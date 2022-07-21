Александр Мостовой о «Зените»: «Думаете, они будут чемпионами без легионеров? Нет, вы что!»

не верит, что «Зенит» выиграет чемпионат России без своих легионеров.

, говоря о перспективах российских команд вернуться в еврокубки, выразил мнение, что в нынешних условиях, возможно, клубам стоит отпустить иностранцев и сделать ставку на своих футболистов.

«А как отпускать легионеров? Их в человек десять! С точки зрения платежной ведомости, конечно, хорошо их распустить. Это было бы логично. Другое дело – как они поедут? Если заплатить им все контракты по два-три года, тогда да. Просто так же они не уедут.

Конечно, это негативно отразится на чемпионате. Мы же видим уровень после первого тура. Он еще в том году проседать начал, а сейчас вообще просел! Между собой будем играть, и все. Простой пример: уберем легионеров из «Зенита». И что, вы думаете, они будут чемпионами? Нет, вы что! Даже по первой игре с «Химками» было видно», – сказал бывший хавбек «Сельты» и сборной России.