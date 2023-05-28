Смолов о судьях в РПЛ: «Не нравятся паузы – неужели на ВАР не могут вчетвером разобраться быстро? Но если не визжать и не вызывать их на полиграф, может, они станут судить лучше»
Федор Смолов раскритиковал судейство в Мир РПЛ за частые остановки игры во время матчей.
– Замечали по сезону, что, возможно, ухудшилась работа арбитров?
– Не хочется высказываться категорично, но правда есть ощущение, что ухудшилась. Очень часто прибегают к ВАР, очень много пауз. Получается рваный ритм, игру постоянно прерывают на пустом месте, при каждом угловом – вот это мне не нравится.
Судьи тоже люди, все ошибаются. Мне кажется, если снизить градус давления и внимание к ним, предоставить им возможность ошибаться и при этом после туров не визжать и не вызывать их на полиграф, может быть, они тоже раскрепостятся, станут судить лучше. Здесь имеет место быть и человеческий фактор.
Но в то же время, когда смотришь европейские чемпионаты, понимаешь, что на ВАР уходит секунд 10, и главного судью лишний раз не трогают. А у нас – каждый угловой.
Конечно, задаешься вопросом: для чего это все? Вас на камерах сидит 4 человека, неужели вы не можете быстро разобраться, стоит ли останавливать игру? – сказал форвард «Динамо».
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Казалось бы, при чём тут один мясокомбинат...
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оставлю это здесь, а то многие не поверят..)