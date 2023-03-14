«Будущее за женским футболом! Он становится популярным и смотрибельным». Тренер женского «Динамо» Лаврентьев об игре
Тренер женской команды «Динамо» считает, что популярность женского футбола в России растет.
– На ваш матч с ЦСКА пришло около 800 болельщиков.
– Мы рады, что наши фанаты нас не бросают. Мы всегда отвечаем, что мы играем в футбол ради них. Огромное спасибо, что были вчера на стадионе.
– Можно сказать, что женское дерби популярнее некоторых мужских футбольных матчей?
– Женский футбол становится популярным и смотрибельным. Думаю, будущее за женским футболом! Несмотря на то, что мужской очень хорошо медийно раскручен. Придет время, когда на женский футбол начнут ходить, будет большая посещаемость, – сказал Сергей Лаврентьев.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
9 комментариев