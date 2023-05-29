Где смотреть ПСЖ – Клермон, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Франции 3 июня
В субботу, 3 июня, сыграют ПСЖ и Клермон в 38 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.
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- Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют ПСЖ – Клермон
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Чемпионат Франции по футболу – Лига 1: все новости
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