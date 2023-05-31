Встреча Бензема и Переса проходит в эти минуты. Форвард прибыл на базу «Реала» за 3,5 часа до тренировки
Карим Бензема встретился с Флорентино Пересом на фоне слухов о возможном уходе из «Реала».
Как пишет журналист DAZN Серхио Киранте, сегодня нападающий прибыл на базу «Реала» примерно в 12:30 по местному времени. При этом начало тренировки «Мадрида» запланировано на 16:00.
Журналистка Мария Моран сообщила для El Golazo de Gol, что в этим минуты проходит встреча Бензема и президента «Реала» Флорентино Переса.
Ранее стало известно, что француз близок к уходу из «Реала» в один из саудовских клубов. Перес согласится с любым решением форварда. Фанаты «Реала» готовятся к прощанию с Бензема на матче с «Атлетиком».
В этом сезоне капитан «Мадрида» забил 30 голов и сделал 6 результативных передач в 42 матчах. Полная статистика 35-летнего форварда доступна здесь.
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Понятно, что возраст начинает сказываться, травм много и уход может быть разумным решением, но про провал говорить смешно.