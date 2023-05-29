3 июня на знаменитом стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится финал старейшего футбольного турнира планеты – Кубка Англии. За трофей поспорят представители Манчестер – «Сити» и «Юнайтед». Поединок стартует в 17:00 по московскому времени.

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Рекомендованные ставки: победа Манчестер Сити (1,45); тотал меньше 3,5 голов (1,51).

Сможет ли Ман Сити сделать второй шаг к завоеванию требла? Или же Манчестер Юнайтед возьмет свой второй трофей в сезоне 2022/2023? Ответы на эти вопросы даст матч на «Уэмбли», а наш прогноз поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

Манчестер Сити

Команда Хосепа Гвардиолы проводит один из наиболее выдающихся сезонов в истории английского футбола. «Сити» претендует на так называемый требл – победу в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Вопрос с титулом в Премьер-Лиге уже закрыт – «горожане» третий раз кряду стали чемпионами Англии.

«У меня есть один план на финал Кубка, и другой на финал Лиги чемпионов. Важно подойти к этим играм по-разному. Я должен посмотреть, сколько игроков будет доступно к финалам. Нам нужно соблюдать осторожность.

Такое случается один раз в жизни. Мы взяли титул в АПЛ за три тура до финиша, теперь нас ждут еще два финала. Нам нужно расслабиться и не «перегореть». Мы должны получать удовольствие от футбола. Мы сделаем все возможное, чтобы завоевать требл, потому что такой шанс может больше и не представиться», – сказал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола в эфире канала Sky Sports.

Перед поездкой на «Уэмбли» Манчестер Сити провел матч Премьер-Лиги против Брентфорда, потерпев поражение со счетом 0:1. Гвардиола не стал предавать значение результату, дав возможность передохнуть некоторым игрокам стартового состава.

Статистика и цифры:

Пути Ман Сити и Манчестер Юнайтед в Кубке Англии пересекались 9 раз. Трижды победу одержали «горожане», «красные дьяволы» выиграли 6 поединков;

Последний раз команды встречались в рамках Кубка Англии 8 января 2012 года. Тогда успех отпраздновали футболисты Манчестер Юнайтед. Клуб с «Олд Траффорд» одолел своего крайне принципиального соперника со счетом 3:2;

Манчестер Сити шесть раз в своей истории становился обладателем Кубка Англии.

Манчестер Юнайтед

«МЮ» выполнил свою главную задачу на сезон 2022/2023, гарантировав себе место в Лиге чемпионов. «Красные дьяволы» финишировали на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ.

«Считаю, что мы добились большого успеха. АПЛ – сложнейшая лига и тут очень непросто попасть в топ-4. Мы проделали хорошую работу.

В будущем мы собираемся бороться за чемпионство. Разумеется, для этого нужно потратить немалые деньги. Вы знаете, что в Англии много обеспеченных клубов. Манчестер Юнайтед всегда должен претендовать на трофеи. Мы усилим состав и будем развивать успех», – заявил рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хааг.

Незадолго до игры на «Уэмбли» Манчестер Юнайтед понес кадровые потери. Вингер Антони получил серьезную травму в матче с Челси (2:0) и покинул поле на носилках. Его участие в «дерби Манчестера» исключено.

Также повреждение получил универсальный защитник Люк Шоу. В «МЮ» пока не дают комментариев насчет того, успеет ли Шоу восстановиться к шоу на «Уэмбли» (простите за каламбур).

Статистика и цифры:

Последний раз команды сыграли 14 января в рамках АПЛ. Тогда победу добыли подопечные Эрика тен Хаага, одолев «горожан» со счетом 2:1;

Манчестер Юнайтед, как и Ман Сити, успел взять трофей в сезоне 2022/2023. Ранее «красные дьяволы» стали триумфаторами розыгрыша Кубка английской Лиги;

Исторически «МЮ» весьма успешен в Кубке Англии. Команда с «Олд Траффорд» выигрывала старейший трофей мирового футбола двенадцать раз;

За всю «эпоху АПЛ» только «Манчестер Юнайтед» удавалось сделать требл. Данное достижение покорилось «дьяволам» в 1999 году. Тогда «МЮ» руководил легендарный сэр Алекс Фергюсон.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

Аналитики не особо верят в то, что команда Эрика тен Хаага будет в состоянии остановить машину Хосепа Гвардиолы. Букмекерская контора BetBoom дает на победу Манчестер Юнайтед коэффициент 5,98. Триумф номинальных хозяев финала оценивается куда скромнее – кефом 1,45.

Также букмекеры не ждут супер результативного футбола. БК Betboom предлагает поставить на тотал меньше 3 голов с коэффициентом 1,8. Тогда как на ТБ 3 дают 1,96.

Самом собой разумеется, что Манчестер Юнайтед очень хочет помешать своим врагам завоевать требл. Впрочем мы считаем, что одного желания будет недостаточно. «Горожане» находятся в сумасшедшей форме, все лидеры «Сити» демонстрируют великолепный уровень готовности к решающим поединкам. Считаем, что именно Манчестер Сити в конечном итоге и возьмет Кубок Англии.

Также рекомендуем присмотреться к аккуратной ставке на тотал меньше 3,5. BetBoom дает на такой вариант развития событий коэффициент 1,51.

«Горожане» едва ли смогут рассчитывать на победу в так называемом «эконом-режиме», но в то же время «Сити» может сыграть прагматично, но что старательно и намекает нам Хосеп Гвардиола. Впереди у его команды финал Лиги чемпионов. Манчестер Сити давно «обхаживает» главный трофей европейского клубного футбола, следовательно основное внимание «горожан» будет уделено 10 июня, когда «Сити» встретится с миланским Интером.

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