гости к «красно-синим» пожалует Клермон, в составе которого выступает арендованный у Спартака защитник Максимилиано Кофрие. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендованные ставки: обе забьют (1,66); тотал больше 3 голов (1,42).

Сможет ли ПСЖ добиться успеха в потенциально последнем матче тренера Кристофа Галтье? Способен ли Клермон дать бой гегемону французской Лиги 1? Ответы на эти вопросы даст матч на «Парк де Пренс», а наш прогноз поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

ПСЖ

ПСЖ в очередной раз завоевал чемпионский титул в Лиге 1. Сыграв вничью со Страсбуром (1:1), парижане досрочно гарантировали себе первое место в чемпионате Франции.

Теперь команду из Парижа ожидает очередная перестройка. С высокой долей вероятности ПСЖ покинут главный тренер Кристоф Галтье, а также звездные форварды Лионель Месси и Неймар.

К слову, Неймар успел оперативно «влипнуть» в очередной скандал. Бразилец проигнорировал мероприятие, посвященное победе ПСЖ в Лиге 1. Вместо этого Неймар решил отправиться на Гран-При Монако (Формула 1) и «затусить» со звездами Голливуда. Само собой разумеется, что выходка Неймара не осталась без внимания высшего руководства ПСЖ. У боссов «красно-синих» появился еще один повод «выкинуть» скандального бразильца из клуба.

Что касается Месси, то все идет к тому, что Лео отправится на заработки в Саудовскую Аравию. В европейской прессе вовсю трубят о том, что Месси подпишет рекордный для мирового спорта контракт с командой «Аль-Хиляль».

Если говорить о Кристофе Галтье, то наставник ПСЖ храбрится и публично заявляет о желании остаться на занимаемой должности. Впрочем, с высокой долей вероятности специалисту укажут с вещами на выход аккурат после завершения сезона 2022/2023.

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«Я считаю, что заслужил право провести еще как минимум один год в ПСЖ. Я выложился по полной программе, отдавая всего себя работе. Мне удалось сохранить курс на чемпионство, даже когда мы попали в кризисную ситуацию. Я чувствую, что должен остаться в ПСЖ.

Мы добились успеха на внутренней арене, несмотря на спады. Мы провели тяжелый год, но завершаем его с трофеем. Я положительно оцениваю результат своей команды. Конечно, если бы мы не победили в Лиге 1, то это стало бы катастрофой», – заявил Кристоф Галтье после «золотого» матча со Страсбуром.

Впрочем, решение принимать руководству клуба. По данным СМИ, катарские боссы ПСЖ по-прежнему мечтают о назначении Зинедина Зидана. Впрочем, бывший наставник Реала уже неоднократно отказывал «красно-синим». Не исключено, что ЗиЗу проигнорирует интерес со стороны ПСЖ и в этот раз.

Также в списках ПСЖ фигурируют Жозе Моуринью и Луис Энрике. Одиозный португалец всерьез задумался об уходе из Ромы (традиционно недоволен трансферами) и пресса активно «отправляет» сеу Жозе именно на «Парк де Пренс».

Луис Энрике, в свою очередь, мечтает о работе в АПЛ, но пока не получил соответствующее предложение. Как говорится – время покажет.

Статистика и цифры:

ПСЖ стал рекордсменом Лиги 1, одиннадцатый раз в своей истории выиграв чемпионат Франции;

ПСЖ выиграл 6 из 8 последних матчей в рамках Лиги 1;

Три последних поединка между ПСЖ и Клермоном проходили весьма результативно – команды пробивали «тотал больше 3 голов»;

Матч первого круга завершился феерическим разгромом Клермона – ПСЖ «вынес» соперника со счетом 5:0;

Форвард «красно-синих» Килиан Мбаппе предсказуемо был признан лучшим игроком уходящего сезона в Лиге 1. Килиан отыграл 33 матча, наколотив 28 голов и добавив к личным статам 5 ассистов.

Клермон

Клермон провел классный сезон, занимая 8-ю сточку перед финишем кампании в Лиге 1. При этом перед командой стояла весьма скромная задача – сохранить прописку в элитном дивизионе французского футбола. Как видим, подопечные Паскаля Гастьяна отработали на «отлично».

Статистика и цифры:

Клермон потерпел только два поражения в последних десяти турах Лиги 1;

Суммарно Клермон и ПСЖ провели лишь три матча в Лиге 1. Все три поединка завершились победой парижан;

Клермон забивал хотя бы один гол в 10 последних матчах в рамках Лиги 1.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч ПСЖ – Клермон

Само собой разумеется, что аналитики букмекерских контор считают очевидным фаворитом поединка на «Парк де Пренс» хозяева поля. БК BetBoom дает на победу ПСЖ крайне скромный коэффициент – 1,21. На успех подопечных Паскаля Гастьяна предлагают поставить с куда более внушительным кефом – 10,96.

ПСЖ хочет как следует отпраздновать очередное чемпионство со своими фанами. Впрочем, «красно-синие», как и Клермон, лишены турнирной мотивации. Считаем оптимальной ставкой вариант с обменом голами. Букмекерская контора BetBoom предлагает «грузить» на такой вариант развития событий с коэффициентом – 1,66.

Также рекомендуем обратить внимание на общий тотал больше 3 мячей. Клермон солидно проявляет себя в атаке, а оборона ПСЖ «чудит» едва ли не с первого тура сезона 2022/2023. Предполагаем, что команды устроят своеобразную «перестрелку» перед заслуженным отпуском. BetBoom предлагает поставить на итоговый тотал больше 3 с коэффициентом 1,42.

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Где смотреть матч ПСЖ – Клермон