Карло Анчелотти подтвердил, что останется в «Реале» на следующий сезон.

«Чтобы говорить о том, что произойдет в следующем сезоне, нужно немного подождать. Мы оцениваем то, что произошло в среду, и за эти два сезона. Последняя игра была очень плохой (0:4 от «Манчестер Сити» – примечание Sports.ru), нам всем больно.

Это был хороший сезон, но он мог быть еще лучше. Мы оценим его, и это будет шагом к следующему сезону».

Об интересе сборной

«Все очень хорошо знают, в какой я ситуации. У меня есть контракт до 30 июня 2024 года, и я хочу его отработать».

О разговоре с Пересом

«Мы разговаривали вчера, как обычно. У нас была встреча, на которой он выразил свою поддержку и привязанность по отношению ко мне. Мы движемся вперед с большим энтузиазмом, чтобы все исправить».

О продолжении работы в « »

«Да, мне это гарантировали», – сказал главный тренер мадридской команды.

Перес заверил Анчелотти, что он продолжит тренировать «Реал». Президент пообещал трансферы, в клубе хотят шага вперед от молодежи

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