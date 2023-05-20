Анчелотти подтвердил, что останется в «Реале» на следующий сезон: «Мне это гарантировали»

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Флорентино Перес Футбол

Карло Анчелотти подтвердил, что останется в «Реале» на следующий сезон.

«Чтобы говорить о том, что произойдет в следующем сезоне, нужно немного подождать. Мы оцениваем то, что произошло в среду, и за эти два сезона. Последняя игра была очень плохой (0:4 от «Манчестер Сити» – примечание Sports.ru), нам всем больно. 

Это был хороший сезон, но он мог быть еще лучше. Мы оценим его, и это будет шагом к следующему сезону». 

Об интересе сборной Бразилии

«Все очень хорошо знают, в какой я ситуации. У меня есть контракт до 30 июня 2024 года, и я хочу его отработать». 

О разговоре с Пересом

«Мы разговаривали вчера, как обычно. У нас была встреча, на которой он выразил свою поддержку и привязанность по отношению ко мне. Мы движемся вперед с большим энтузиазмом, чтобы все исправить». 

О продолжении работы в «Реале»

«Да, мне это гарантировали», – сказал главный тренер мадридской команды.

Перес заверил Анчелотти, что он продолжит тренировать «Реал». Президент пообещал трансферы, в клубе хотят шага вперед от молодежи

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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71 комментарий

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Джанлука Нальюка
Ответ Burel
ура !! Шикарная новость для фанов Барсы 👍🔝
А что шикарного ? Анчелотти топ тренер
+38
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HostileAxelerat@mail.ru
Если не считать хейт Барсофанов, в целом, ничего страшного не произошло. Проиграть Сити в одном отдельном матче может любая команда, к тому же горожане явно набрали ход, а Реал чуть сдал после мощных февраля-марта. Надо дать ещё сезон.
+58
-28
+30
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Mortimer1
Ответ HostileAxelerat@mail.ru
Если не считать хейт Барсофанов, в целом, ничего страшного не произошло. Проиграть Сити в одном отдельном матче может любая команда, к тому же горожане явно набрали ход, а Реал чуть сдал после мощных февраля-марта. Надо дать ещё сезон.
Когда-нибудь ты сможешь написать комментарий без набросов в сторону Барсы. Я верю в тебя
+35
-13
+22
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ts_vlad
Ответ Нефанатик
Значит в следующем сезоне я не потрачу на просмотр матчей Реала ни минуты времени и ни рубля денег.
Держи в курсе)
+21
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Shem010
Конечно надо оставить Карло, но трансферы не просто необходимы, они обязаны быть тоталом, без этого не выиграть конкуренцию у других грандов.
+10
0
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Yury Sin
Ответ Джанлука Нальюка
А что шикарного ? Анчелотти топ тренер
Дай детям порадоваться )
+6
-2
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Нефанатик
Ответ Typizza
Вот стандарты в Реале - три трофея за сезон выиграли и стоял вопрос об отставке тренера. В Арсенале 3 года на голяках и нормально, работает Артета, ведь есть прогресс🙂
Ты бы еще сравнил Реала с Химками
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Алекс Ну
Поздравляю. Карло более чем этого заслужил.
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Родя Раскольников
Ответ HostileAxelerat@mail.ru
Если не считать хейт Барсофанов, в целом, ничего страшного не произошло. Проиграть Сити в одном отдельном матче может любая команда, к тому же горожане явно набрали ход, а Реал чуть сдал после мощных февраля-марта. Надо дать ещё сезон.
Не знал, что редакторы марки и ас, выкатывающие критикующие Анчелотти/Переса статьи, это скрытые "Барсофаны".

Прям как ватники убеждены, что вся критика Путина это американское влияние.
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Dikki Shelton
Ладно. Пусть Так. В любом случае удачи вам Карло. Что бы не произошло, и при любых обстоятельствах поддерживаем и болеем за лучший клуб а истории мирового футбола Реал Мадрид 👑💖👍👌.
+5
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Никита Филимонов
Ответ Нефанатик
Значит в следующем сезоне я не потрачу на просмотр матчей Реала ни минуты времени и ни рубля денег.
А много раньше ты занес рублей Реалу?
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huzayfa
Ответ Amalfitano
Читаю комменты и удивляюсь. Люди так пишут как будто Карло прям провалил сезон. Товарищи, в прошлом году он взял ЛЧ, в этом году он дошел до 1/2 ЛЧ и проиграл сильнейшей команде Европы на данный момент. Или все забыли времена Маура и других когда дальше 1/4 лч не могли пройти?
Братан с Жозе Реал всегда доходил до 1/2
ты ошибся
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Burel
Ответ HostileAxelerat@mail.ru
Если не считать хейт Барсофанов, в целом, ничего страшного не произошло. Проиграть Сити в одном отдельном матче может любая команда, к тому же горожане явно набрали ход, а Реал чуть сдал после мощных февраля-марта. Надо дать ещё сезон.
какой хейт от фанов Барсы ? Все наоборот просили, чтобы он остался
+25
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kanachess88
Ответ Amalfitano
Читаю комменты и удивляюсь. Люди так пишут как будто Карло прям провалил сезон. Товарищи, в прошлом году он взял ЛЧ, в этом году он дошел до 1/2 ЛЧ и проиграл сильнейшей команде Европы на данный момент. Или все забыли времена Маура и других когда дальше 1/4 лч не могли пройти?
На багаже игроков взяли , а не на тренерском мастерстве ! Почти все матчи по игре проиграл ! Только на характере игроки вытащили
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Нефанатик
Ответ Перстень Уэстбрука
Разговоры про Бразилию всегда казались бредом, кажется что Анчи не для сборных
Анчи и не для клуба тоже. Совершенно бесхребетный тренер, который привил игрокам страх перед более менее сильными командами.
+3
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Yury Sin
Ответ HostileAxelerat@mail.ru
Если не считать хейт Барсофанов, в целом, ничего страшного не произошло. Проиграть Сити в одном отдельном матче может любая команда, к тому же горожане явно набрали ход, а Реал чуть сдал после мощных февраля-марта. Надо дать ещё сезон.
Реал достойно выступил в этом сезоне, как мне кажется. В любом случае всяко лучше моего мю )
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Artur Smith
Ответ Shem010
Конечно надо оставить Карло, но трансферы не просто необходимы, они обязаны быть тоталом, без этого не выиграть конкуренцию у других грандов.
Уверен, что у Реала не будет больших трансферов, помимо Беллингема. У клуба приличная зарплатная ведомость. У клуба большие вложения в стадион. Именно поэтому нужен Анчелотти, который умеет создать нужную атмосферу в команде. Менять тренера и покупать под него игроков на 200-250 млн Перес сейчас не станет. Может через год-два.
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Artur Kovas
Я надеюсь будут топовые трансферы , в том числе форварда . Иначе сезон будет такой же .
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Seven2482
Батя остаётся!
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AlexDeLarge
Всё будет у Реала - хорошо, в этот раз не получилось, не фартануло

