Анчелотти подтвердил, что останется в «Реале» на следующий сезон: «Мне это гарантировали»
Карло Анчелотти подтвердил, что останется в «Реале» на следующий сезон.
«Чтобы говорить о том, что произойдет в следующем сезоне, нужно немного подождать. Мы оцениваем то, что произошло в среду, и за эти два сезона. Последняя игра была очень плохой (0:4 от «Манчестер Сити» – примечание Sports.ru), нам всем больно.
Это был хороший сезон, но он мог быть еще лучше. Мы оценим его, и это будет шагом к следующему сезону».
Об интересе сборной Бразилии
«Все очень хорошо знают, в какой я ситуации. У меня есть контракт до 30 июня 2024 года, и я хочу его отработать».
О разговоре с Пересом
«Мы разговаривали вчера, как обычно. У нас была встреча, на которой он выразил свою поддержку и привязанность по отношению ко мне. Мы движемся вперед с большим энтузиазмом, чтобы все исправить».
О продолжении работы в «Реале»
«Да, мне это гарантировали», – сказал главный тренер мадридской команды.
Перес заверил Анчелотти, что он продолжит тренировать «Реал». Президент пообещал трансферы, в клубе хотят шага вперед от молодежи
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Прям как ватники убеждены, что вся критика Путина это американское влияние.
ты ошибся
И Реал подошел к игре в отвратном состоянии, и Сити в космической форме (возможно, это самая сильная и сбалансированная команда за много-много лет)
Уже есть хороший фундамент под перестройку
К текущему молодому треугольнику придет Беллингем, и эта зона снова будет зацементирована на многие годы
С краями обороны надо что-то делать, но, мягко говоря, это не дефицитная позиция сейчас, можно взять тех же Геррейру, Канселу, Хакими за мешок зерна
Вернется Диас, может еще кого-то в ротацию возьмут
По сути, единственная сложность - дублер/партнер Бензема, как для облегчения нагрузки, так и для расширения вариативности
Может Фирмино подтянут, либо времянку, типа Хоселу, а в будушем какого-нибудь топаря подтянут
Тут ситуация как у Ливерпуля, 2-3 точечных хороших трансфера и команды снова начнут доминировать