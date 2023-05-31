Встреча Бензема и Переса проходит в эти минуты. Форвард прибыл на базу «Реала» за 3,5 часа до тренировки

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Карим Бензема встретился с Флорентино Пересом на фоне слухов о возможном уходе из «Реала».

Как пишет журналист DAZN Серхио Киранте, сегодня нападающий прибыл на базу «Реала» примерно в 12:30 по местному времени. При этом начало тренировки «Мадрида» запланировано на 16:00.

Журналистка Мария Моран сообщила для El Golazo de Gol, что в этим минуты проходит встреча Бензема и президента «Реала» Флорентино Переса.

Ранее стало известно, что француз близок к уходу из «Реала» в один из саудовских клубов. Перес согласится с любым решением форварда. Фанаты «Реала» готовятся к прощанию с Бензема на матче с «Атлетиком».

В этом сезоне капитан «Мадрида» забил 30 голов и сделал 6 результативных передач в 42 матчах. Полная статистика 35-летнего форварда доступна здесь.

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56 комментариев

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LIBerly
Бензема показывает Пересу дворец, который уже присмотрел в СА
+37
0
+37
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13lapa13
пора состав обновлять. Карим и так отдал всё Клубу. на безбедную старость можно отправляться зарабатывать
+34
0
+34
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Бабур Туганов
Заслужил на все 100% обсуждение своего будущего лично с президентом клуба, а не через агента. Легенда клуба. Мучас грасиас KB9
+24
-1
+23
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The Greatest Grenader
Ответ 13lapa13
пора состав обновлять. Карим и так отдал всё Клубу. на безбедную старость можно отправляться зарабатывать
А так он на субсидиях живёт😁
+11
0
+11
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Дмитрий Бервинов
Ответ Анвар Масимов
не говори , тем более уже и этот сезон провалил
я не эксперт в лол лиге, но за 23 матча иметь стату 18+3 - это называется провалил?
+9
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+9
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Артём Толоконников
Ответ Zalupechkin
После ухода Бензема , Пересу точно надо будет копилку разбить на Мбаппе ,а то боюсь болельщики Рела будут недовольны атакой с наконечником Хоселу
Хоселу берётся на подмену, а не как основной
+7
-1
+6
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зак
Ответ GuruFutbola
В 35 лет заканчивать карьеру это позорище, особенно после фейкового зм)
это ты про Месси так он закончил еще в 2015 как ушёл Неймар, после это 8 лет позориться везде где можно, только на уровне сборных помогают..
+14
-8
+6
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Сикарио
Ответ DolJun
скорее перес сказал бензема вернуть золотой мяч куртуа
Куртуа мог бы получить следующий ЗМ, если бы не пиар-машина аргентинского дзюбы.
+14
-8
+6
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The Greatest Grenader
Ответ Zizu 5
ну уйдет бенз реалу надо будет серьезно тратиться, топ напа брать сейчас, не нужно пытаться брать мбаппе или холанда, брать здесь и сейчас кейна
Кейна за 110-115 лямов?)а он заиграет и есть ли такая гарантия?
+3
0
+3
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Zalupechkin
После ухода Бензема , Пересу точно надо будет копилку разбить на Мбаппе ,а то боюсь болельщики Рела будут недовольны атакой с наконечником Хоселу
+4
-1
+3
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Wiley Fox
Карим пришёл в этой рубахе до пят и в арафатке

Карим сделал для Мадрида достаточно, чтобы дать ему возможность заработать на пенсию
+2
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Иван Куянец
Ответ GuruFutbola
Умоляет отпустить в арабское рабство, бгг)
а ваш Лионель может принять предложение на 1.2 млрд евро
+4
-2
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Cevin Cigan
Ответ Анвар Масимов
не говори , тем более уже и этот сезон провалил
Забить тридцать мячей,где весь сезон команду лихорадило,это провал? Все бы так в 35 проваливались!
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The Greatest Grenader
Ответ Uragan Boy
на пенсию он в Реале уже давно заработал, дай Бог каждому такую пенсию
Теперь это как отмазка...теперь "на пенсию")))а так они все за похлёбку играют и за матрас,на котором спять возле дома Переса)
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Мужанов Дмитрий Александрович
Итог этой встречи очевиден.
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serbolthwatson
Ответ VERBLYUD
Самый слабый обладатель ЗМ на моей памяти
Великий поздний Бензема и величайший Модрич с ЛЧ и серебром ЧМ (думаю, лучший в истории на своей позиции, презвойдя Гвардиолу, Лэмпарда и Хави, хотя я совсем не мадридист) для вас недостаточно сильные? Боюсь представить, где по такой логике находятся Недвед, Оуэн, Веа? Видимо вообще уборщики, которых случайно на сцену при награждении позвали
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Marcus-light
Ответ 13lapa13
пора состав обновлять. Карим и так отдал всё Клубу. на безбедную старость можно отправляться зарабатывать
Она у него и так безбедная. Тут скорее внуков обеспечить, да писями в хаммаме помахать с Месси и Роналду
+1
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Zizu 5
ну уйдет бенз реалу надо будет серьезно тратиться, топ напа брать сейчас, не нужно пытаться брать мбаппе или холанда, брать здесь и сейчас кейна
+2
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Uragan Boy
Ответ Wiley Fox
Карим пришёл в этой рубахе до пят и в арафатке Карим сделал для Мадрида достаточно, чтобы дать ему возможность заработать на пенсию
на пенсию он в Реале уже давно заработал, дай Бог каждому такую пенсию
+2
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Антон
Ответ Сикарио
Куртуа мог бы получить следующий ЗМ, если бы не пиар-машина аргентинского дзюбы.
Куртуа с кубком Испании, позором на ЧМ и разгромом от Сити?
+3
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TravenS
Ответ The Greatest Grenader
Если уйдёт,то покажет неуважение к Реалу и Пересу.специально никого не покупали топового,чтобы не садить его на скамейку.дать доиграть "на поле",а он такую свинью решил подложить.он же прекрасно знает,что за Холландом или Мбаппе пойдут в 24.
Истинный фанат Мадрида) как только игрок собирается покинуть команду, он становится предателем, подкладывает свинью (уходя в начале летнего трансферного окна!!!)
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GuruFutbola
Ответ зак
это ты про Месси так он закончил еще в 2015 как ушёл Неймар, после это 8 лет позориться везде где можно, только на уровне сборных помогают..
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4 shizzle ma nizzle
сколько там в зарплатной ведомости освободится?
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зак
Ответ GuruFutbola
Умоляет отпустить в арабское рабство, бгг)
игроки Реала зарабатывают деньги, а недоигроки бчк знижают зарплату)
сейчас увидишь как они побегут в пустыню милостыню просить...
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FNT
Ответ Анвар Масимов
не говори , тем более уже и этот сезон провалил
Хет-трик в классико, 18 за 23 в Ла Лиге, 4 гола в плей-офф ЛЧ. Всем бы так проваливаться.

Понятно, что возраст начинает сказываться, травм много и уход может быть разумным решением, но про провал говорить смешно.
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