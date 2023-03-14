«Будущее за женским футболом! Он становится популярным и смотрибельным». Тренер женского «Динамо» Лаврентьев об игре

Теги женский футбол болельщики ЦСКА жен Спорт-Экспресс Женская футбольная Суперлига Динамо жен Футбол

Тренер женской команды «Динамо» считает, что популярность женского футбола в России растет.

– На ваш матч с ЦСКА пришло около 800 болельщиков.

– Мы рады, что наши фанаты нас не бросают. Мы всегда отвечаем, что мы играем в футбол ради них. Огромное спасибо, что были вчера на стадионе.

– Можно сказать, что женское дерби популярнее некоторых мужских футбольных матчей?

– Женский футбол становится популярным и смотрибельным. Думаю, будущее за женским футболом! Несмотря на то, что мужской очень хорошо медийно раскручен. Придет время, когда на женский футбол начнут ходить, будет большая посещаемость, – сказал Сергей Лаврентьев.

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9 комментариев

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мистер бин
Ответ Пётр Смирнов
Какое будущее? У нас мужской-то футбол не окупается, что уж про женский говорить...
Окупаться будет ему сложно, но интерес поднять к нему можно. Больше креатива и фантазии нужно задействовать.
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damondiamond
800>207
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Redmurza
Для женщин бы по-хорошему поля сделать поменьше, и тогда спорт будет гораздо веселее. Жаль этого не будет, конечно
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Iuasamotu
Для женщин нужно сделать специальный футбольный мяч, вместо мужского, которым они сейчас играют. Размер нужно уменьшить до 4,5, вместо 5 и весом около 370 грамм, вместо 420-440. Тогда женщинам, их маленькой ножкой, будет легче с ним обращаться, что приведёт к повышению технических навыков и более мощной динамике полёта мяча. Сравните удар Роналду и щуплой девчонки с её 36 размером, а мяч у них одинаковый. В том же гандболе, баскетболе эту женскую фишку учли и играют специальными мячами, адаптированными к физиологии женщины
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Екн Лор
Мне вот интересно, почему женский футбол так пиарят, а параолимпийский нет? Почему параолимпийцы не ноют, что заслуживают зарплат как здоровые спортсмены? Или они чем-то хуже?
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В Питере Пять
Нет.
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Пётр Смирнов
Какое будущее? У нас мужской-то футбол не окупается, что уж про женский говорить...
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Дым под водой
Только узнал что в жф есть Динамо, вот это популярность)
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Eric_Cartman
Пока там не закончатся ляпы из подборок ютуба вроде funny fails, говорить об этом спорте преждевременно
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