Где смотреть Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Англии 3 июня
В субботу, 3 июня, сыграют Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед в рамках Кубка Англии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Уэмбли».
- Встречу будут в прямом эфире показывать Setanta Sports UA и официальные сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
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