И Реал подошел к игре в отвратном состоянии, и Сити в космической форме (возможно, это самая сильная и сбалансированная команда за много-много лет)

Уже есть хороший фундамент под перестройку
К текущему молодому треугольнику придет Беллингем, и эта зона снова будет зацементирована на многие годы
С краями обороны надо что-то делать, но, мягко говоря, это не дефицитная позиция сейчас, можно взять тех же Геррейру, Канселу, Хакими за мешок зерна

Вернется Диас, может еще кого-то в ротацию возьмут

По сути, единственная сложность - дублер/партнер Бензема, как для облегчения нагрузки, так и для расширения вариативности
Может Фирмино подтянут, либо времянку, типа Хоселу, а в будушем какого-нибудь топаря подтянут

Тут ситуация как у Ливерпуля, 2-3 точечных хороших трансфера и команды снова начнут доминировать
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James Howard
Ответ AlexDeLarge
Всё будет у Реала - хорошо, в этот раз не получилось, не фартануло И Реал подошел к игре в отвратном состоянии, и Сити в космической форме (возможно, это самая сильная и сбалансированная команда за много-много лет) Уже есть хороший фундамент под перестройку К текущему молодому треугольнику придет Беллингем, и эта зона снова будет зацементирована на многие годы С краями обороны надо что-то делать, но, мягко говоря, это не дефицитная позиция сейчас, можно взять тех же Геррейру, Канселу, Хакими за мешок зерна Вернется Диас, может еще кого-то в ротацию возьмут По сути, единственная сложность - дублер/партнер Бензема, как для облегчения нагрузки, так и для расширения вариативности Может Фирмино подтянут, либо времянку, типа Хоселу, а в будушем какого-нибудь топаря подтянут Тут ситуация как у Ливерпуля, 2-3 точечных хороших трансфера и команды снова начнут доминировать
Насчет крайков, почему то все постоянно жалуются на Карвахаля, почему - для меня загадка. Один из лучших в мире на своей позиции на данный момент, и в комбинациях участвует, и физика хорошая, практически без травм играет, пас, чтение игры. Кто лучше него сейчас, причем из доступных игроков - если только единицы, и то скорее со своими минусами, плюс ему 29 лет вроде как, пик карьеры и еще несколько лет вполне на позиции поиграет. Брать ему на подмену кого то тоже не вижу смысла - лояльный и вполне надежный васкес есть. Мб я чего то не вижу - объясните мне) Если усилять, то действительно, возможно это позиция ЛЗ, нужен игрок с лучшими атакующими характеристиками, чем есть у Менди, хотя тогда придется с ним расставаться в будущем, а ведь он надежен в защите, придется выбирать. Нападающий - на подмену Бензема, тут либо брать опытных бойцов, как правильно сказали - Фирмино или Хоселу неплохие варианты, либо взять кого то помоложе, кого лучше по физике и скорости, чтобы при необходимости менять рисунок игры, ибо Бензема иногда просто не успевает убежать или уже нет таких физически кондиций для прессинга. А уже потом после ухода Карима либо довериться Эндрику, либо если он к тому времени не проявится - брать уже какого то готового форварда. Ну и опционально взять какого нибудь лз на подмену Винисиусу молодого и не требовательного по времени или попытаться, хоть и звучит фантастически - реанимировать Азара)
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Боевой Бурят Путина
Анчелотти - находка для Реала! При всем уважении к Зизу без папы Карло всех этих многочисленных побед в ЛЧ не было бы
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Vlad
Пусть Анчи особо не верит этому прохиндею Пересу. Бенитес, Солари Лопетеги не дадут соврать. Перес не умеет держать слово и с лёгкостью предаст если дело коснётся интересов клуба. КриРо тому пример.
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KeepRiot
Мостовой: Я получу бумажку, мне это гарантировали
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Аскар Атаев
Без трансферов следующий сезон будет таким же , нужны усиления
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