Встреча Бензема и Переса проходит в эти минуты. Форвард прибыл на базу «Реала» за 3,5 часа до тренировки

Карим Бензема встретился с Флорентино Пересом на фоне слухов о возможном уходе из «Реала».

Как пишет журналист DAZN Серхио Киранте, сегодня нападающий прибыл на базу «Реала» примерно в 12:30 по местному времени. При этом начало тренировки « » запланировано на 16:00.

Журналистка Мария Моран сообщила для El Golazo de Gol, что в этим минуты проходит встреча Бензема и президента «Реала» .

Ранее стало известно, что француз близок к уходу из «Реала» в один из саудовских клубов. Перес согласится с любым решением форварда. Фанаты «Реала» готовятся к прощанию с на матче с «Атлетиком».

В этом сезоне капитан «Мадрида» забил 30 голов и сделал 6 результативных передач в 42 матчах. Полная статистика 35-летнего форварда доступна здесь.

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