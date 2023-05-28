Смолов о судьях в РПЛ: «Не нравятся паузы – неужели на ВАР не могут вчетвером разобраться быстро? Но если не визжать и не вызывать их на полиграф, может, они станут судить лучше»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия судьи Динамо Москва детектор лжи видеоповторы Футбол

Федор Смолов раскритиковал судейство в Мир РПЛ за частые остановки игры во время матчей.

– Замечали по сезону, что, возможно, ухудшилась работа арбитров?

– Не хочется высказываться категорично, но правда есть ощущение, что ухудшилась. Очень часто прибегают к ВАР, очень много пауз. Получается рваный ритм, игру постоянно прерывают на пустом месте, при каждом угловом – вот это мне не нравится.

Судьи тоже люди, все ошибаются. Мне кажется, если снизить градус давления и внимание к ним, предоставить им возможность ошибаться и при этом после туров не визжать и не вызывать их на полиграф, может быть, они тоже раскрепостятся, станут судить лучше. Здесь имеет место быть и человеческий фактор.

Но в то же время, когда смотришь европейские чемпионаты, понимаешь, что на ВАР уходит секунд 10, и главного судью лишний раз не трогают. А у нас – каждый угловой.

Конечно, задаешься вопросом: для чего это все? Вас на камерах сидит 4 человека, неужели вы не можете быстро разобраться, стоит ли останавливать игру? – сказал форвард «Динамо».

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10 комментариев

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MstAndreev
Зарема: "В смысле не визжать?"
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King_X
"Если не визжать"
Казалось бы, при чём тут один мясокомбинат...
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Ебздрогыч
Дяде Федор дело говорит. Судей застращали и они как могут перестраховываются. Но все равно феерично косячат.
+13
-3
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Артур Багдасарян
не нравятся такие футболисты, неужели нельзя с пенальти в ворота попадать и не сливать сезон за сезоном
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Ответ King_X
"Если не визжать" Казалось бы, при чём тут один мясокомбинат...
ты знаешь, больше ора и душины на ветках после "убийства" зенита, например против ахмата, как любят говорить, но я уточню, против ахмата как то эксперт Игорь Федотов на газпроме на свистел 4-0 с выбиванием мяча руками Лунёвым за пределами штрафной в сторону аута и о чудо, был аут, а не красная карточка, а после игры Рамзан Кадыров сказал, что зачем так убивать команды, не стоит разжигать...

https://m.bombardir.ru/posts/3351-Kadyrov-protiv-Zenita-Chto-proishodit

оставлю это здесь, а то многие не поверят..)
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Виталик Украинский
Чем меньше умышленных фолов во время игры, тем меньше пауз.
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Dr. Heisenberg
Федя сегодня в ударе. И все по делу.
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наши судьи работают на контору под названием "чемпионство зенита", остальное домыслы, много примеров когда доблестные рыцари свистка убивали клубы, далеко ходить не стану, кукуляк с аутом в кубке вместо пенальти...)
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Zed_flame
Ответ </c/>
ты знаешь, больше ора и душины на ветках после "убийства" зенита, например против ахмата, как любят говорить, но я уточню, против ахмата как то эксперт Игорь Федотов на газпроме на свистел 4-0 с выбиванием мяча руками Лунёвым за пределами штрафной в сторону аута и о чудо, был аут, а не красная карточка, а после игры Рамзан Кадыров сказал, что зачем так убивать команды, не стоит разжигать... https://m.bombardir.ru/posts/3351-Kadyrov-protiv-Zenita-Chto-proishodit оставлю это здесь, а то многие не поверят..)
лол. опущенец раскопал матч пятилетней давности, когда сами визжат каждый тур без исключения
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Леван Мкртчян
Ответ Ебздрогыч
Дяде Федор дело говорит. Судей застращали и они как могут перестраховываются. Но все равно феерично косячат.
Застрящавшиеся судьи Смолову: Ваши фолы, дядь Федор, и тут и там просматривают
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